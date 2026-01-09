Deviza
EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,64 +0,13% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,61 +0,17% RON/HUF75,77 +0,08% CZK/HUF15,89 +0,19% EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,64 +0,13% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,61 +0,17% RON/HUF75,77 +0,08% CZK/HUF15,89 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88% BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
Ursula von der Leyen
Mercosur

Mercosur-botrány: megszólalt Ursula von der Leyen, majd kicsattan az örömtől – azonnal megkapta a választ a lengyel gazdáktól

Az uniós tanács jóváhagyta a Mercosur kereskedelmi megállapodás aláírását. Mielőtt azonban a megállapodásokat hivatalosan is megkötnék, az Európai Parlamentnek beleegyezését kell adnia.
VG/MTI
2026.01.09, 21:32

Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el, amelyben a tagországok mezőgazdaságért felelős miniszterei felhatalmazták az Európai Bizottságot az EU-Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint a Mercosur-országokkal tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás (ITA) aláírására – tájékoztatott az uniós tanács pénteken.

FRANCE-FARMLAND-SEEN-FROM-SKY-AT-KERLOUAN Mercosur-botrány: megszólalt Ursula von der Leyen, majd kicsattan az örömtől – azonnal megkapta a választ a lengyel gazdáktól
Fotó: Hans Lucas via AFP

A brüsszeli közlemény szerint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országaival – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás célja a vámok csökkentése, valamint új piacokhoz nyit hozzáférést az áruk és szolgáltatások széles köre számára.

Az olyan ágazatok, mint a mezőgazdaság, az autóipar, a gyógyszeripar és a vegyipar, jobb kereskedelmi feltételeket fognak élvezni – írták. A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz a beruházások megkönnyítésére és a határokon átnyúló szolgáltatás-kereskedelem akadályainak felszámolására, különösen a digitális és pénzügyi szolgáltatások terén.

A közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések továbbá lehetővé teszik az uniós vállalatok számára, hogy hozzáférjenek a Mercosur-országok közbeszerzési eljárásaihoz. 

A kereskedelmi megállapodás az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért nem igényli az uniós tagállamok ratifikálását – tájékoztattak.

A megállapodás védintézkedéseket is bevezet, amelyek biztosítják, hogy az EU képes legyen gyorsan kezelni a mezőgazdasági termékek behozatalából eredő piaci zavarokat.

Amíg az uniós tanács és az Európai Parlament közötti tárgyalásokat követően hivatalosan el nem fogadják a jogalkotási keretet, az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a kereskedelmi megállapodás keretében kétoldalú biztosítékokat alkalmazzon a mezőgazdasági termékekre, illetve, hogy a vámkontingensek hatálya alá tartozó termékekre fokozott ellenőrzési követelmények vonatkoznak. A tagállamok kérhetik a vizsgálatok megindítását.

A közlemény az EU-Mercosur partnerségi megállapodással kapcsolatban azt írta, hogy az EMPA egyetlen keretrendszerbe foglalja a politikai párbeszédet, az együttműködést és az átfogó ágazati együttműködést. A megállapodás kereskedelmi és beruházási pillért is tartalmaz, amely megkötése és hatálybalépése után teljes mértékben alkalmazandóvá válik.

A közlemény szerint a pénteki határozatot követően az EU és Mercosur-partnerek aláírják a megállapodásokat. Mielőtt azonban a megállapodásokat hivatalosan is megkötnék, az Európai Parlamentnek beleegyezését kell adnia. A partnerségi megállapodás akkor lép teljes körűen hatályba, ha minden uniós tagállam és az érintett dél-amerikai országok befejezték a ratifikációt.

A kereskedelmi megállapodás addig marad érvényben, amíg a partnerségi megállapodás hatályba nem lép Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közleményt adott ki pénteken, amelyben hangsúlyozta: a 2026-os év legelején Európa máris határozott jelzést küldött arról, hogy elkötelezett versenyképességének javítása, a növekedés fokozása, valamint az esélyteremtés mellett a vállalkozások és a polgárok számára.

Több ezer gazda tüntetett Varsóban a Mercosur-megállapodás ellen

 Több ezer gazda tüntetett pénteken Varsóban az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése ellen. A szervezők szerint a tiltakozáson mintegy tízezren vettek részt. A gazdák mintegy ezer traktorral vonultak a főváros felé, a rendőrség azonban nem engedte be a gépeket a belvárosba, így a tüntetők gyalog vonultak a főváros utcáin.

A gazdák képviselői hangsúlyozták: a Mercosur-megállapodásban foglalt mechanizmusok nem védik eléggé a termelőket. A tüntetők képviselőit délelőtt fogadta Karol Nawrocki elnök, ezt követően a tiltakozók a főváros egyik jelképének tartott Kultúrpalotánál gyűltek össze, onnan a parlament épülete elé, majd a kormányfői hivatalhoz vonultak.

A hivatalba bejutva a gazdák küldöttsége találkozót kért Donald Tusk kormányfőtől. Miután kérésüket nem teljesítették, a küldöttség ülősztrájkot kezdett az épületben. Slawomir Izdebski, a mezőgazdasági dolgozók szakszervezetének vezetője újságírókkal közölte: a gazdák a kormányfői hivatal előtt megpróbálnak sátrakat verni.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu