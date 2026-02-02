Ez nagyon fog fájni Kínának: Trump megint megmutatta, hogy vele nem lehet ujjat húzni – kivenné Peking ütőkártyáját a kezéből

Donald Trump amerikai elnök stratégiai kritikusásvány-készlet létrehozását kezdeményezi azzal a céllal, hogy megvédje az amerikai gyártókat az ellátási sokkoktól, eközben pedig csökkentse az amerikai gazdaság függőségét a kínai ritkaföldfémektől és más fémektől. Az induló tőke 12 milliárd dollár lesz – tudta meg a Bloomberg bennfentesektől.

A Project Vault keretében az Egyesült Államok magánszektora először jutna hozzá államilag támogatott ásványokhoz / Fotó: AFP

A Stratégiai Ásványtartalék Program nagy kockázattól szabadítja meg az amerikai vállalatokat

A Project Vault, amit magyarra Stratégiai Ásványtartalék Programnak fordíthatnánk, egy olyan kezdeményezés, ami 1,67 milliárd dollárnyi magántőkét kapcsolna össze az amerikai Export–Import Bank tízmilliárd dolláros hitelével. Utóbbiból autógyártók, technológiai cégek és más ipari vállalatok számára vásárolhatnának és tárolhatnának az ásványokat.

A hivatalosan még be nem jelentett terv részleteiről magas rangú kormányzati tisztviselők beszéltek a hírügynökségnek.

A kezdeményezés az Egyesült Államok versenyszférája számára példa nélküli stratégiai készletet hozna létre.

Az elképzelés hasonlít az ország meglévő stratégiai kőolajtartalékához, ám nyersolaj helyett olyan ásványokra összpontosítana, amelyek az amerikai gazdaság húzóágazatainak nélkülözhetetlenek. Ilyen például gallium és a kobalt az iPhone-ok, az akkumulátorok vagy a repülőgép-hajtóművek gyártásához.

A készlet várhatóan ritkaföldfémeket, kritikus ásványokat, valamint más stratégiailag fontos, árfolyam-ingadozásnak kitett elemeket is tartalmazna.

Az Egyesült Államok már rendelkezik nemzeti kritikusásvány-készlettel a védelmi ipar ellátására, ám a civil gazdaság számára eddig nem volt ilyen tartalék.

Donald Trump a versenyszférát is kipárnázná kritikus nyersanyagokkal

Trump célja, hogy leválassza az amerikai ellátási láncokat Kínáról, a kritikus ásványok világelső kitermelőjéről és feldolgozójáról. A ritkaföldfémek kulcsfontosságúak a csúcstechnológiák és fegyverrendszerek gyártásában, amelyekben az amerikai gazdaság a világelsők közt jár.

A programhoz eddig több mint tucatnyi vállalat csatlakozott, köztük a General Motors, a Stellantis, a Boeing, a Corning, a GE Vernova, valamint az Alphabet tulajdonában lévő Google. Három árupiaci kereskedőház – a Hartree Partners, a Traxys North America és a Mercuria Energy Group – vállalta a nyersanyagok beszerzését a készlet feltöltéséhez.