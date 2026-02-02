Amikor a pénz már megvan, de mégsem megy át az utalás– így akadhat el a lakásvásárlás utolsó lépése a banknál

Egy első lakás megvásárlása ma már önmagában is komoly pénzügyi és adminisztratív kihívás, különösen a fiatalok számára. Hitel, állami támogatás, önerő, ügyvéd, határidők – mire minden összeáll, a legtöbben joggal gondolják úgy, hogy a legnehezebb részen már túl vannak. Éppen ezért sokkoló, amikor az utolsó, látszólag legegyszerűbb lépésnél derül ki: nem olyan könnyű elutalni a vételárat, még akkor sem, ha a pénz már ott van a bankszámlán.

Hiába van meg a lakásra való: a bank az utolsó pillanatban is megállíthatja az utalást / Fotó: Kállai Márton

Pedig ez egyre gyakoribb helyzet Magyarországon, különösen azoknál, akik az Otthon Start programot, babaváró hitelt, CSOK-ot, CSOK Pluszt vagy más állami támogatást is bevonnak a lakásvásárlásba. (Lehet, hogy egy-egy promóció miatt megéri új bankba menni felvenni az otthontámogatást, egyes pénzintézetek több százezer forintot is adnak számlanyitás esetén, jóváírás formájában, lásd a cikkben lentebb – a szerk.) A probléma gyökere nem technikai hiba, hanem a bankok szigorú biztonsági és pénzmosás elleni szabályrendszere – és az a kevésbé látványos tény, hogy egy nagy összegű tranzakciónál a banki költségek és a teljesítési „útvonal” is eltérhet attól, amit a mindennapi utalásoknál megszokhattunk.

A nagy összegű átutalás már nem „rutinművelet”

A hétköznapi bankolásban megszoktuk, hogy egy utalás pár másodperc alatt teljesül. Az azonnali fizetési rendszer valóban 7-szer 24 órában működik, de ez nem jelenti azt, hogy minden összeg és minden helyzet automatikusan zöld utat kap.

A bankok különösen érzékenyek azokra az esetekre, amikor:

az ügyfél a korábbi szokásaihoz képest szokatlanul nagy összeget utal,

új kedvezményezettnek megy a pénz,

rövid időn belül több tízmillió forint mozog át a számlán,

az összeg állami támogatásokkal vagy hitellel kapcsolódik össze.

Ilyenkor a bank rendszere kockázatot jelez, és további ellenőrzést indíthat. Emellett az is fontos, hogy bár a lakossági belföldi forintutalások döntő része az azonnali rendszerben fut, bizonyos tranzakciótípusokat a bankok továbbra is a „hagyományos” elszámolási rendben kezelnek. Ilyen lehet például a belföldi devizaátutalás, a külföldi utalás, a csoportos beszedés vagy a tömeges bérutalás – és egyes esetekben a nagy összegű utalások kezelése is eltérhet.

Lakásvásárlásnál ennek a gyakorlati jelentősége az, hogy a teljesülési idő és a banki kontrollpontok nem feltétlenül ugyanazok, mint egy átlagos napi utalásnál, ezért az időzítés és az előzetes egyeztetés felértékelődik.

A napi limit megemelése sokszor kevés

Sokan azt gondolják, hogy ha a napi átutalási limitet felemelik 30–50 vagy akár 100 millió forintra, akkor minden akadály elhárult. Ez azonban csak az első lépés.