drón
Tusk
Lengyelország

Újabb ijesztő drón Lengyelországban: az elnöki palota fölött semlegesítette az államvédelmi szolgálat – tetten érték az elkövetőket

A varsói Belweder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat (SOP) - közölte Donald Tusk lengyel kormányfő az X-en.
Andor Attila
2025.09.16, 06:22

Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehérorosz állampolgárt - áll Tusk bejegyzésében. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit - tette hozzá a kormányfő.

drón
Donald Tusk: mostanában sok gondja akad a  drónokkal / Fotó: NurPhoto via AFP

Boguslaw Piórkowski, a SOP főnöke a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió esti adásában kifejtette:

 a drónt az államvédelmi szolgálat tisztviselői vették észre, és "tetten érték" a repülőeszközt irányító két férfit, akiket átadtak a rendőrségnek.

Wieslaw Szczepanski belügyminiszter-helyettes a Polsat News-nak elmondta: az eset mutatja, hogy a SOP és a belügyi szolgálatok "működnek és őrzik az állam legfontosabb épületeit". Lengyelország "biztonságban van" - húzta alá Szczepanski.

Múlt szerda éjjel legalább 19, oroszként azonosított drón repült be a lengyel légtérbe, ezek közül a lengyel és a szövetséges légierők feltehetőleg hármat lelőttek. Tusk szerdai tájékoztatása szerint a drónok többsége Fehéroroszország területéről érkezett. Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnök később közölte: a fehérorosz fél figyelmeztette Varsót, hogy Fehéroroszország légterén keresztül drónok tartanak Lengyelország irányában.

A múlt heti incidens kapcsán több európai ország a lengyel légvédelem erősítését ígérte Lengyelországnak saját állományából.

Orosz drónok sértették meg Lengyelország légterét

A lengyel légvédelem semlegesítette a pilóta nélküli légi járműveket, a pilóta nélküli légi járművek valószínűleg Ukrajna nyugati részén keresztül érkeztek lengyel területre, ahol a légvédelem lelőtte őket. Az incidensben senki sem sérült meg, sajtóinformációk szerint egy orosz drón egy beépítetlen területen lévő mezőre zuhant.

A lublini rendőrség bejelentette, hogy megtalálták az egyik kiiktatott járművet, a nyomozás folyamatban van. A berepülések miatt több lengyel repülőteret is lezártak rövid időre. Az eset helyi idő szerint reggel 5 óra környékén történt.

A hajnali órákban a lengyel vadászgépek a levegőbe emelkedtek, valamint NATO-repülőgépek is megjelentek Lengyelország felett, köztük egy a holland légierő által üzemeltetett Airbus A330 szállító és utántöltő repülőgép. 

A közösségi médiában több felvételen hallani lehet a katonai gépek hangját.

Az eset kapcsán több lengyel politikus megszólalt, így Karol Nawrocki lengyel államfő és Donald Tusk miniszterelnök. A lengyel kormányfő rendkívüli kormányülést hívott össze helyi idő szerint reggel 8 órára, jelenleg zajlik Tusk lengyel miniszterelnök és a nemzetbiztonságért felelős miniszterek találkozója.

Lengyelország küldött repülőgépeket Ukrajnának az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után, de a mostani az első alkalom, hogy orosz pilóta nélküli repülőgépek átlépték a lengyel határt, és fegyvereket kellett bevetni ellenük. 

