Kényszerlikvidálás indulhatott az építőipari kispapír piacán

Napok óta szórják az Épduferrt a pesti parketten. Hétfőn is ez a kispapír vezette a BÉT vesztesek listáját 10-15 százalékos eséssel. A délelőtti közel 30 milliós forgalom azonban nem jelzett általános kitárazást. Azt vélelmezték a fórumozó kisbefektetők, hogy valamelyik szereplő esetében margin call húzódhat a háttérben, s kényszerlikvidálás nehezedik az egyébként sem nagy forgalmú részvény árfolyamára.

Kézenfekvő magyarázat a kényszerlikvidálás / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kényszerlikvidálás? Vagy a technika ördöge?

Különösebb fundamentális háttér nélkül, napok óta szórják az Épduferrt a pesti parketten. A forgalom viszonylag visszafogott, ezért a fórumozó kisbefektetők ezúttal nem a geopolitikai változásokat gyanítják a háttérben, inkább az a vélemény alakult ki, hogy valaki margin callt kapott, s kényszerlikvidálásba kezdett.

Persze, a részvénygrafikonra pilantva, a technikai megközelítés is elég kézenfekvő lenne. Amennyiben

tavaly júliusban 5 forint alól indult a rali, mely augusztus végén már 20 forint felett járt.

Januárig oldalazott a kurzus. Majd esni kezdett. Akár betöltésre váró réseket is lehetne találni. Van, aki már arra spekulál, hogy 5 forint közelében érdemes majd újra vásárolni.