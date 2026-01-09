Deviza
EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,64 +0,13% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,61 +0,17% RON/HUF75,77 +0,08% CZK/HUF15,89 +0,19% EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,64 +0,13% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,61 +0,17% RON/HUF75,77 +0,08% CZK/HUF15,89 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88% BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
árupiac
Goldman Sachs
Venezuela
olaj
Brent

Ilyen fancsalin rég néztek az olajra, úrvezetőknek: ez olcsó üzemanyagot jelent

Évtizedes mélypont közelébe zuhant a nyersolaj megítélése az intézményi befektetők körében. A Goldman Sachs felmérése alapján rengeteg az olaj árfolyamesésére spekuláló befektető a piacon.
K. T.
2026.01.09, 19:20

Évtizedes mélypontra zuhant a befektetők olajba vetett hite a Goldman Sachs legfrissebb, saját ügyfelei körében végzett felmérése szerint. Az amerikai nagybank szerint a geopolitikai feszültségek és a globális túlkínálat következtében az intézményi befektetők körében 10 éves mélypont közelébe süllyedt az olajpiaci kilátások megítélése.

Olaj, Brent, nyersolaj
Pesszimisták az olaj kilátásait illetően az intézményi befektetők / Fotó: Kena Betancur

A Goldman több mint 1100 intézményi befektetőjének megkérdezésével végzett, csütörtökön közzétett felmérésből az derül ki, hogy az ügyfelek 59 százaléka pesszimista, vagy inkább pesszimista a nyersolajjal kapcsolatban.

Shorttűz az olajra

Ez csupán egy hajszálnyival marad el az eddigi mélyponttól a befektetési nagybank 2016 óta vezetett hangulati adatsora alapján.

A jelenleginél is kedvezőtlenebb megítélés alá csupán egyszer, tavaly áprilisban került a nyersolaj, amikor Donald Trump amerikai elnök rendkívül magas vámokat vetett ki az Egyesült Államok fő kereskedelmi partnereire.

A széles körű pesszimista hangulatot jelzi az is, hogy a Goldman Marquee MarketView által január 5–7. között végzett felmérésben rekordszámú befektető jelölte meg az olajat kedvenc shortpozíciójaként.

A nyersolaj megítélése az intézményi befektetők körében
 

 

Az olaj ára 2020 óta a legrosszabb teljesítményt nyújtotta tavaly, miután az OPEC+ a termelés növelése mellett döntött, az Egyesült Államok is rekordszintre növelte kihozatalát. Emellett ráadásul több más jelentős termelő, köztük Brazília és Guayana, is fokozta a termelési volument.

A nemzetközi referenciaként szolgáló Brent nyersolaj ára hordónként 61 dollár felett járt péntek délelőtt, ami némi javulás ugyan a közelmúltbeli mélyponthoz képest, de még mindig jóval alacsonyabb az egy évvel ezelőtti árszintnél.

A venezuelai helyzet sem segít az olaj megítélésének

A globális túlkínálat idén tovább nőhet, akkor is, ha nem számolunk azzal a forgatókönyvvel, hogy esetlegesen lezárul az orosz–ukrán háború, ami valószínűleg megszüntetné az ellátási zavarokat és az orosz nyersolajra vonatkozó nemzetközi szankciókat.

Eközben az Egyesült Államok a venezuelai beavatkozást követően arra készül, hogy ellenőrzés alá vonja a venezuelai olaj értékesítését, piacra hozza a dél-amerikai ország nyersolaját, miközben megpróbálja újjáépíteni annak romló infrastruktúráját. A hatalmas olajkészletekkel rendelkező Venezuela termelésének akár csekély mértékű növekedése is tovább bővítheti a túlkínálatot a piacon a következő hónapokban.

Szerdán a trendkövető árupiaci kereskedési tanácsadók 91 százaléka rendelkezett shortpozícióval az amerikai kontinensen irányadónak számító nyersolaj, a West Texas Intermediate-ben a Kpler Bridgeton Research Group adatai szerint.
 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu