Mercosur-botrány: megszólalt Ursula von der Leyen, majd kicsattan az örömtől – azonnal megkapta a választ a lengyel gazdáktól
Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el, amelyben a tagországok mezőgazdaságért felelős miniszterei felhatalmazták az Európai Bizottságot az EU-Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint a Mercosur-országokkal tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás (ITA) aláírására – tájékoztatott az uniós tanács pénteken.
A brüsszeli közlemény szerint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országaival – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás célja a vámok csökkentése, valamint új piacokhoz nyit hozzáférést az áruk és szolgáltatások széles köre számára.
Az olyan ágazatok, mint a mezőgazdaság, az autóipar, a gyógyszeripar és a vegyipar, jobb kereskedelmi feltételeket fognak élvezni – írták. A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz a beruházások megkönnyítésére és a határokon átnyúló szolgáltatás-kereskedelem akadályainak felszámolására, különösen a digitális és pénzügyi szolgáltatások terén.
A közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések továbbá lehetővé teszik az uniós vállalatok számára, hogy hozzáférjenek a Mercosur-országok közbeszerzési eljárásaihoz.
A kereskedelmi megállapodás az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért nem igényli az uniós tagállamok ratifikálását – tájékoztattak.
A megállapodás védintézkedéseket is bevezet, amelyek biztosítják, hogy az EU képes legyen gyorsan kezelni a mezőgazdasági termékek behozatalából eredő piaci zavarokat.
Amíg az uniós tanács és az Európai Parlament közötti tárgyalásokat követően hivatalosan el nem fogadják a jogalkotási keretet, az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a kereskedelmi megállapodás keretében kétoldalú biztosítékokat alkalmazzon a mezőgazdasági termékekre, illetve, hogy a vámkontingensek hatálya alá tartozó termékekre fokozott ellenőrzési követelmények vonatkoznak. A tagállamok kérhetik a vizsgálatok megindítását.
A közlemény az EU-Mercosur partnerségi megállapodással kapcsolatban azt írta, hogy az EMPA egyetlen keretrendszerbe foglalja a politikai párbeszédet, az együttműködést és az átfogó ágazati együttműködést. A megállapodás kereskedelmi és beruházási pillért is tartalmaz, amely megkötése és hatálybalépése után teljes mértékben alkalmazandóvá válik.
A közlemény szerint a pénteki határozatot követően az EU és Mercosur-partnerek aláírják a megállapodásokat. Mielőtt azonban a megállapodásokat hivatalosan is megkötnék, az Európai Parlamentnek beleegyezését kell adnia. A partnerségi megállapodás akkor lép teljes körűen hatályba, ha minden uniós tagállam és az érintett dél-amerikai országok befejezték a ratifikációt.
A kereskedelmi megállapodás addig marad érvényben, amíg a partnerségi megállapodás hatályba nem lép Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közleményt adott ki pénteken, amelyben hangsúlyozta: a 2026-os év legelején Európa máris határozott jelzést küldött arról, hogy elkötelezett versenyképességének javítása, a növekedés fokozása, valamint az esélyteremtés mellett a vállalkozások és a polgárok számára.
Több ezer gazda tüntetett Varsóban a Mercosur-megállapodás ellen
Több ezer gazda tüntetett pénteken Varsóban az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése ellen. A szervezők szerint a tiltakozáson mintegy tízezren vettek részt. A gazdák mintegy ezer traktorral vonultak a főváros felé, a rendőrség azonban nem engedte be a gépeket a belvárosba, így a tüntetők gyalog vonultak a főváros utcáin.
A gazdák képviselői hangsúlyozták: a Mercosur-megállapodásban foglalt mechanizmusok nem védik eléggé a termelőket. A tüntetők képviselőit délelőtt fogadta Karol Nawrocki elnök, ezt követően a tiltakozók a főváros egyik jelképének tartott Kultúrpalotánál gyűltek össze, onnan a parlament épülete elé, majd a kormányfői hivatalhoz vonultak.
A hivatalba bejutva a gazdák küldöttsége találkozót kért Donald Tusk kormányfőtől. Miután kérésüket nem teljesítették, a küldöttség ülősztrájkot kezdett az épületben. Slawomir Izdebski, a mezőgazdasági dolgozók szakszervezetének vezetője újságírókkal közölte: a gazdák a kormányfői hivatal előtt megpróbálnak sátrakat verni.