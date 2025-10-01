Erasmus-per: diszkriminálni és ösztöndíjat lopni ér?

Az Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) rektora szerint súlyosbítja a helyzetet, hogy a kizárás az egyetemeken tanuló külföldi hallgatókat is hátrányos helyzetbe hozza. Az intézkedés ebben a vonatkozásban enyhén szólva is paradox, egyes egyetemi vezetők szerint pedig cinikus. A magyar közalapítványi fenntartású egyetemek ugyanis fogadhatnak az unió egyetemeiről érkező diákokat az Erasmus keretében, a náluk tanuló külföldiek viszont – csakúgy, mint a magyar diákok – ki vannak rekesztve az uniós egyetemek Erasmus keretében történő látogatásából.

Erasmus – a Debreceni Egyetem hallgatói a Luxemburgi Bíróságnál / Fotó: VG

A hallgatókat mélyen érintő hátrányos megkülönböztetésről – kiemelve a külföldi diákok kirekesztésének elfogadhatatlanságát – hasonlóan elítélő véleményt fogalmazott meg Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora pedig egyenesen úgy nyilatkozott, hogy az ösztöndíjak befagyasztása nem más, mint lopás. A diszkriminatív intézkedések elleni tiltakozásul nemrégiben a luxemburgi Curia épülete elé vonultak a Debreceni Egyetem (DE) hallgatói is.

Az itthon és külföldön pró és kontra óriási sajtóvisszhangot keltő – jogállamisági kifogásokra és az uniós büdzsé védelmére hivatkozó – 2022-es határozat ellen a 21 érintett közérdekű alapítvány által fenntartott magyar egyetemből hat nyújtott be keresetet.

Tették ezt azért, mert a Magyarországot megillető kohéziós források három programja 55 százalékának befagyasztásáról rendelkező határozat, illetve annak pontosítása diszkriminatív módon kizárja őket a minden uniós egyetemi polgárt alanyi jogon megillető Erasmus- és Horizont-forrásokból.

Az első pert a Debreceni Egyetem indította 2023 tavaszán, amit pár hét múlva követett

a Dunaújvárosi Egyetem,

a Miskolci Egyetem,

az Óbudai Egyetem,

az Állatorvostudományi Egyetem, valamint

a Semmelweis Egyetem keresete.

A Semmelweis Egyetem a Debreceni Egyetemhez hasonlóan külön fordult a bírósághoz, míg a többiek együtt perelnek.

A pert indító egyetemek tárgyalás keretében történő meghallgatására több mint két év aktatologatás után, múlt héten kerített sort a luxembourgi székhelyű Curia. Ez idő alatt az eurokraták igyekeztek elérni, hogy a magyar egyetemek kereseteit ne fogadják be, ám ezeket az indítványokat a bíróság elutasította. Amint azt megírtuk, a DE meghallgatását kedden, a többi egyetemét pedig szerdán megtartották.