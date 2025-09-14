Fordulat történt, újra viszik az agrárgépeket, váratlan tényező segített be: a klímaváltozás

Bár idén lassú ütemben indult a mezőgazdasági gépforgalmazás, a félév végére már határozott élénkülés látszott: idén júniusig 102,6 milliárd forint értékben új gépeket és eszközöket, ami 15 százalékos növekedés a tavalyi első félévihez viszonyítva – közölte az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Az elmúlt években az új gépek értékesítése csökkenő pályán volt, az alkatrészeladás viszont az elmúlt években folyamatos emelkedést mutatott. Ennek az is az oka, hogy a gépek egyre bonyolultabbá válnak, az alkatrészeknél csereperiódusok vannak, egyre jelentősebb a szervizigény, és a javítás a digitális beállításokat és szoftverfrissítéseket is magában foglalja, a gépeknek pedig a klímaváltozás miatt mindig hadra foghatónak kell lenniük. A gazdálkodók 52,4 milliárd forintot fordítottak a gépek üzemeltetéséhez, javításához szükséges alkatrészek beszerzésére az első fél évben, ami 28 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

A klímaváltozás szűkíti a munkák elvégzésére fordítható időt is / Fotó: Fotokostic / shutterstock

A piaci koncentráció állását mutatja, hogy a mezőgazdasági gép- és eszközértékesítések 68 százalékát tíz forgalmazó szervezet bonyolította le, közülük a három legnagyobb gépkereskedő kezében összpontosult az összes magyarországi mezőgépeladás 48 százaléka. Az idei első fél évében az első tíz cég részesedése nem változott, míg a három legnagyobb vállalkozásé 2 százalékponttal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az első tíz forgalmazó az alkatrészek esetében még nagyobb arányban (84 százalék) vesz részt a piaci igények kielégítésében.

A klímaváltozás is élénkíti a traktorpiacot

A mezőgazdasági termelők az erőgépek beszerzésére 46,2 milliárd forintot fordítottak 2025. január– június időszakban, ez a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 45 százalékát tette ki.

Az idei első hathavi forgalom 852 új traktor vásárlását jelentette, ami a teljes agrárgéppiac növekedése ellenére még mindig elmaradt az egy évvel korábbi traktor-beszerzésektől, igaz a csökkenés üteme lassult, 4 százalékos volt.

A Datahouse Kft. első forgalomba helyezési kimutatása alapján – a márkák versenyében – a sorrend

a Claas,

a John Deere,

a Solis és

a New Holland

volt a 2025. január–júniusi időszakban.