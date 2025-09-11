Elegük lett a magyar egyetemistáknak: felvonultak Luxemburgban a brüsszeli einstand ellen – tíz ügyvéd várta őket

Az Európai Unió Tanácsának intézkedése az uniós büdzsé védelmére és a jogállamiság sérülésére hivatkozva mondhatni egyetlen tollvonással lehetetlenítette el, hogy az alapítványi fenntartású egyetemek hozzáférjenek az Erasmus és Horizon forrásokhoz. Előbbinek a magyar egyetemisták unión belüli tanulmányi célú mozgásában, utóbbinak pedig a versenyképességet előmozdító egyetemi K+F+I tevékenység finanszírozásában volna óriási szerepe.

Magyar egyetemisták tüntetnek az EU ellen Luxemburgban / Fotó: Forrás: VG

Az intézkedés 21 magyar egyetemet érintett, közülük hatan döntöttek úgy, hogy nem törődnek bele a méltánytalan döntésbe és bírósági úton támadják meg a sérelmes határozat rájuk vonatkozó részét, ami 2023 tavaszán meg is történt.

A határozat ugyanis annak ellenére maradt változatlan formában érvényben, hogy a politikusak, akiknek kuratóriumi jelenlétét az EU összeférhetetlennek ítélte, lemondtak tagságukról, illetve több, a magyar jogszabályokból több, unió által sérelmezett intézkedést kikerült, hiányolt garanciák pedig, bekerültek a szabályozásba, és ezekről az intézkedésről a magyar kormány rendre értesítette is az unió illetékes szerveit. A most Luxembourgban zajló perekbe támogató félként a magyar kormány is beavatkozott.

Aktatologatás után tárgyalás

Amint arról a Világgazdaság elsőként beszámolt, több mint két év aktatologatás, benne másfél év előkészítés után végre tárgyalási szakba lépett a magyar egyetemek ügye. A Debreceni Egyetem Kontra Európai Unió Tanácsa per tárgyalása tegnap zajlott, a Semmelweis, Állatorvosi, Óbudai, Dunaújvárosi és Miskolci Egyetem keresetét pedig, a Vg.hu helyszínen lévő érintettektől kapott tájékoztatása szerint késő estig tartó tárgyalási napon szerdán tárgyalták. Az egyes egyetemek képviselőt megkérdeztük az ügyel kapcsolatos álláspontjukról, amint válaszolnak, erről is beszámolunk.

A Debreceni Egyetem tárgyalását eredendően júliusra tűzték ki, majd eltolták szeptemberre, az eredetileg öttagú bírói Nagytanács létszámát pedig 9 főre emelték. Az Unideb.hu beszámolója szerint a keddi tárgyalási napon elsősorban az unió ügyvédei kaptak kérdéseket, az egyetem és a magyar kormány jogi képviselői pedig reflektálhattak a hallottakra.