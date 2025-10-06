Will Smith és a drónok, Dzsúdló, Kapu Tibor és a többiek felturbózták a budapesti koncerthelyszínt

Idén minden eddiginél több külföldi sztár állt színpadra a Budapest Parkban, köztük volt Alanis Morissette és Will Smith, és koncertet adott szinte a teljes hazai élvonal – közölték a szervezők. Mint írták, 2025-ben 92 programnapot tartottak a Budapest Parkban, és nemcsak a látogatószám, hanem a telt házas koncertek száma is nőtt: 25 este volt telt házas, ami 25 százalékos emelkedés tavalyhoz képest.
Az évadban számos, kifejezetten a Budapest Park színpadára tervezett show-elemmel találkozhattak a rajongók.
A VHK koncertjén gólyalábas parittyások lepték el a közönséget, Dzsúdló daruval szállt a nézők fölé, Beton.Hofi koncertjén Fűzy Gabi bácsi, hazánk legidősebb bárzongoristája csatlakozott a Citromale ganghez, Krúbi egy csónakban repült át a fejek felett, Will Smith koncertjén négyszáz drónból rajzolódott ki egy UFO, Kapu Tibor űrhajós pedig beugrott gitározni a Bagossy Brothers Company koncertjére.
Továbbfejlesztették az éjszakai bulik látványvilágát, és egyre gyakrabban fordulnak meg nemzetközi dj-k is a lemezjátszók mögött. A 22 órakor kezdődő sávban több mint kétszáz különböző bulin folytathatták az estét a látogatók, ahol a legkülönfélébb stílusokkal találkozhattak a downtempótól a drum & bassig, a brain rottól a táncházig.
A programokon túl a társadalmi felelősségvállalás is központi szerepet tölt be a Budapest Park működésében.
Amellett, hogy igyekszünk jó példát mutatni, minden évben felülvizsgáljuk biztonsági intézkedéseinket és folyamatainkat. Bevezettük a vendégek számára is látható vendégszámláló rendszert, és átalakítottuk teljes biztonsági kommunikációnkat. Oktatóvideót is készítettünk a biztonságos szórakozásról, ebben az edukatív, mégis szórakoztató kisfilmben zenészek közreműködésével hívjuk fel a bulizók figyelmét néhány hasznos tudnivalóra. Tudjuk, hogy sokaknak ez lehet az első koncertélményük, ezért is lényeges, hogy tisztában legyenek vele, hol kérhetnek segítséget, mire figyeljenek vagy hogyan támogathatják egymást
– idézte Pálffy Andrást, a Budapest Park alapítóját a közlemény.
Idén is több fontos alapítvány munkájára hívta fel a figyelmet a park. Kiemelten foglalkoztak az SOS Gyermekfalvak mentális egészséget célzó programjaival, és a szervezet számára többféleképpen gyűjtöttek adományt, összesen mintegy 4 millió forint értékben. Négy előadó (Follow The Flow, Bohemian Betyars+Parno Graszt, Honeybeast) koncertjére úgynevezett meet & greet jegyeket is kínáltak, amelyek teljes nettó bevételével, 944 ezer 851 forinttal a produkciókkal közösen kiválasztott civil szervezeteket (SOS Gyermekfalvak, Piros Orr Bohócdoktorok, Mosoly Alapítvány) támogatták.
A Budapest Park már dolgozik a jubileumi, tizenötödik évad programján. A nyitás 2026. április 23-án lesz, visszatér a Katona József Színházzal közös műsor, a Csinibaba Táncdalfesztivál, amely ezúttal a rendszerváltás korszakába repít. December 1-jétől újra megnyílik a Budapest Park korcsolyapályája, a KoriPark, a Park FM, a hely online rádiója pedig egész évben hallható lesz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.