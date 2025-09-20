Ez már tényleg sok: orosz vadászgépek törtek be Lengyelország légterébe – közleményt adott ki a határőség

A lengyel határőrség pénteken erősítette meg, hogy két orosz vadászgép megsértette a Petrobaltic olaj- és gázkitermelő torony körüli biztonsági övezetet a Balti-tengeren. A gépek alacsonyan repültek át a létesítmény felett, közvetlenül fenyegetve annak biztonságát. Varsó szerint a történtek súlyos incidensnek számítanak, amelyet azonnal jelentettek a fegyveres erőknek és más illetékes szerveknek.
A provokáció nem előzmény nélküli: a múlt héten a lengyel légierő NATO-partnerek segítségével valószínűsíthetően orosz drónokat lőtt le az ország légterében.
Ez a mostani manőver azonban új szintre emeli az orosz nyomásgyakorlást, hiszen közvetlenül stratégiai fontosságú energetikai infrastruktúrát érintett.
Varsóban nő a feszültség, hiszen a lengyel biztonsági stratégiában a Balti-tenger térsége és az energetikai létesítmények védelme kiemelt helyen szerepel.
Elemzők szerint Oroszország célja, hogy folyamatos nyomás alatt tartsa a NATO keleti szárnyát, tesztelve a katonai és politikai reakciókat.
A lengyel eset ráadásul egy időben történt azzal, hogy Észtország felett három orosz MiG-31-es megsértette a légteret , ami miatt Tallinn a NATO Alapszerződés 4. cikkelyének aktiválását kezdeményezte. Ez a párhuzamos lépéssorozat a kormány szerint azt mutatja, hogy Moszkva összehangolt provokációval igyekszik feszíteni a szövetség tűrőképességét.
Lengyelország valószínűleg a következő hetekben szorosabb egyeztetéseket folytat majd a NATO-szövetségesekkel, miközben megerősítheti a légvédelmi és tengeri járőrözést. A történtek arra utalnak, hogy a Balti-tenger környéke a közeljövőben a katonai feszültség egyik legforróbb gócpontjává válhat.
Újabb ijedelem, orosz harci gépek repültek a NATO-tagállam légterébe ahol a magyar Gripenek szolgálnak
A NATO azonnal reagált, Tallinn pedig diplomáciai tiltakozójegyzéket adott át az orosz ügyvivőnek. Három orosz MIG-31-es hatolt be engedély nélkül Észtország légterébe a Finn-öböl felett, ahol összesen 12 percet töltöttek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.