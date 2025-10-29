Brüsszelből fenyegették meg Putyint: a NATO a földdel teszi egyenlővé Moszkvát – az oroszok azonnal kőkeményen reagáltak
Ha Brüsszelt megtámadja Oroszország, a NATO a földdel teszi egyenlővé Moszkvát – jelentette ki Theo Francken belga védelmi miniszter egy friss interjúban. A De Morgen című napilapnak nyilatkozva azon kérdésre válaszolva, miszerint tart-e attól, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hagyományos hadviselés keretében esetleg rakétatámadást indít Brüsszel ellen, Theo Francken nemmel válaszolt. Elmondta: véleménye szerint a NATO „lerombolná Moszkvát”, ha Oroszország megtámadná a „katonai szövetség szívét jelentő” belga fővárost.
„Putyin tudja, ha nukleáris fegyverekkel játszik, Moszkva eltűnik a térképről, és közel lesz a világvége” – fogalmazott a miniszter a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál szerdai beszámolója szerint.
Francken „geopolitikai hatalomként” írta le Oroszországot, mely „erős hadsereggel és félelmetes harci szellemmel” rendelkezik. Szerinte
azok, akik azt állítják, hogy nem kell félnünk az oroszoktól, súlyosan tévednek.
Arra a kérdésre válaszolva, miszerint orosz támadás esetén Donald Trump amerikai elnök tiszteletben tartaná-e az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemről szóló 5-ös cikkét, Francken azt mondta: „természetesen tiszteletben tartaná”. „Egy cirkálórakéta Brüsszel ellen? Az 5. cikk alkalmazása magától értetődő lenne, bármilyen definíciót is használunk. Putyin ezt sem fogja megtenni” – fogalmazott a belga védelmi tárcavezető.
Francken közölte, jobban aggasztja Oroszország hibrid tevékenysége, mint a hagyományos hadviselés jelentette fenyegetés. Kifejtette: inkább olyan forgatókönyveket tart elképzelhetőnek, mely szerint „kis zöld emberkék” például az észtországi orosz ajkú kisebbséget az ország „náci rezsimje” ellen uszítják.
Mielőtt észrevennénk, már annektáltak is egy darab Észtországot
– hívta fel a figyelmet. A közös európai hadsereg létrehozásának szükségességére vonatkozó kérdésre a miniszter kérdéssel válaszolt: „Miként integrálhatnák nemzeti hadseregeiket azok a nemzetek, melyek nem képesek együttműködni a védelmi beszerzésekben?”
Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Francken azt mondta: „Nem tudjuk térdre kényszeríteni az oroszokat több százezer európai katona küldése nélkül” – fogalmazott a belga védelmi miniszter, majd hozzátette: a részvételt bármikor javasolhatná a belga parlamentnek, de „nem váltana ki nagy lelkesedést”.
Az oroszok keményen reagáltak
Az orosz nagykövetség Brüsszelben élesen bírálta Theo Francken kijelentését, miszerint egy esetleges orosz támadás esetén „Moszkvát a földdel tennék egyenlővé”. A diplomáciai képviselet közleményében a miniszter szavait „provokatívnak és felelőtlennek” minősítette, hangsúlyozva, hogy az ilyen nyilatkozatok „a háborúpárti európai politikai erők militarista elhajlásának” újabb példái. A nagykövetség szerint
a belga politikus kijelentése nemcsak veszélyes retorika, hanem aláássa a diplomáciai megoldások lehetőségét is,
miközben tovább növeli a feszültséget Oroszország és a NATO között. A közleményben Moszkva arra figyelmeztetett, hogy az efféle nyugati fenyegetések csak elmélyítik a bizalmatlanságot, és az európai biztonság helyreállítása helyett újabb eszkalációhoz vezethetnek. Az orosz fél szerint a felelős politikusoknak épp az ellenkezőjére kellene törekedniük: a párbeszédre és a katonai konfrontáció elkerülésére.
Oroszország újabb atommeghajtású fegyvert tesztelt, maga Putyin jelentette be
Oroszország kedden tesztelte a Poszeidón nukleáris meghajtású torpedóját, melynek teljesítménye jelentősen meghaladja a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétáét. A Poszeidónról kevés információ érhető el nyilvánosan, amit tudni róla, az az, hogy egy önjáró, nukleáris töltet hordozására is képes torpedóról van szó, amely elméletileg képes radioaktív tengeri hullámokat előidézni, és ezzel part menti városokat lakhatatlanná tenni.
„Tegnap egy újabb ígéretes rendszert teszteltünk, a Poszeidón pilóta nélküli víz alatti járművet. Ez is atomerőművel rendelkezik. Most először sikerült nemcsak felbocsátanunk segédrakétával a tengeralattjáróról, hanem a nukleáris meghajtású rendszert is begyújtanunk, amely egy ideig működtette a járművet” – mondta Putyin szerdán a P. V. Mandryka Központi Katonai Klinikai Kórházban az orosz–ukrán háborúban megsérült katonák meglátogatásakor.