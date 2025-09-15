Most lett elege Ukrajnának Magyarországból, kemény csapásra készül: de lebukott Zelenszkij kormánya, kiderült a tervük

Az irat szerint Zelenszkij kormánya információs kampányt kíván indítani, hogy ellensúlyozza Budapest EU-csatlakozással kapcsolatos fenntartásait, és megakadályozza a csatlakozási tárgyalások blokkolását.

Zelenszkij: egy eszköz Magyarország gyengítésére / Fotó: Le Pointe

A Vaseljenska szerb portál birtokába került belső ukrán dokumentum részletesen ismerteti, milyen lépésekre készül Kijev Magyarországgal szemben. A stratégia célja, hogy ellensúlyozzák Budapest befolyását az Európai Unióban, és megakadályozzák, hogy a magyar kormány a vétójogával hátráltassa Ukrajna csatlakozási folyamatát.

A szerb sajtó szerint Zelenszkij kormánya „médiaháborúra” készül Magyarország ellen, sőt a Druzhba olajvezeték elleni ukrán katonai támadást is a nyomásgyakorlás részeként értelmezik,

írja a Kárpáthírre hivatkozva a Magyar Nemzet.

A kiszivárgott irat javasolja, hogy ukrán civil szervezetek és elemzőközpontok állítsanak össze egy „ellenérvek arzenálját” a magyar kormány állításaival szemben. A dokumentum hivatkozik a magyar médiában zajló „nemzeti szintű kampányra”, amely Ukrajna uniós csatlakozásának hátrányait hangsúlyozza.

A tervek szerint a magyar állításokat – mint a háztartásokra háruló többletterhek, a mezőgazdasági szektor veszélyeztetése, a kohéziós és agrártámogatások csökkenése, a kárpátaljai magyar kisebbség jogfosztása, valamint a korrupciós és biztonsági kockázatok – tételesen cáfolnák.

Magyar Intézetek kerültek fókuszba

Az anyag név szerint említi a Századvéget és a Miniszterelnökség alá tartozó külpolitikai elemzőintézetet, amelyek elemzései gyakran alátámasztják a magyar kormány álláspontját. A szerb portál szerint Kijev a Brüsszelből érkező médiatámogatással számol, és nem riad vissza a fenyegetésektől sem.

A cikk emlékeztet Zelenszkij 2025. augusztus 24-i kijelentésére is, miszerint

a Barátság kőolajvezeték sorsa a magyarok kezében van,

amit a szerzők egyértelmű fenyegetésnek tekintenek.

A dokumentumban külön fejezet tárgyalja azokat az érveket, amelyekkel a magyar kormány és elemzőközpontok az ukrán csatlakozás ellen kampányolnak. A Századvég elemzése szerint az orosz–ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forint veszteséget szenvedett el, ami több mint kétmillió forint többletköltséget jelentett háztartásonként.