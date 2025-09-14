Deviza
Ukrajna
orosz-ukrán háború
vonat

Lőszerszállító vonat robbant fel a Lengyelországba tartó vonat mellett – vészmegállás, riadalom, evakuálás az erdőbe

Vonaton szállított lőszerek robbantak fel Kijev közelében. Nem érkezett jelentés áldozatokról vagy a vagonok kigyulladásáról, de az eset miatt megsérült a vasúti hálózat és vészmegállásra kényszerült egy Lengyelországba tartó személyvonat.
VG
2025.09.14, 09:15
Frissítve: 2025.09.14, 09:16

Ukrán források szerint szeptember 14-én éjszaka, a Kijev megyei Kalinivka nevű falutól nem messze, egy lőszereket szállító vonaton robbanás történt. A detonáció a vasúti kontakthálózat jelentős károsodását okozta, ami miatt egy Harkivból Przemyślbe tartó személyvonat vészmegállásra kényszerült.

Aftermath of Russian drone attack in Kyiv Óriási riadalom a Lengyelországba tartó vonaton, lőszerszállító vonat robbant fel mellettük
Fotó: NurPhoto via AFP

Több száz utast evakuáltak a közeli erdősávba, ahonnan buszokkal szállították tovább őket. A eset nem járt sem halálesettel, sem a vonatszerelvények kigyulladásával. A vasúti infrastruktúra károsodása miatt a környéken a vonatok közlekedési útvonalát meg kellett változtatni, több járatot más útvonalon indítottak el. 

Az ukrán állami Ukrzaliznicja társaság megerősítette az eseményeket, azt nem tudni, hogy a helyreállítás mennyi ideig tarthat. Kijev szerint a robbanások nincsenek összefüggésben orosz légitámadással, mivel éjszaka nem volt légiriadó a régióban. Az eseményeket kizárólag a lőszerek véletlen detonációjának tulajdonítják.

Hasonló esetre múlt héten került sor Svédországban, amikor egy lőszerrel megrakott tehervonat siklott ki a Vasternorrland északi részét sújtó heves esőzések miatt. A szerencsétlenül járt szerelvény a Stugusjön-tó mellett, Skorpedben, Örnsköldsvik külvárosában fekszik a sínek mellett. A svéd közlekedési hatóság tájékoztatása szerint hetekbe telik majd a vasút helyreállítása.

