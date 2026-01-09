Sok pénzbe kerül a gluténmentes élet: kevesen tudják, de van megoldás: akár 175 ezer forintot is visszaigényelhetnek évente – mutatjuk, mit kell tudni a betegségről

A gluténérzékenység nem életmód, nem divat és nem választás, hanem egy élethosszig tartó betegség, amelynek egyetlen kezelési módja a szigorú gluténmentes étrend. Ez az étrend azonban Magyarországon nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is: az érintettek számára a mindennapi bevásárlás rendszeresen sokkoló élmény, a kasszánál derül ki, mennyibe kerül az egészség megőrzése.

Egy kilogramm gluténmentes kenyér ára körülbelül hatszor magasabb, mint egy hagyományos fehér kenyéré / Fotó: DukiPh / Shutterstock

A cöliákia – közkeletű nevén lisztérzékenység – a vékonybelet érintő autoimmun betegség, amelyben a szervezet a búzában, árpában és rozsban található gluténre reagál kóros immunválasszal. A folyamat károsítja a bél nyálkahártyáját, rontja a tápanyagok felszívódását, és kezeletlenül súlyos szövődményekhez vezethet. A terápiás lehetőségek listája rövid: egyetlen hatékony megoldás létezik, az élethosszig tartó, szigorú gluténmentes diéta – magyarázta a Világgazdaságnak Koltai Tünde, a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke.

Több százezer érintett, ők a láthatatlan többség

A nemzetközi és hazai statisztikák alapján a cöliákia a teljes népesség 1-2 százalékát érintheti, ami Magyarországon 150-200 ezer embernek felel meg. A probléma azonban nemcsak az érintettek száma, hanem az, hogy közülük sokan nem is tudnak a betegségükről. A szakértők szerint az esetek csupán 25–50 százaléka diagnosztizált, mivel a cöliákiának nincs egyetlen, mindenkinél jelentkező, jellegzetes tünete – hívta fel a figyelmet az egyesület elnöke.

Hangsúlyozta, hogy a panaszok gyakran általánosak: puffadás, hasfájás, hasmenés vagy székrekedés, fogyás, fáradtság, de előfordulhatnak emésztőrendszeren kívüli tünetek is, például pajzsmirigyproblémák, hajhullás vagy depresszió. A felismerés késlekedése nemcsak egészségügyi, hanem később gazdasági problémát is jelent: a szövődmények kezelése jóval többe kerül, mint a korai diagnózis és a diéta támogatása.

Miért kerül ennyibe a gluténmentes kenyér?

A gluténmentes étrend költségei a mindennapokban válnak igazán kézzelfoghatóvá. Az Árfigyelő adatai szerint a gluténmentes alapélelmiszerek ára többszöröse a hagyományos termékekének. Egy kilogramm gluténmentes kenyér ára körülbelül hatszor magasabb, mint egy hagyományos fehér kenyéré. Előbbi kilója átlagosan 3676 forint, míg utóbbi ára 599 forint. A gluténmentes lisztek ára jellemzően két és fél-háromszoros szorzóval jelenik meg a boltok polcain. A száraztészták esetében valamivel kisebb, de mérhető az eltérés.