Luxembourgi csörte: összecsap a Debreceni Egyetem az Európai Unió Tanácsával - a tét óriási, az uniós források sorsa!

Többéves aktatologatás után ma először csapnak össze a tárgyalóteremben a Debreceni Egyetem és az Európai Unió Tanácsának ügyvédei – értesült a Világgazdaság. Az alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmény az uniós forrásokból történt kizárása miatt indított pert az Európai Bíróság előtt. A hasonló tárgyban másik öt magyar egyetem által indított per tárgyalását holnapra tűzték ki Luxembourgban.

Többéves küzdelem csúcsosodhat ki a Debreceni Egyetem és a tanács között / Fotó: Irina Papoyan / Shutterstock

Többéves küzdelem csúcsosodhat ki a Debreceni Egyetem és az Európai Unió Tanácsa között

A tanács 2022. decemberében határozott úgy, hogy jogállamisági kifogásokra hivatkozva kizárja az alapítványi fenntartású egyetemeket az uniós forrásokból. A határozat végrehajtási rendeletében foglaltak hétéves ciklusra vonatkoztatva mintegy négyszázmilliárd eurós forráselvonással járnak, 180 ezer diákot és 18 ezer oktatót érintenek hátrányosan.

Az intézkedés ellen elsőként a Debreceni Egyetem nyújtott be keresetet 2023 márciusában, majd néhány nappal később a Semmelweis Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, a Miskolci Egyetem és az Óbudai Egyetem is pert indított a tanács ellen a végrehajtási határozat rájuk vonatkozó részének visszamenőleges hatályú megsemmisítéséért. A határozat ugyanis valamennyi magyarországi alapítványi egyetemre vonatkozóan megtiltja a jogi kötelezettségvállalást – magyarul támogatási szerződések megkötését.

A pereknek az ad alapot, hogy az unió az összeférhetetlenségi szabályokra hivatkozva azóta is érvényben tartja a magyar egyetemeknek súlyos versenyhátrányt jelentő intézkedéseket. Ez pedig már csak azért is cinikus, mert Brüsszel kifogását akceptálva 2023 elején minden politikus lemondott az egyetemeket fenntartó alapítványokban betöltött kuratóriumi tagságról. További abszurdum, hogy az eredeti tanácsi döntésen túllépve, ami „csak” három operatív programra vonatkozott, és 55 százalékos forrásfelfüggesztést irányzott elő, a végrehajtási rendelet – ami kimondja, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem lehet velük az uniós forrásokra kötelezettséget vállalni – az egyetemeket minden uniós forrásból kizárja.

A Debreceni Egyetem a számára és valamennyi érintett alapítványi felsőoktatási intézmény számára óriási versenyhátrányt jelentő határozat felfüggesztését kérte,

ám azt a bíróság elutasította. A keresetet azonban a tanács az eljárási kifogása ellenére befogadhatónak ítélte, ennek köszönhetően kerülhet sor a mai tárgyalásra. A per tárgyalását először júliusra tűzték ki, majd két hónappal eltolták, az ügyet tárgyaló testület tagjainak számát pedig ötről kilencre emelték. Ugyancsak befogadhatónak ítélték a többi egyetem kérelmét is, az ő tárgyalásukra szerdán kerül sor Luxembourgban.