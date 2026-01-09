Deviza
EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,64 +0,13% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,61 +0,17% RON/HUF75,77 +0,08% CZK/HUF15,89 +0,19% EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,64 +0,13% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,61 +0,17% RON/HUF75,77 +0,08% CZK/HUF15,89 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88% BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Latin-Amerika
Egyesült Államok
Venezuela
olajtanker
Karib-térség

Amerikát nem érdekli az oroszok siralma: újabb olajszállító hajót foglalt el az árnyékflottából – videón a rajtaütés

Az Egyesült Államok haditengerészete a Karib-tengeren lefoglalta az Olina olajszállító tankert, ezzel az elmúlt hetekben már az ötödik hajót vette őrizetbe a venezuelai olajexportok korlátozása érdekében.
VG
2026.01.09, 19:38
Frissítve: 2026.01.09, 20:37

Az Egyesült Államok haditengerészete lefoglalta az Olina nevű olajszállító tankert a Karib-tengeren – közölték amerikai tisztségviselők pénteken. Ez az ötödik ilyen intézkedés az elmúlt hetekben, amelynek célja a venezuelai olajexportok korlátozása.

Amerika újabb olajszállító hajót foglalt el az árnyékflottából – videón a rajtaütés árnyékflotta
Fotó: AFP

A műveletet a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozóról indult tengerészgyalogosok és haditengerészek hajtották végre a Joint Task Force Southern Spear keretében. Az amerikai Déli Parancsnokság közlése szerint a hajó elfoglalása incidens nélkül zajlott. 

Az Olina – amely a nyilvános adatbázisok szerint hamis kelet-timori lobogó alatt közlekedett – a venezuelai olajexportokra kivetett szigorúbb amerikai intézkedések nyomán került a hatóságok célkeresztjébe. A hajó a múlt héten teljesen megrakott állapotban hagyta el Venezuela partjait egy nagyobb flottilla tagjaként, majd a szankciók hatására visszafordult a kiindulási irányba.

 

Az Egyesült Államok már tavaly januárban szankcionálta a hajót (akkor még Minerva M néven), mert a washingtoni hatóságok szerint a venezuelai olajszállításokhoz kapcsolódó, úgynevezett árnyékflotta része volt. Ezek a hajók jellemzően minimális szabályozással, gyakran nem ismert biztosítással üzemelnek.

A brit tengeri biztonsági cég, a Vanguard tájékoztatása szerint a tanker automatikus azonosítórendszere (AIS) utoljára 52 nappal korábban adott jelet a venezuelai kizárólagos gazdasági övezetben, Curacao közelében. A művelet részeként korábban már lefoglalták az M Sophia nevű tankert is, amely szintén a múlt héten indult flottilla tagja volt.

A flottilla további három teljesen megrakott hajója (Skylyn, Min Hang és Merope) csütörtökön tért vissza venezuelai vizekre, további hét tanker pedig a következő napokban várhatóan hasonló útvonalat követ. A lefoglalt hajók rakományának tulajdonosa a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA – közölte egy, az ügyet ismerő iparági forrás. 

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok által bevezetett venezuelai olajexportblokád a világ bármely pontján teljes mértékben érvényes. Jelenleg nem ismert, hogy Washington tervez-e további intézkedéseket a Venezuela felé tartó többi tankerrel kapcsolatban. 

Dráma a tengeren: tanultak az oroszok az amerikai tankhajófoglalásból, máris megtalálták a megoldást

Tele volt a világsajtó az amerikai akciókkal, amelyek során a venezuelai olajexporthoz köthető tankhajókat foglaltak le, köztük az orosz zászló alatt hajózó Marinerát kéthetes üldözés után. Aki híreket olvas, aligha tudta elkerülni az ütött-kopott-rozsdás tanker képeit. Egy nap telt el, és azt jelenti a Sky News: hamis néven közlekedő orosz „árnyékflotta” halad át a csatornán.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu