Rendkívüli bejelentés: feloldotta az Egyesült Államok a magyarok vízumkorlátozásait – ez mindent megváltoztat, megszólalt Orbán Viktor

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) megszüntette a Magyarországra vonatkozó korlátozásokat a Vízummentességi Programban – jelentette be Kristi Noem miniszter kedden. Ezzel Magyarország státusza a Vízummentességi Programban (VWP) teljes mértékben helyreáll, mivel az ország megtette a szükséges lépéseket a biztonsági sebezhetőségek megszüntetésére – olvasható a magyarországi amerikai nagykövetségének oldalán.

A vízumkorlátozást feloldotta az Egyesült Államok a magyarok körében / Fotó: Vémi Zoltán

A döntés visszavonja azokat a korlátozásokat, amelyek korábban érintették a magyar állampolgárok VWP keretében történő utazását, valamint az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használatát.

Mint ismert, 2021 elején a DHS visszavonta minden olyan magyar útlevéllel rendelkező személy ESTA-engedélyét, akik nem Magyarországon születtek, és továbbra is elutasította az új ESTA-kérelmeket a külföldön született magyar jelentkezők esetében. 2023 augusztusában a Biden-adminisztráció az ESTA érvényességi idejét a magyar utazók számára két évről egy évre csökkentette, és az engedélyt egyszeri belépésre korlátozta.

Most, hogy a magyar kormány eleget tett az Egyesült Államok által kért biztonsági intézkedéseknek, a korábbi adminisztráció által bevezetett korlátozásokat feloldották, és a magyar állampolgárok számára ismét bővült a lehetőség az Egyesült Államok és Magyarország közötti utazásra. A magyarok 2025. szeptember 30-ig ismét kétéves érvényességi idejű ESTA-engedélyt igényelhetnek, amely többszöri belépésre jogosít.

„Az Egyesült Államok és Magyarország erős biztonsági partnerséggel rendelkezik, és ezt a Vízummentességi Program biztonsági követelményeinek való megfelelés érdekében megtett magyar lépések is tükrözik” – mondta Tricia McLaughlin helyettes államtitkár.

Akárcsak Trump elnök, Orbán miniszterelnök is elkötelezett határai védelme és az országába belépők ellenőrzése mellett. Amikor az országok biztosítják a határaikat, az egész világot biztonságosabbá teszik – és ezért megérdemlik a jutalmat. Trump elnöknek és Noem titkár erőfeszítéseinek köszönhetően a DHS visszaállítja a bevándorlási rendszerünk integritását.

Ez a döntés megerősíti a Vízummentességi Program integritását, és megkönnyíti a biztonságos utazást az Egyesült Államok és Magyarország között. Csak a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelő országok kaphatnak vízummentes belépési lehetőséget az Egyesült Államokba.