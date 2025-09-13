Szuperszonikus fegyver, vadászgép-hajtómű , új Kalasnyikov – eszeveszett hadi fejlesztési verseny folyik az idén

Az amerikai szárazföldi erők 2025 végéig megkapják az első hiperszonikus rakétákat. Az amerikai hadsereg már 2023-ban tervezte ezeknek a robbanófejeknek a bevezetését, de a határidőt több sikertelen teszt miatt elhalasztották. Nem ez az egyetlen újdonság, a fegyverek és fegyverrendszerek fejlesztésében eszeveszett verseny folyik - számol be körképében a militarnews.com.

Hiperszonikus rakéta - a fegyverkezés következő szintje / Fotó: AFP

A Defense News szerint az amerikai hadsereg és haditengerészet közösen fejlesztette ki a robbanófejet, de különböző módosításokat kapnak. A hadsereg mobil platformról indítja a sajátját, míg a haditengerészet hajókról. A Pentagon 2024 decemberében jelentette, hogy az Egyesült Államok „nemrég” sikeresen tesztelt egy hagyományos hiperszonikus rakétát: a kilövést a floridai Cape Canaveralből hajtották végre, ami az idei év második sikeres tesztje volt.

Égi fegyverkezés: hajtómű-boom közeleg

Új vadászgép hajtóművek is érkeznek, gőzerővel dolgoznak a 6. generációs vadászgépek hajtóműveinek fejlesztésén.

A General Electric Aerospace és a Pratt & Whitney által a Next Generation Adaptive Propulsion program keretében fejlesztett hajtóművek részletes tesztelésen estek át az amerikai légierőnél, az első prototípusok megépítése előtt.

A tét nagy: a legfelsőbb vezetés az új hajtóművektől várja az amerikai hadsereg légi fölényének biztosítását.

Az új hajtóműveket várhatóan felhasználják a haditengerészet saját 6. generációs vadászgépprogramjában és az F-35-ösökben is.

Tény, hogy

az Egyesült Államok az 1980-as évek óta nem fejlesztett teljesen új vadászgép-hajtóművet, az utóbbi évtizedekben a régebbieket „reszelgették”.

Az új, hatékonyabb hajtóművek iránti igény különösen sürgető a csendes-óceáni térségben, ahol a vadászgépeknek nagy távolságokat kell megtenniük, és az új avionikai rendszerek, valamint fegyverek magasabb energiaigényt támasztanak.

Az oroszok is lépnek

Egyszerű és olcsó orosz technológia sok esetben jobban beválik Ukrajnában, mint a drága, precíz nyugati fegyverek. Persze ebben nem sok újdonság van, elég a második Világháborúra gondolni – a keleti fronton szenvedtek a tökéletesre fejlesztett német fegyverek, de annál jobban bírták a kemény körülményeket az egyszerű orosz mechanikák. A Business Insider hangsúlyozza, az olcsó orosz drónok most, Ukrajnában is kiemelkedően teljesítenek.

A nagy intenzitású konfliktusok sok embert és felszerelést igényelnek, így nemcsak a minőség, hanem a mennyiség is számít.

Ukrajnában az olcsó drónok nagy szerepet játszottak, könnyedén megsemmisítve több millió euró értékű európai felszerelést. Oroszország olyan fegyverekre is támaszkodott, mint a csapásmérő lőszerek és siklóbombák” – áll a cikkben, amely szerint a bonyolultabb és precízen irányított fegyvereket fontosabb célpontokra tartogatják. A cikk szerint

egy fegyveres konfliktus esetén a Nyugat nagyon gyorsan kimerítheti fegyver- és felszereléskészleteit,

amelyek nélkül nem lehet háborút vívni.