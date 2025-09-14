Fordulat történt, újra viszik az agrárgépeket, váratlan tényező segített be: a klímaváltozás

Bár idén lassú ütemben indult a mezőgazdasági gépforgalmazás, a félév végére már határozott élénkülés látszott: idén júniusig 102,6 milliárd forint értékben új gépeket és eszközöket, ami 15 százalékos növekedés a tavalyi első félévihez viszonyítva – közölte az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Az elmúlt években az új gépek értékesítése csökkenő pályán volt, az alkatrészeladás viszont az elmúlt években folyamatos emelkedést mutatott. Ennek az is az oka, hogy a gépek egyre bonyolultabbá válnak, az alkatrészeknél csereperiódusok vannak, egyre jelentősebb a szervizigény, és a javítás a digitális beállításokat és szoftverfrissítéseket is magában foglalja, a gépeknek pedig a klímaváltozás miatt mindig hadra foghatónak kell lenniük. A gazdálkodók 52,4 milliárd forintot fordítottak a gépek üzemeltetéséhez, javításához szükséges alkatrészek beszerzésére az első fél évben, ami 28 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.
A piaci koncentráció állását mutatja, hogy a mezőgazdasági gép- és eszközértékesítések 68 százalékát tíz forgalmazó szervezet bonyolította le, közülük a három legnagyobb gépkereskedő kezében összpontosult az összes magyarországi mezőgépeladás 48 százaléka. Az idei első fél évében az első tíz cég részesedése nem változott, míg a három legnagyobb vállalkozásé 2 százalékponttal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az első tíz forgalmazó az alkatrészek esetében még nagyobb arányban (84 százalék) vesz részt a piaci igények kielégítésében.
A mezőgazdasági termelők az erőgépek beszerzésére 46,2 milliárd forintot fordítottak 2025. január– június időszakban, ez a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 45 százalékát tette ki.
Az idei első hathavi forgalom 852 új traktor vásárlását jelentette, ami a teljes agrárgéppiac növekedése ellenére még mindig elmaradt az egy évvel korábbi traktor-beszerzésektől, igaz a csökkenés üteme lassult, 4 százalékos volt.
A Datahouse Kft. első forgalomba helyezési kimutatása alapján – a márkák versenyében – a sorrend
volt a 2025. január–júniusi időszakban.
A traktorpiaci trendforduló előjelei ugyanakkor egyre erősebbek, hiszen az – ahogyan azt a Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (Megfosz) elnöke, az Axiál Kft. tulajdonos-ügyvezetője a Világgazdaságnak korábban elmondta – a kevés új erőgép vásárlása azt is jelentette, hogy a traktorok jó része már elöregedett, muszáj megkezdeni a cseréjüket, mert hat-nyolcezer üzemóra után ezek a gépek már nem olyan megbízhatók, a javításuk pedig nagy költséggel jár. Az is fontos szempont, hogy
a klímaváltozás miatt egyre szűkebb időintervallumban lehet elvégezni a szükséges munkákat, ezért fontos, hogy az arra alkalmas erő- és munkagépek rendelkezésre álljanak.
Ezeken felül pedig a különböző beruházási pályázatok is élénkülést hozhatnak.
A korábbi évek másik nagy vesztese a gabonakombájnok piaca ugyanakkor jelentős mértékben, 26 százalékkal nőtt a 2024. január–júniusi időszak értékesítéséhez képest, összesen 86 új arató-cséplő gép került a gazdaságokba 13,3 milliárd forint értékben. De még ez is jelentősen elmarad a két évvel ezelőttitől: 2023. első fél évhez képest 66 százalékkal csökkent az eladott kombájnok száma, akkor 256-ot értékesítettek 34,2 milliárd forintért. A szakértők szerint az elhalasztott precíziós pályázat után sokan döntenek úgy, hogy nem várnak a támogatásra, muszáj beruházniuk.
A mezőgazdasági munkagéppiacon is nőtt a kereslet, a legnagyobb darabszámban a különböző talajművelő gépekre volt igény, amelyekből 1929 darabot, adtak el, 12 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi adatot, de a 2023. első félévi talajművelőgép-eladásokhoz képest még 7 százalékos az elmaradás.
Az öntözés előtérbe kerülése is látszik a számokon, hiszen az öntözőgépek forgalma közel háromszorosa az egy évvel korábbi eladásoknak, 2025 első hat hónapjában 15,6 milliárd forintért értékesítettek lineáris, körforgó rendszerű, csévélődobos és csepegtető öntözőberendezéseket, míg egy évvel korábban 5,4 milliárd forint értékben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.