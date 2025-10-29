Ha Brüsszelt megtámadja Oroszország, a NATO a földdel teszi egyenlővé Moszkvát – jelentette ki Theo Francken belga védelmi miniszter egy friss interjúban. A De Morgen című napilapnak nyilatkozva azon kérdésre válaszolva, miszerint tart-e attól, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hagyományos hadviselés keretében esetleg rakétatámadást indít Brüsszel ellen, Theo Francken nemmel válaszolt. Elmondta: véleménye szerint a NATO „lerombolná Moszkvát”, ha Oroszország megtámadná a „katonai szövetség szívét jelentő” belga fővárost.

Brüsszelből fenyegették meg Putyint: a NATO a földdel teszi egyenlővé Moszkvát – az oroszok azonnal kőkeményen reagáltak / Fotó: Belga via AFP

„Putyin tudja, ha nukleáris fegyverekkel játszik, Moszkva eltűnik a térképről, és közel lesz a világvége” – fogalmazott a miniszter a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál szerdai beszámolója szerint.

Francken „geopolitikai hatalomként” írta le Oroszországot, mely „erős hadsereggel és félelmetes harci szellemmel” rendelkezik. Szerinte

azok, akik azt állítják, hogy nem kell félnünk az oroszoktól, súlyosan tévednek.

Arra a kérdésre válaszolva, miszerint orosz támadás esetén Donald Trump amerikai elnök tiszteletben tartaná-e az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemről szóló 5-ös cikkét, Francken azt mondta: „természetesen tiszteletben tartaná”. „Egy cirkálórakéta Brüsszel ellen? Az 5. cikk alkalmazása magától értetődő lenne, bármilyen definíciót is használunk. Putyin ezt sem fogja megtenni” – fogalmazott a belga védelmi tárcavezető.

Francken közölte, jobban aggasztja Oroszország hibrid tevékenysége, mint a hagyományos hadviselés jelentette fenyegetés. Kifejtette: inkább olyan forgatókönyveket tart elképzelhetőnek, mely szerint „kis zöld emberkék” például az észtországi orosz ajkú kisebbséget az ország „náci rezsimje” ellen uszítják.

Mielőtt észrevennénk, már annektáltak is egy darab Észtországot

– hívta fel a figyelmet. A közös európai hadsereg létrehozásának szükségességére vonatkozó kérdésre a miniszter kérdéssel válaszolt: „Miként integrálhatnák nemzeti hadseregeiket azok a nemzetek, melyek nem képesek együttműködni a védelmi beszerzésekben?”