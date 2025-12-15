Lukoil: térdét csapkodja a kínai vevő, olyan olcsón kapott orosz olajat a szankciók miatt – ilyet se láttunk még az idén

Teapot, azaz teáskanna – nemcsak egy konyhai eszköz neve, hanem, akár hisszük, akár nem, egyfajta olajfinomítóé is. A helyszín, a teából kitalálhattuk: Kína. Nem a nagy állami cégekről van szó, hanem a kis függetlenekről. A globális olajpiac egyik legérdekesebb hírét egy ilyen speciális teáskanna szolgáltatta, miközben az olajfinomítók a világ sok pontján – kiemelten a mi saját régiónkat – komoly problémákkal szembesülnek az orosz cégekre – a Lukoilra és a Rosznyeftyre – kirótt amerikai szankciók miatt, és több kormánynak is velük együtt fő a feje.

Lukoil, Rosznyefty: zsákolják a rekordolcsó orosz olajat a kínaiak / Fotó: Bloomberg

A Bloomberg hétfői híre: idei rekordárengedménnyel vásárolt orosz ESPO nyersolajat egy kínai teapot.

A múlt hét végén az ICE Brent referenciaáránál 7-8 dollárral olcsóbban vettek a hírügynökség forrásai szerint, akik az ESPO-kereskedelemben vesznek részt, és névtelenséget kértek, mivel nem jogosultak a médiának nyilatkozni.

Az ICE Brent a februári szállításra 60,34 dollár körül forgott hordónként a hétfő délutáni kereskedésben, péntekhez képest 1,3 százalékkal lejjebb. A 8 dolláros diszkont tehát 10 százaléknál is nagyobb árengedményt jelent.

Lukoil, Rosznyefty: a Kelet-Szibéria–Csendes-óceán vezetéken keresztül szállítanak

Ami miatt a hír szó szerint érdekfeszítő: a Rosznyefty és a Lukoil azon orosz termelők közé tartozik, amelyek a Kelet-Szibéria–Csendes-óceán (ESPO) vezetéken keresztül szállítanak olajat, amelyet kereskedőkön keresztül értékesítenek a vevőknek. Ezt a két vállalatot, illetve azokat, akik üzletet kötnek velük, amerikai szankciók sújtják az ősz óta.

A szankciók miatt az indiaiak és az ESPO korábbi legnagyobb vásárlói, a nagy kínai finomítók visszafogták magukat a hírek szerint.

Kínának azonban nemcsak óriásai vannak, hanem „teáskannái” is szép számban.

Ne úgy képzeljük el, hogy ezek a kicsik teáskannában finomítják az olajat. Ezek úgy kicsik, hogy

akkorák vannak köztük, amelyek simán befogják kapacitásban a nálunk óriásnak számító Mol finomítóit.

Az ESPO a kínai finomítók körében azért népszerű, mert magas a dízelkihozatala, és Oroszország keleti partjaitól mérve rövid a szállítási távolság.