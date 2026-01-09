Itt a bizonyíték: látványosan leszerepeltek Magyarországon a napelemek, Paks viszi a hátán az országot – térképen a brutális rendszerterhelés

Új történelmi csúcsot ért el a hazai villamosenergia-rendszer terhelése, már a reggeli órákban meghaladva az eddigi rekordot. A hideg időjárás, a korai sötétedés és a gyenge megújuló termelés egyszerre növelte a fogyasztást és terhelte a rendszert – írta Hárfás Zsolt az Atombiztos blogon.

Rekordközeli értékekkel indult a nap a hazai villamosenergia-rendszerben / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A magyar villamosenergia-rendszer új történelmi terhelési csúcsot ért el.

A reggeli órákban, 9 óra körül tartósan 7850 megawatt (MW) körül alakult a rendszerterhelés, ezzel megdőlt a 2025. január 20-án mért, 7663 MW-os korábbi rekord.

A szakemberek szerint a nap ekkor még korántsem ért véget terhelési szempontból. A délutáni és esti órákban, amikor a hőmérséklet tovább csökken, a világítási igények növekednek, és a háztartási fogyasztás is felfut, a rendszerterhelés további emelkedése várható. Becslések szerint a csúcsérték akár 8200-8400 MW környékére is emelkedhetett.

A rekordhoz több tényező együttes hatása vezetett:

a hideg időjárás jelentősen növelte a fűtési célú villamosenergia-felhasználást;

miközben a korai sötétedés miatt a világítási igények is megemelkedtek.

Emellett a munkanap közbeni ipari és szolgáltatói fogyasztás is magas szinten maradt.

Botladozott a hazai villamosenergia-termelés

A megújuló energiaforrások termelése ugyanakkor korlátozott volt. A naperőművek teljesítményét a rövid nappalok, a borult idő és több térségben a hóborítás is visszafogta. A szélerőművek termelése szintén alacsony maradt, mivel az ország nagy részén szélcsend vagy gyenge légmozgás volt jellemző.

A magas fogyasztás kielégítéséhez több forrás együttes működésére volt szükség. A rendszer stabilitásában kiemelt szerepet játszott a Paksi Atomerőmű, amely folyamatos, kiszámítható teljesítménnyel járult hozzá az ellátáshoz.

Emellett a gáztüzelésű erőművek is jelentős mértékben részt vettek a termelésben, mivel gyorsan szabályozhatók és jól illeszkednek a fogyasztási ingadozásokhoz.

A harmadik fontos tényezőt az import jelentette. A magas terhelési időszakban Magyarország jelentős mennyiségű villamos energiát vásárolt a szomszédos országokból, ami hozzájárult a kereslet és kínálat egyensúlyának fenntartásához.