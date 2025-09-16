Friss döntést hoztak 2026-ról – nyilvánosak a részletek, így kell elszámolni a választási pénzekkel

Az igazságügyi miniszter rendeletei jelentek meg a választási költségek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és ellenőrzési rendjéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése feloszlásának kimondása, illetve feloszlatása miatt tartandó időközi választás költségei megelőlegezésének részletes szabályairól.
A Magyar Közlönyben megjelent rendeleteket alkalmazzák a
Az általános rendelkezések mellett a többi között kitérnek
A Magyar Közlönyben megjelent egyik rendelet előírja a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok részletes szabályait, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapítását, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának szabályait, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokat.
Tuzson Bence igazságügyi miniszter rendeletei 2026. január 1-jén lépnek hatályba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.