Zsákszámra dobják ki az emberek lomtalanításkor, pedig arany van benne: most már bárki kinyerheti belőle – a kínaiak jöttek rá a módszerre

Kínai kutatók új, gyors és környezetkímélőbb eljárást fejlesztettek ki az arany elektronikai hulladékból történő visszanyerésére. A módszer kevesebb mint húsz perc alatt oldja ki az aranyat a régi telefonok és számítógépek áramköri lapjaiból.
VG
2026.01.09, 18:50
Frissítve: 2026.01.09, 18:57

Kínai tudósok egy viszonylag gyors és – állításuk szerint – költséghatékony eljárást dolgoztak ki az elhasznált elektronikából, elsősorban régi mobiltelefonokból és számítógépekből kinyerhető arany visszaszerzésére. A módszer a kutatók szerint szobahőmérsékleten, kevesebb mint 20 perc alatt, több mint 98 százalékos hatékonysággal oldja ki az aranyat a használt eszközökből.

China: The electronic wastebasket of the world Kínai kutatók új módszerrel nyerik ki az aranyat a régi telefonokból, eszközökből
Fotó: Imaginechina via AFP

A Kínai Tudományos Akadémia Kuangcsou Energiaátalakítási Intézetében és a Dél-kínai Műszaki Egyetemen kidolgozott technológia nem használ hagyományos, erősen mérgező anyagokat, mint például a cianid. Ehelyett egy egyszerű vizes oldatot alkalmaznak, amely kálium-peroximonoszulfátot és kálium-kloridot tartalmaz.

A folyamat során az arany- és palládiumfelületek maguk katalizálják a reakciót, így külső katalizátor vagy agresszív vegyszer hozzáadása nélkül megy végbe a fémek kioldása. A kutatók azt állítják, hogy a kísérletek során a hulladék CPU-kból és nyomtatott áramköri lapokból átlagosan 98,2 százalékos aranykioldási hatásfokot, míg palládium esetében 93,4 százalékos visszanyerési arányt értek el.

A publikált adatok szerint 10 kilogramm feldolgozott áramköri lapból mintegy 1,4 gramm arany nyerhető ki, becsült költsége pedig körülbelül 72 dollár lenne – ami az aktuális (2026 eleji) aranyárak mellett tetemes mértékű megtakarítást jelentene a hagyományos újrahasznosítási eljárásokhoz képest. A módszer állítólag 62,5 százalékkal kevesebb energiát igényel, és 

a felhasznált reagensek költsége is drasztikusan alacsonyabb a cianidos technológiákénál.

A kutatók kiemelik, hogy az eljárás kevesebb veszélyes mellékterméket termel, mint a jelenleg elterjedt ipari módszerek, ugyanakkor az egész folyamat még csak laboratóriumi és kisméretű kísérleti fázisban van. A tanulmányt az Angewandte Chemie International Edition című rangos kémiai szakfolyóiratban publikálták.

Szakértők szerint, bár az eredmények ígéretesek, a technológia valódi ipari bevezetése előtt még számos kérdést kell megválaszolni: a folyamat nagyüzemi skálázhatóságát, a hosszú távú gazdasági versenyképességet, valamint a visszanyert fémek tisztaságát és a teljes újrahasznosítási lánc környezeti lábnyomát.

Magyar egyetemista jött rá, hogyan lehet a legegyszerűbben kinyerni az aranyat a hulladékból

Egy olyan aerogélt fejlesztett a Debreceni Egyetem hallgatója, Bukta Balázs József és témavezetője, Herman Petra, amely az eddigi leghatékonyabb módon segíti visszanyerni az aranyat az elektronikai hulladékokból. A vegyészmérnök hallgató szerint már korábban is léteztek módszerek arra, hogy az elektronikai hulladékból visszanyerjék az aranyat, ám az ő megoldásuk sokkal hatékonyabb.

 

 

