Friss döntést hoztak 2026-ról – nyilvánosak a részletek, így kell elszámolni a választási pénzekkel

Tuzson Bence rendeletben döntött a 2026-os választás részleteiről. A Magyar Közlönyben megjelentek a részletek.
VG
2025.09.16, 10:38
Frissítve: 2025.09.16, 11:13

Az igazságügyi miniszter rendeletei jelentek meg a választási költségek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és ellenőrzési rendjéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése feloszlásának kimondása, illetve feloszlatása miatt tartandó időközi választás költségei megelőlegezésének részletes szabályairól.

20240609-CSS_2533
Fotó: Csudai Sándor / MTI

A Magyar Közlönyben megjelent rendeleteket alkalmazzák a

  • az országgyűlési képviselők általános és időközi,
  • az Európai Parlament tagjainak, 
  • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
  • illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásban
  • és az országos valamint a helyi népszavazásban is.

Az általános rendelkezések mellett a többi között kitérnek 

  • a választás pénzügyi fedezetének megállapítására, 
  • a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése feloszlása, feloszlatása miatt tartandó időközi választások költségeinek megelőlegezésére,
  • a választás pénzügyi fedezetének rendelkezésre bocsátására,
  • a választási irodák, választási bizottságok tagjainak személyi juttatásaira,
  • a normatívák közötti átcsoportosításra,
  • a választási költségek elszámolásra,
  • az elszámolás ellenőrzésre,
  • a  jóváhagyott elszámolások alapján keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítésre,
  • illetve szabályozza azt is, hogy mire lehet többletforrást biztosítani. 

A Magyar Közlönyben megjelent egyik rendelet előírja a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok részletes szabályait, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapítását, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának szabályait, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokat.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter rendeletei 2026. január 1-jén lépnek hatályba.

