Egyesült Államok
vízum
magyar-amerikai kapcsolat
vízummentség
Magyarország
Szijjártó Péter
ESTA
utazás

Rendkívüli bejelentés: feloldotta az Egyesült Államok a magyarok vízumkorlátozásait – ez mindent megváltoztat, megszólalt Orbán Viktor

Az amerikai belbiztonsági minisztérium visszaállította Magyarország teljes részvételét a vízummentességi programjában, miután hazánk lépéseket tett a biztonsági intézkedéseinek javítására. Ez azt jelenti, hogy a magyarok újra az ESTA-rendszer legerősebb jogosultságát élvezhetik, amivel két évre és többszöri beutazásra feljogosító amerikai vízumot kapnak. Csak a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelő országok kaphatnak vízummentes belépési lehetőséget az Egyesült Államokba. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon azt írta, a vízummentesség méltó a két baráti néphez.
Németh Anita
2025.09.16., 15:41

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) megszüntette a Magyarországra vonatkozó korlátozásokat a Vízummentességi Programban – jelentette be Kristi Noem miniszter kedden. Ezzel Magyarország státusza a Vízummentességi Programban (VWP) teljes mértékben helyreáll, mivel az ország megtette a szükséges lépéseket a biztonsági sebezhetőségek megszüntetésére – olvasható a magyarországi amerikai nagykövetségének oldalán.

20250529_airport_061_VZ vízum
 A vízumkorlátozást feloldotta az Egyesült Államok a magyarok körében / Fotó: Vémi Zoltán

A döntés visszavonja azokat a korlátozásokat, amelyek korábban érintették a magyar állampolgárok VWP keretében történő utazását, valamint az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használatát.

Mint ismert, 2021 elején a DHS visszavonta minden olyan magyar útlevéllel rendelkező személy ESTA-engedélyét, akik nem Magyarországon születtek, és továbbra is elutasította az új ESTA-kérelmeket a külföldön született magyar jelentkezők esetében. 2023 augusztusában a Biden-adminisztráció az ESTA érvényességi idejét a magyar utazók számára két évről egy évre csökkentette, és az engedélyt egyszeri belépésre korlátozta.

Most, hogy a magyar kormány eleget tett az Egyesült Államok által kért biztonsági intézkedéseknek, a korábbi adminisztráció által bevezetett korlátozásokat feloldották, és a magyar állampolgárok számára ismét bővült a lehetőség az Egyesült Államok és Magyarország közötti utazásra. A magyarok 2025. szeptember 30-ig ismét kétéves érvényességi idejű ESTA-engedélyt igényelhetnek, amely többszöri belépésre jogosít.

„Az Egyesült Államok és Magyarország erős biztonsági partnerséggel rendelkezik, és ezt a Vízummentességi Program biztonsági követelményeinek való megfelelés érdekében megtett magyar lépések is tükrözik” – mondta Tricia McLaughlin helyettes államtitkár. 

Akárcsak Trump elnök, Orbán miniszterelnök is elkötelezett határai védelme és az országába belépők ellenőrzése mellett. Amikor az országok biztosítják a határaikat, az egész világot biztonságosabbá teszik – és ezért megérdemlik a jutalmat. Trump elnöknek és Noem titkár erőfeszítéseinek köszönhetően a DHS visszaállítja a bevándorlási rendszerünk integritását.

Ez a döntés megerősíti a Vízummentességi Program integritását, és megkönnyíti a biztonságos utazást az Egyesült Államok és Magyarország között. Csak a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelő országok kaphatnak vízummentes belépési lehetőséget az Egyesült Államokba.

A miniszterelnök már posztolt

A döntést követően Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, „újra vízummentesen Amerikába. Ahogy az méltó két baráti néphez. Még mondja valaki, hogy nem számít a barátság!”

Reagált Szijjártó Péter a magyarok vízummentességének helyreállítására

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter üdvözölte Donald Trump kormányának döntését. A miniszter szerint a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük, amióta Trumpot megválasztották és újból az amerikai elnöki székbe ülhetett. „Azóta az együttműködés nem az ellenségeskedésről, nem a kioktatásról, hanem a barátságról, a kölcsönös tiszteletről és az eredményes együttműködésről szól" – mondta a miniszter, majd hozzátette, hogy Joe Biden kormánya nehezítette meg a magyar dolgát.

A tárcavezető arról is tájékozatott, hogy "megállapodtunk Donald Trump kormányával arról, hogy szeptember 30-ától minden magyar állampolgár visszakerül az amerikai vízummentességi programba, ami azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok újra az ESTA-val, egyszerűen utazhatnak az Egyesült Államokba, vízum nélkül".

Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy

a magyarok ezentúl újra két évre és többszöri beutazásra feljogosító amerikai vízumot kaphatnak.

Migrációs válság: drasztikus szigorítást vezet be Washington a túltartózkodók visszaszorítására

A magyar utazókra ez szerencsére nem vonatkozik. Új amerikai vízumszabály jön: a túltartózkodás visszaszorítására nagy összegű letéti kötelezettséget vezetnek be bizonyos országok állampolgárainak.

