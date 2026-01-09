Deviza
EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,64 +0,13% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,61 +0,17% RON/HUF75,77 +0,08% CZK/HUF15,89 +0,19% EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,64 +0,13% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,61 +0,17% RON/HUF75,77 +0,08% CZK/HUF15,89 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88% BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
napenergia
villamosenergia
áramfogyasztás
Paks
energiatermelés

Itt a bizonyíték: látványosan leszerepeltek Magyarországon a napelemek, Paks viszi a hátán az országot – térképen a brutális rendszerterhelés

A körülmények egyértelműen a magas fogyasztás irányába hatottak. Rekordközeli értékekkel indult a nap a hazai villamosenergia-rendszerben.
VG
2026.01.09, 20:33
Frissítve: 2026.01.09, 20:48

Új történelmi csúcsot ért el a hazai villamosenergia-rendszer terhelése, már a reggeli órákban meghaladva az eddigi rekordot. A hideg időjárás, a korai sötétedés és a gyenge megújuló termelés egyszerre növelte a fogyasztást és terhelte a rendszert – írta Hárfás Zsolt az Atombiztos blogon.

AUSTRIA - WEATHER - SNOW hazai villamosenergia
Rekordközeli értékekkel indult a nap a hazai villamosenergia-rendszerben / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A magyar villamosenergia-rendszer új történelmi terhelési csúcsot ért el. 

A reggeli órákban, 9 óra körül tartósan 7850 megawatt (MW) körül alakult a rendszerterhelés, ezzel megdőlt a 2025. január 20-án mért, 7663 MW-os korábbi rekord.

A szakemberek szerint a nap ekkor még korántsem ért véget terhelési szempontból. A délutáni és esti órákban, amikor a hőmérséklet tovább csökken, a világítási igények növekednek, és a háztartási fogyasztás is felfut, a rendszerterhelés további emelkedése várható. Becslések szerint a csúcsérték akár 8200-8400 MW környékére is emelkedhetett.

A rekordhoz több tényező együttes hatása vezetett:

  • a hideg időjárás jelentősen növelte a fűtési célú villamosenergia-felhasználást;
  • miközben a korai sötétedés miatt a világítási igények is megemelkedtek.
  • Emellett a munkanap közbeni ipari és szolgáltatói fogyasztás is magas szinten maradt.

Belepte a hó a napelemeket, akkor most mit csináljunk? – Van, amit semmiképpen se

Veszélybe kerül a télen amúgy is szerényebb napenergia-termelés, ha hó fedi be a paneleket. A Világgazdaság utánajárt, kell-e, érdemes-e letakarítani a havat a napelemekről, vagy hagyni kell az egészet úgy, ahogy van.

Botladozott a hazai villamosenergia-termelés

A megújuló energiaforrások termelése ugyanakkor korlátozott volt. A naperőművek teljesítményét a rövid nappalok, a borult idő és több térségben a hóborítás is visszafogta. A szélerőművek termelése szintén alacsony maradt, mivel az ország nagy részén szélcsend vagy gyenge légmozgás volt jellemző.

A magas fogyasztás kielégítéséhez több forrás együttes működésére volt szükség. A rendszer stabilitásában kiemelt szerepet játszott a Paksi Atomerőmű, amely folyamatos, kiszámítható teljesítménnyel járult hozzá az ellátáshoz. 

Emellett a gáztüzelésű erőművek is jelentős mértékben részt vettek a termelésben, mivel gyorsan szabályozhatók és jól illeszkednek a fogyasztási ingadozásokhoz.

A harmadik fontos tényezőt az import jelentette. A magas terhelési időszakban Magyarország jelentős mennyiségű villamos energiát vásárolt a szomszédos országokból, ami hozzájárult a kereslet és kínálat egyensúlyának fenntartásához.

A rekordterheléses nap rávilágított arra, hogy a villamosenergia-rendszer működése szempontjából kulcsszerepe van a folyamatosan rendelkezésre álló, nagy teljesítményű erőműveknek. Az ilyen időszakokban a termelésbiztonság nemcsak a beépített kapacitások mennyiségén, hanem azok szabályozhatóságán és időjárás-függetlenségén is múlik.

A szakértők szerint az extrém terhelési helyzetek egyre gyakoribbá válhatnak, ahogy nő az elektromos energia iránti igény, és egyre több fogyasztási terület – például a fűtés és a közlekedés – villamosodik. 

A mostani rekordnap ezért nemcsak egy statisztikai adat, hanem fontos jelzés is a rendszer jövőbeli tervezése szempontjából.

A történelmi csúcsot hozó nap egyértelműen megmutatta, hogy a magyar villamosenergia-rendszernek egyszerre kell kezelnie a növekvő fogyasztást, az időjárásfüggő termelés ingadozásait és az ellátásbiztonsági követelményeket. A rekordterhelés így nemcsak egy szám, hanem egy összetett energetikai helyzet lenyomata.

Leesett egy kis hó, a magyar áramáraknak annyi - csak úgy izzik a HUPX, és hol van még a vége

Idegesen reagálnak ma a villamos energia elszámolóárai a magyar áramtőzsdén a beálló hidegre és a hóra. A hirtelen megugrott áramigény kiugró árakat szült.

 

Energiaválság

Energiaválság
1101 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu