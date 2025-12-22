Deviza
EUR/HUF386,4 -0,08% USD/HUF329,49 -0,2% GBP/HUF441,89 +0,04% CHF/HUF414,77 -0,04% PLN/HUF91,88 -0,05% RON/HUF75,98 -0,24% CZK/HUF15,89 -0,03% EUR/HUF386,4 -0,08% USD/HUF329,49 -0,2% GBP/HUF441,89 +0,04% CHF/HUF414,77 -0,04% PLN/HUF91,88 -0,05% RON/HUF75,98 -0,24% CZK/HUF15,89 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 285,45 -0,11% MTELEKOM1 808 -0,44% MOL2 842 +0,63% OTP35 120 -0,51% RICHTER9 695 -0,41% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 105,83 +0,87% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 454,75 +0,17% BUX110 285,45 -0,11% MTELEKOM1 808 -0,44% MOL2 842 +0,63% OTP35 120 -0,51% RICHTER9 695 -0,41% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 105,83 +0,87% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 454,75 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technikai elemzés
BUX index
OTP

Továbbra is ellenállást ostromol a BUX, megékezett a 35 000 forinthoz az OTP

Rekordközelben a pesti börze vezető indexe. Az OTP technikai képe kezd izgalmassá válni, itt is már csak egy lépés az új csúcs.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2025.12.22, 06:57

A 110 ezer pontos szint közelében mozog a hazai részvényindex, a BUX, de áttörésre egyelőre nem került sor. A vezető részvények teljesen kettéváltak, az OTP és a Magyar Telekom technikai képe pozitív, ugyanakkor a Mol és a Richter grafikonja inkább negatív képet fest.

OTP
Megérkezett a 35 ezer forinthoz az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság 

OTP

Az OTP árfolyama a 35 ezer forintos ellenállás felé közelít, a Bollinger-szalagok szűkülnek, így kezd izgalmassá válni a technikai kép. Ha szignifikánsan át tudná lépni a jelzett ellenállást, a következő potenciális akadály a 161,8 százalékos Fibo-szint 35 662 forintnál. Alul 33 700 forintnál látható az első fontosabb támasz, a korábbi emelkedő trendcsatorna alsó trendvonala.

 

Richter

A Richter árfolyamában kicsit megemelkedett a volatilitás, az induló emelkedő hullám megakadt a 9870 forintos ellenállásnál. Onnan éles lefordulást láttunk, és a 30 napos mozgóátlag így rövid távú ellenállást jelent 9709 forintnál. Ha nem sikerül a következő napokban áttörni, a 9500 forintos támaszra érdemes figyelni.

 

Mol

A Mol jegyzése meghatározó támaszt tört le a héten, amely a lila emelkedő trendvonal volt, és egy fej és vállak alakzat nyakvonala. Az alakzati célárfolyam egészen alacsonyra, a 2640 forintos támasz közelébe mutat. Előtte azonban a 23,6 százalékos Fibo-szint is támaszt jelent 2764 forintnál. Felül, a lila trendvonal felett az 50 napos mozgóátlag jelent ellenállást 2912 forintnál.

 

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyama fontos ellenállási szinteket lépett át, mindhárom mozgóátlagot, majd az 1800 forintos szintet is. Ha utóbbi felett tud maradni a következő napokban, 1868 forintnál adódhat a következő erősebb akadály.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu