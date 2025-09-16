Friss döntést hoztak 2026-ról – nyilvánosak a részletek, így kell elszámolni a választási pénzekkel

Az igazságügyi miniszter rendeletei jelentek meg a választási költségek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és ellenőrzési rendjéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése feloszlásának kimondása, illetve feloszlatása miatt tartandó időközi választás költségei megelőlegezésének részletes szabályairól.

Fotó: Csudai Sándor / MTI

A Magyar Közlönyben megjelent rendeleteket alkalmazzák a

az országgyűlési képviselők általános és időközi,

az Európai Parlament tagjainak,

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,

illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásban

és az országos valamint a helyi népszavazásban is.

Az általános rendelkezések mellett a többi között kitérnek

a választás pénzügyi fedezetének megállapítására,

a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése feloszlása, feloszlatása miatt tartandó időközi választások költségeinek megelőlegezésére,

a választás pénzügyi fedezetének rendelkezésre bocsátására,

a választási irodák, választási bizottságok tagjainak személyi juttatásaira,

a normatívák közötti átcsoportosításra,

a választási költségek elszámolásra,

az elszámolás ellenőrzésre,

a jóváhagyott elszámolások alapján keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítésre,

illetve szabályozza azt is, hogy mire lehet többletforrást biztosítani.

A Magyar Közlönyben megjelent egyik rendelet előírja a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok részletes szabályait, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapítását, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának szabályait, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokat.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter rendeletei 2026. január 1-jén lépnek hatályba.