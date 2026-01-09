Amerikát nem érdekli az oroszok siralma: újabb olajszállító hajót foglalt el az árnyékflottából – videón a rajtaütés

Az Egyesült Államok haditengerészete lefoglalta az Olina nevű olajszállító tankert a Karib-tengeren – közölték amerikai tisztségviselők pénteken. Ez az ötödik ilyen intézkedés az elmúlt hetekben, amelynek célja a venezuelai olajexportok korlátozása.

Fotó: AFP

A műveletet a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozóról indult tengerészgyalogosok és haditengerészek hajtották végre a Joint Task Force Southern Spear keretében. Az amerikai Déli Parancsnokság közlése szerint a hajó elfoglalása incidens nélkül zajlott.

Az Olina – amely a nyilvános adatbázisok szerint hamis kelet-timori lobogó alatt közlekedett – a venezuelai olajexportokra kivetett szigorúbb amerikai intézkedések nyomán került a hatóságok célkeresztjébe. A hajó a múlt héten teljesen megrakott állapotban hagyta el Venezuela partjait egy nagyobb flottilla tagjaként, majd a szankciók hatására visszafordult a kiindulási irányba.

The world’s criminals are on notice.



Early this morning, the @USCG executed a boarding and seizure of the Motor Tanker Olina in international waters east of the Caribbean Sea. As another "ghost fleet" tanker ship suspected of carrying embargoed oil, this vessel had departed… pic.twitter.com/vvS3u3nrvl — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 9, 2026

Az Egyesült Államok már tavaly januárban szankcionálta a hajót (akkor még Minerva M néven), mert a washingtoni hatóságok szerint a venezuelai olajszállításokhoz kapcsolódó, úgynevezett árnyékflotta része volt. Ezek a hajók jellemzően minimális szabályozással, gyakran nem ismert biztosítással üzemelnek.

A brit tengeri biztonsági cég, a Vanguard tájékoztatása szerint a tanker automatikus azonosítórendszere (AIS) utoljára 52 nappal korábban adott jelet a venezuelai kizárólagos gazdasági övezetben, Curacao közelében. A művelet részeként korábban már lefoglalták az M Sophia nevű tankert is, amely szintén a múlt héten indult flottilla tagja volt.

A flottilla további három teljesen megrakott hajója (Skylyn, Min Hang és Merope) csütörtökön tért vissza venezuelai vizekre, további hét tanker pedig a következő napokban várhatóan hasonló útvonalat követ. A lefoglalt hajók rakományának tulajdonosa a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA – közölte egy, az ügyet ismerő iparági forrás.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok által bevezetett venezuelai olajexportblokád a világ bármely pontján teljes mértékben érvényes. Jelenleg nem ismert, hogy Washington tervez-e további intézkedéseket a Venezuela felé tartó többi tankerrel kapcsolatban.