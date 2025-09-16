Románia ma szembesült vele, mennyit ér igazából Magyarországhoz képest: Amerika ítéletet mondott, ez fekete nap Bukarestben

Az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) megszüntette a Magyarországra vonatkozó korlátozásokat a Vízummentességi Programban – jelentette be Kristi Noem miniszter kedden. Ezzel Magyarország státusza a Vízummentességi Programban (VWP) teljes mértékben helyreáll, mivel az ország megtette a szükséges lépéseket a biztonsági sebezhetőségek megszüntetésére – olvasható az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének oldalán. Ugyanakkor a Trump-adminisztráció nem volt mindenkivel ennyire előzékeny, mint velünk, keleti szomszédunk, Románia például nem kapott jó híreket.

Románia vízumkorlátozása érvényben maradt / Fotó: Shutterstock

Románia még reménykedik, de garanciát nem kapott

Fontos lépések történtek az elmúlt időszakban Romániának az amerikai vízummentességi programba (Visa Waiver) való felvétele érdekében, de nincs semmiféle garancia arra, hogy ez a közeljövőben bekövetkezik – nyilatkozta kedden Románia washingtoni nagykövete, Andrei Muraru a Krónika Online romániai magyar hírportálnak.

A nagykövet részt vett Bukarestben a román diplomácia éves értekezletén, ahol arról számolt be, hogy együttműködnek a belbiztonsági minisztériummal és az ügyben illetékes más amerikai hatóságokkal, és fontos előrelépések történtek a májusi döntés óta ezen a téren.

„Nyilván nincs semmiféle garancia arra, hogy Románia a közeljövőben visszakerül a vízummentességi programba, de nagyon jók az esélyeink és a párbeszéd a Fehér Házzal, valamint a külügyminisztériummal” – idézte az Agerpres a nagykövetet.

Mint ismert, az Amerikai Egyesült Államok belbiztonsági minisztériuma március végén jelentette be, hogy az amerikai kormány felülvizsgálja Románia felvételét a vízummentességi programba, mert ellenőrizni szeretné, hogy az ország megfelel-e a program szigorú biztonsági követelményeinek. Májusban a Trump-adminisztráció közölte, hogy kizárják Romániát a Visa Waiver programból.

Miközben Magyarország lépéseit kedvezőnek ítélte meg Washington, addig Románia még semmilyen jelzést nem kapott arra vonatkozóan, hogy változna a helyzete.

Nem könyörül Trump Románián, nincs megállapodás Amerikával: a románok már súlyos pénzeket fizetnek, csak kapják vissza a vízummentességet

Oana Toiu román külügyminiszter augusztus közepén kijelentette, hogy Románia sokkal jobb helyzetben van az Egyesült Államokba való vízummentes beutazás terén, mint néhány hónapja. A tárcavezető ugyanakkor konkrét részleteket nem árult el.