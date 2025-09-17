Kitoloncolják Lengyelországból a varsói kormányzati épületek felett drónt röptető, ukrán állampolgárságú fiatalembert, akinek pénzbírságot is kellett fizetnie a lengyel légiközlekedési szabályok megsértése miatt – közölte szerdán a varsói rendőr-főkapitányság szóvivője.

Varsó fölé berepült drón: óriási fordulat, kiderült, egy ukrán férfi követte el – máris kiutasították Lengyelországból / Fotó: NurPhoto via AFP

A 21 éves ukrán férfit hétfőn vették őrizetbe egy 17 éves, fehérorosz állampolgárságú lánnyal együtt. Donald Tusk lengyel kormányfő akkor az X-en azt közölte: a lengyel államvédelmi szolgálat semlegesített egy drónt, amely a varsói Belweder elnöki palota és a közelében lévő kormányzati épületek felett repült.

Robert Szumiata, a varsói rendőrfőkapitányság szóvivője szerdán a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: az ukrán férfit a légiközlekedési törvény megsértésével gyanúsították meg, amelyért akár öt évi szabadságvesztés is kiszabható.

A gyanúsított azonban önként vállalt büntetést, így négyezer zloty (366 ezer forint) bírságot fizetett. A rendőrség emellett a férfi kitoloncolását kezdeményezte a lengyel határőrségnél.

Mindez azért is jelentős fordulat, mivel korábban maga a lengyel kormányfő közölte, hogy az incidens miatt őrizetbe vettek két fehérorosz állampolgárt.

Tusk tehát tévedett, most már biztos, hogy egy ukrán férfi az elkövető.

Dagmara Bielec, a határőrség illetékes alakulatának szóvivője később azt közölte a sajtóval, hogy az ukrán állampolgárt azonnali hazatérésre kötelezték, és el is szállítják őt az egyik ukrán határátkelőre. A férfi 5 évre szóló beutazási tilalmat kapott Lengyelországba és a schengeni övezet más államaiba. A fehérorosz lányt tanúként hallgatták ki, majd hazaengedték.

Az eset kapcsán Wieslaw Szczepanski belügyminiszter-helyettes a Polsat Newsnak elmondta: az eset mutatja, hogy a SOP és a belügyi szolgálatok „működnek és őrzik az állam legfontosabb épületeit”. Lengyelország „biztonságban van” – húzta alá Szczepanski.