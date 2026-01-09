Gigantikus üzlet született: csillagászati összegért felvásárolták az egyik legnagyobb bankot Lengyelországban – ő az új tulajdonos
Az Erste Group sikeresen megszerezte a Santander Bank Polska 49 százalékos részesedését, ezzel Lengyelország harmadik legnagyobb bankjának fő részvényesévé vált. A tranzakció stratégiai jelentőségű, megerősíti az Erste jelenlétét Közép- és Kelet-Európában, és jelentős növekedést ígér a bank jövőbeni eredményeiben.
Az Erste Group Bank AG pénteken hivatalosan bejelentette, hogy lezárta a Santander Bank Polska S.A. 49 százalékos többségi részvénycsomagjának, valamint a Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. vagyonkezelő 50 százalékos részesedésének felvásárlását a Banco Santander S.A.-tól. A tranzakció teljes értéke mintegy 7,0 milliárd euró, amelyet készpénzben fizetett az Erste.
Tovább terjeszkedik Kelet-Európában az Erste
Ez a felvásárlás Lengyelország harmadik legnagyobb bankjának fő részvényesévé teszi az Erste Groupot, amely így ellenőrzési jogokat biztosító részesedést szerzett. A Santander Bank Polska széles termékpalettát kínál lakossági ügyfelek, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalati partnerek számára, ami tovább erősíti az Erste piaci pozícióját.
A tranzakció pénzügyi hatása is jelentős: az Erste csoport részvényenkénti eredménye (EPS) várhatóan több mint 20 százalékkal nő 2026-ban, a ROTE (return on tangible equity) pedig körülbelül 19 százalékra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a bankcsoport hosszú távon is fenntartható értéket teremt részvényesei számára.
Ez a felvásárlás stratégiai befektetés jövőbeni növekedésünkbe. Erős tőkepozíciónkat kihasználva hatékonyan tudjuk allokálni erőforrásainkat, miközben megőrizzük pénzügyi fegyelmünket. A lengyel piac hosszú távon jelentős potenciált kínál, és ez a tranzakció megalapozza nyereséges növekedésünket Közép- és Kelet-Európában
– nyilatkozta Stefan Dörfler, az Erste Group pénzügyi igazgatója.
A lépés jól illeszkedik az Erste közép- és kelet-európai stratégiájába, és újabb bizonyítéka annak, hogy a bankcsoport aktívan keresi a lehetőségeket a térség legdinamikusabb piacain. A tranzakció nemcsak a piaci részesedést növeli, hanem hosszú távon a bank jövedelmezőségét és stabilitását is erősíti.
A felvásárlással az Erste csoport kézzelfogható előnyre tesz szert a lengyel piacon, ami kulcsfontosságú lépés a regionális terjeszkedés és a pénzügyi termékek szélesebb körű kínálatának bővítése szempontjából.
