Itt a bizonyíték: látványosan leszerepeltek Magyarországon a napelemek, Paks viszi a hátán az országot – térképen a brutális rendszerterhelés
Új történelmi csúcsot ért el a hazai villamosenergia-rendszer terhelése, már a reggeli órákban meghaladva az eddigi rekordot. A hideg időjárás, a korai sötétedés és a gyenge megújuló termelés egyszerre növelte a fogyasztást és terhelte a rendszert – írta Hárfás Zsolt az Atombiztos blogon.
A magyar villamosenergia-rendszer új történelmi terhelési csúcsot ért el.
A reggeli órákban, 9 óra körül tartósan 7850 megawatt (MW) körül alakult a rendszerterhelés, ezzel megdőlt a 2025. január 20-án mért, 7663 MW-os korábbi rekord.
A szakemberek szerint a nap ekkor még korántsem ért véget terhelési szempontból. A délutáni és esti órákban, amikor a hőmérséklet tovább csökken, a világítási igények növekednek, és a háztartási fogyasztás is felfut, a rendszerterhelés további emelkedése várható. Becslések szerint a csúcsérték akár 8200-8400 MW környékére is emelkedhetett.
A rekordhoz több tényező együttes hatása vezetett:
- a hideg időjárás jelentősen növelte a fűtési célú villamosenergia-felhasználást;
- miközben a korai sötétedés miatt a világítási igények is megemelkedtek.
- Emellett a munkanap közbeni ipari és szolgáltatói fogyasztás is magas szinten maradt.
Belepte a hó a napelemeket, akkor most mit csináljunk? – Van, amit semmiképpen se
Veszélybe kerül a télen amúgy is szerényebb napenergia-termelés, ha hó fedi be a paneleket. A Világgazdaság utánajárt, kell-e, érdemes-e letakarítani a havat a napelemekről, vagy hagyni kell az egészet úgy, ahogy van.
Botladozott a hazai villamosenergia-termelés
A megújuló energiaforrások termelése ugyanakkor korlátozott volt. A naperőművek teljesítményét a rövid nappalok, a borult idő és több térségben a hóborítás is visszafogta. A szélerőművek termelése szintén alacsony maradt, mivel az ország nagy részén szélcsend vagy gyenge légmozgás volt jellemző.
A magas fogyasztás kielégítéséhez több forrás együttes működésére volt szükség. A rendszer stabilitásában kiemelt szerepet játszott a Paksi Atomerőmű, amely folyamatos, kiszámítható teljesítménnyel járult hozzá az ellátáshoz.
Emellett a gáztüzelésű erőművek is jelentős mértékben részt vettek a termelésben, mivel gyorsan szabályozhatók és jól illeszkednek a fogyasztási ingadozásokhoz.
A harmadik fontos tényezőt az import jelentette. A magas terhelési időszakban Magyarország jelentős mennyiségű villamos energiát vásárolt a szomszédos országokból, ami hozzájárult a kereslet és kínálat egyensúlyának fenntartásához.
A rekordterheléses nap rávilágított arra, hogy a villamosenergia-rendszer működése szempontjából kulcsszerepe van a folyamatosan rendelkezésre álló, nagy teljesítményű erőműveknek. Az ilyen időszakokban a termelésbiztonság nemcsak a beépített kapacitások mennyiségén, hanem azok szabályozhatóságán és időjárás-függetlenségén is múlik.
A szakértők szerint az extrém terhelési helyzetek egyre gyakoribbá válhatnak, ahogy nő az elektromos energia iránti igény, és egyre több fogyasztási terület – például a fűtés és a közlekedés – villamosodik.
A mostani rekordnap ezért nemcsak egy statisztikai adat, hanem fontos jelzés is a rendszer jövőbeli tervezése szempontjából.
A történelmi csúcsot hozó nap egyértelműen megmutatta, hogy a magyar villamosenergia-rendszernek egyszerre kell kezelnie a növekvő fogyasztást, az időjárásfüggő termelés ingadozásait és az ellátásbiztonsági követelményeket. A rekordterhelés így nemcsak egy szám, hanem egy összetett energetikai helyzet lenyomata.
Leesett egy kis hó, a magyar áramáraknak annyi - csak úgy izzik a HUPX, és hol van még a vége
Idegesen reagálnak ma a villamos energia elszámolóárai a magyar áramtőzsdén a beálló hidegre és a hóra. A hirtelen megugrott áramigény kiugró árakat szült.