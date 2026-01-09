Ilyen fancsalin rég néztek az olajra, úrvezetőknek: ez olcsó üzemanyagot jelent

Évtizedes mélypontra zuhant a befektetők olajba vetett hite a Goldman Sachs legfrissebb, saját ügyfelei körében végzett felmérése szerint. Az amerikai nagybank szerint a geopolitikai feszültségek és a globális túlkínálat következtében az intézményi befektetők körében 10 éves mélypont közelébe süllyedt az olajpiaci kilátások megítélése.

Pesszimisták az olaj kilátásait illetően az intézményi befektetők / Fotó: Kena Betancur

A Goldman több mint 1100 intézményi befektetőjének megkérdezésével végzett, csütörtökön közzétett felmérésből az derül ki, hogy az ügyfelek 59 százaléka pesszimista, vagy inkább pesszimista a nyersolajjal kapcsolatban.

Shorttűz az olajra

Ez csupán egy hajszálnyival marad el az eddigi mélyponttól a befektetési nagybank 2016 óta vezetett hangulati adatsora alapján.

A jelenleginél is kedvezőtlenebb megítélés alá csupán egyszer, tavaly áprilisban került a nyersolaj, amikor Donald Trump amerikai elnök rendkívül magas vámokat vetett ki az Egyesült Államok fő kereskedelmi partnereire.

A széles körű pesszimista hangulatot jelzi az is, hogy a Goldman Marquee MarketView által január 5–7. között végzett felmérésben rekordszámú befektető jelölte meg az olajat kedvenc shortpozíciójaként.

Az olaj ára 2020 óta a legrosszabb teljesítményt nyújtotta tavaly, miután az OPEC+ a termelés növelése mellett döntött, az Egyesült Államok is rekordszintre növelte kihozatalát. Emellett ráadásul több más jelentős termelő, köztük Brazília és Guayana, is fokozta a termelési volument.

A nemzetközi referenciaként szolgáló Brent nyersolaj ára hordónként 61 dollár felett járt péntek délelőtt, ami némi javulás ugyan a közelmúltbeli mélyponthoz képest, de még mindig jóval alacsonyabb az egy évvel ezelőtti árszintnél.

A venezuelai helyzet sem segít az olaj megítélésének

A globális túlkínálat idén tovább nőhet, akkor is, ha nem számolunk azzal a forgatókönyvvel, hogy esetlegesen lezárul az orosz–ukrán háború, ami valószínűleg megszüntetné az ellátási zavarokat és az orosz nyersolajra vonatkozó nemzetközi szankciókat.

Eközben az Egyesült Államok a venezuelai beavatkozást követően arra készül, hogy ellenőrzés alá vonja a venezuelai olaj értékesítését, piacra hozza a dél-amerikai ország nyersolaját, miközben megpróbálja újjáépíteni annak romló infrastruktúráját. A hatalmas olajkészletekkel rendelkező Venezuela termelésének akár csekély mértékű növekedése is tovább bővítheti a túlkínálatot a piacon a következő hónapokban.