Rendkívüli bejelentés: feloldotta az Egyesült Államok a magyarok vízumkorlátozásait – ez mindent megváltoztat, megszólalt Orbán Viktor

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) megszüntette a Magyarországra vonatkozó korlátozásokat a Vízummentességi Programban – jelentette be Kristi Noem miniszter kedden. Ezzel Magyarország státusza a Vízummentességi Programban (VWP) teljes mértékben helyreáll, mivel az ország megtette a szükséges lépéseket a biztonsági sebezhetőségek megszüntetésére – olvasható a magyarországi amerikai nagykövetségének oldalán.
A döntés visszavonja azokat a korlátozásokat, amelyek korábban érintették a magyar állampolgárok VWP keretében történő utazását, valamint az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használatát.
Mint ismert, 2021 elején a DHS visszavonta minden olyan magyar útlevéllel rendelkező személy ESTA-engedélyét, akik nem Magyarországon születtek, és továbbra is elutasította az új ESTA-kérelmeket a külföldön született magyar jelentkezők esetében. 2023 augusztusában a Biden-adminisztráció az ESTA érvényességi idejét a magyar utazók számára két évről egy évre csökkentette, és az engedélyt egyszeri belépésre korlátozta.
Most, hogy a magyar kormány eleget tett az Egyesült Államok által kért biztonsági intézkedéseknek, a korábbi adminisztráció által bevezetett korlátozásokat feloldották, és a magyar állampolgárok számára ismét bővült a lehetőség az Egyesült Államok és Magyarország közötti utazásra. A magyarok 2025. szeptember 30-ig ismét kétéves érvényességi idejű ESTA-engedélyt igényelhetnek, amely többszöri belépésre jogosít.
„Az Egyesült Államok és Magyarország erős biztonsági partnerséggel rendelkezik, és ezt a Vízummentességi Program biztonsági követelményeinek való megfelelés érdekében megtett magyar lépések is tükrözik” – mondta Tricia McLaughlin helyettes államtitkár.
Akárcsak Trump elnök, Orbán miniszterelnök is elkötelezett határai védelme és az országába belépők ellenőrzése mellett. Amikor az országok biztosítják a határaikat, az egész világot biztonságosabbá teszik – és ezért megérdemlik a jutalmat. Trump elnöknek és Noem titkár erőfeszítéseinek köszönhetően a DHS visszaállítja a bevándorlási rendszerünk integritását.
Ez a döntés megerősíti a Vízummentességi Program integritását, és megkönnyíti a biztonságos utazást az Egyesült Államok és Magyarország között. Csak a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelő országok kaphatnak vízummentes belépési lehetőséget az Egyesült Államokba.
A döntést követően Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, „újra vízummentesen Amerikába. Ahogy az méltó két baráti néphez. Még mondja valaki, hogy nem számít a barátság!”
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter üdvözölte Donald Trump kormányának döntését. A miniszter szerint a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük, amióta Trumpot megválasztották és újból az amerikai elnöki székbe ülhetett. „Azóta az együttműködés nem az ellenségeskedésről, nem a kioktatásról, hanem a barátságról, a kölcsönös tiszteletről és az eredményes együttműködésről szól" – mondta a miniszter, majd hozzátette, hogy Joe Biden kormánya nehezítette meg a magyar dolgát.
A tárcavezető arról is tájékozatott, hogy "megállapodtunk Donald Trump kormányával arról, hogy szeptember 30-ától minden magyar állampolgár visszakerül az amerikai vízummentességi programba, ami azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok újra az ESTA-val, egyszerűen utazhatnak az Egyesült Államokba, vízum nélkül".
Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy
a magyarok ezentúl újra két évre és többszöri beutazásra feljogosító amerikai vízumot kaphatnak.
Migrációs válság: drasztikus szigorítást vezet be Washington a túltartózkodók visszaszorítására
A magyar utazókra ez szerencsére nem vonatkozik. Új amerikai vízumszabály jön: a túltartózkodás visszaszorítására nagy összegű letéti kötelezettséget vezetnek be bizonyos országok állampolgárainak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.