Lőszerszállító vonat robbant fel a Lengyelországba tartó vonat mellett – vészmegállás, riadalom, evakuálás az erdőbe

Ukrán források szerint szeptember 14-én éjszaka, a Kijev megyei Kalinivka nevű falutól nem messze, egy lőszereket szállító vonaton robbanás történt. A detonáció a vasúti kontakthálózat jelentős károsodását okozta, ami miatt egy Harkivból Przemyślbe tartó személyvonat vészmegállásra kényszerült.
Több száz utast evakuáltak a közeli erdősávba, ahonnan buszokkal szállították tovább őket. A eset nem járt sem halálesettel, sem a vonatszerelvények kigyulladásával. A vasúti infrastruktúra károsodása miatt a környéken a vonatok közlekedési útvonalát meg kellett változtatni, több járatot más útvonalon indítottak el.
Az ukrán állami Ukrzaliznicja társaság megerősítette az eseményeket, azt nem tudni, hogy a helyreállítás mennyi ideig tarthat. Kijev szerint a robbanások nincsenek összefüggésben orosz légitámadással, mivel éjszaka nem volt légiriadó a régióban. Az eseményeket kizárólag a lőszerek véletlen detonációjának tulajdonítják.
Hasonló esetre múlt héten került sor Svédországban, amikor egy lőszerrel megrakott tehervonat siklott ki a Vasternorrland északi részét sújtó heves esőzések miatt. A szerencsétlenül járt szerelvény a Stugusjön-tó mellett, Skorpedben, Örnsköldsvik külvárosában fekszik a sínek mellett. A svéd közlekedési hatóság tájékoztatása szerint hetekbe telik majd a vasút helyreállítása.
Szuperszonikus fegyver, vadászgéphajtómű, új Kalasnyikov – eszeveszett hadi fejlesztési verseny folyik az idén
Az amerikai szárazföldi erők 2025 végéig megkapják az első hiperszonikus rakétákat. Az amerikai hadsereg már 2023-ban tervezte ezeknek a robbanófejeknek a bevezetését, de a határidőt több sikertelen teszt miatt elhalasztották. Nem ez az egyetlen újdonság, a fegyverek és fegyverrendszerek fejlesztésében eszeveszett verseny folyik.
