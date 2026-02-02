Deviza
Amikor a pénz már megvan, de mégsem megy át az utalás– így akadhat el a lakásvásárlás utolsó lépése a banknál

A pénz már a számlán, az ügyvéd már várja a visszajelzést, az eladó pedig a vételárat – és mégis: a lakásvásárlás utolsó lépése simán elakadhat. A bank ilyenkor nem csak „átenged”, hanem szűr, kérdez, megállít, sőt szélsőséges esetben vissza is fordíthat egy nagy összegű utalást. Aki csak a napi limitet húzza fel, könnyen akkor döbben rá a plusznyilatkozatok és a forrásigazolás létére, amikor már ketyeg a határidő. Mutatjuk, mire készüljenek az elsőlakás-vásárlók, akik állami támogatással és hitellel érkeznek a kasszához – és azt hiszik, innen már csak egy kattintás.
Ballagó Dániel
2026.02.02., 14:03

Egy első lakás megvásárlása ma már önmagában is komoly pénzügyi és adminisztratív kihívás, különösen a fiatalok számára. Hitel, állami támogatás, önerő, ügyvéd, határidők – mire minden összeáll, a legtöbben joggal gondolják úgy, hogy a legnehezebb részen már túl vannak. Éppen ezért sokkoló, amikor az utolsó, látszólag legegyszerűbb lépésnél derül ki: nem olyan könnyű elutalni a vételárat, még akkor sem, ha a pénz már ott van a bankszámlán.

bank, utalás, ügyintézés, 20191219 BudapestOTP Bankfiók.Fotó: Kállai Márton20191219 BudapestOTP Bankfiók.Fotó: Kállai Márton
Hiába van meg a lakásra való: a bank az utolsó pillanatban is megállíthatja az utalást / Fotó: Kállai Márton

Pedig ez egyre gyakoribb helyzet Magyarországon, különösen azoknál, akik az Otthon Start programot, babaváró hitelt, CSOK-ot, CSOK Pluszt vagy más állami támogatást is bevonnak a lakásvásárlásba. (Lehet, hogy egy-egy promóció miatt megéri új bankba menni felvenni az otthontámogatást, egyes pénzintézetek több százezer forintot is adnak számlanyitás esetén, jóváírás formájában, lásd a cikkben lentebb – a szerk.) A probléma gyökere nem technikai hiba, hanem a bankok szigorú biztonsági és pénzmosás elleni szabályrendszere – és az a kevésbé látványos tény, hogy egy nagy összegű tranzakciónál a banki költségek és a teljesítési „útvonal” is eltérhet attól, amit a mindennapi utalásoknál megszokhattunk.

A nagy összegű átutalás már nem „rutinművelet”

A hétköznapi bankolásban megszoktuk, hogy egy utalás pár másodperc alatt teljesül. Az azonnali fizetési rendszer valóban 7-szer 24 órában működik, de ez nem jelenti azt, hogy minden összeg és minden helyzet automatikusan zöld utat kap.

A bankok különösen érzékenyek azokra az esetekre, amikor:

  • az ügyfél a korábbi szokásaihoz képest szokatlanul nagy összeget utal,
  • új kedvezményezettnek megy a pénz,
  • rövid időn belül több tízmillió forint mozog át a számlán,
  • az összeg állami támogatásokkal vagy hitellel kapcsolódik össze.

Ilyenkor a bank rendszere kockázatot jelez, és további ellenőrzést indíthat. Emellett az is fontos, hogy bár a lakossági belföldi forintutalások döntő része az azonnali rendszerben fut, bizonyos tranzakciótípusokat a bankok továbbra is a „hagyományos” elszámolási rendben kezelnek. Ilyen lehet például a belföldi devizaátutalás, a külföldi utalás, a csoportos beszedés vagy a tömeges bérutalás – és egyes esetekben a nagy összegű utalások kezelése is eltérhet. 

Lakásvásárlásnál ennek a gyakorlati jelentősége az, hogy a teljesülési idő és a banki kontrollpontok nem feltétlenül ugyanazok, mint egy átlagos napi utalásnál, ezért az időzítés és az előzetes egyeztetés felértékelődik.

A napi limit megemelése sokszor kevés

Sokan azt gondolják, hogy ha a napi átutalási limitet felemelik 30–50 vagy akár 100 millió forintra, akkor minden akadály elhárult. Ez azonban csak az első lépés.

Bizonyos esetekben – jellemzően 20 millió forint felett – a bank:

  • külön ügyfélnyilatkozatot kérhet,
  • dokumentumokat kérhet be az utalás céljáról,
  • vagy előzetes egyeztetéshez kötheti a tranzakció elengedését.

Ha ezek hiányoznak, előfordulhat, hogy az utalás:

  • el sem indul,
  • „függő” státuszba kerül,
  • vagy akár félúton megállítják és visszafordítják.

Ez nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, hiszen egy adásvételi szerződésnél a fizetési határidők jogi következményekkel járnak. Tény, hogy utóbbira kicsi az esély, hiszen az ügyvéd ráhagy valamennyit a teljesítésre, de akkor sem kellemes érzés. 

Ráadásul a limitek nem pusztán technikai korlátok: sok banknál egyfajta „biztonsági kerítésként” is működnek. Vagyis a limit hiánya akkor is megakaszthatja a tranzakciót, ha egyébként lenne fedezet a számlán. A gyakorlatban emiatt az a célszerű, ha az ügyfél az utalás előtt időben módosítja a napi limitet, a nagy tranzakció után pedig – biztonsági okokból – visszaállít egy alacsonyabb szintet.

80–100 millió forint felett: vagyonforrás-igazolás nélkül el se kezdjük

A még nagyobb, jellemzően 80–100 millió forint feletti átutalásoknál a bankok többsége már nem elégszik meg egy egyszerű nyilatkozattal. Ilyenkor vagyonforrás-igazolást is kérhetnek.

Ez azt jelenti, hogy az ügyfélnek dokumentumokkal kell igazolnia:

  • honnan származik a pénz,
  • milyen jogcímen került a számlára,
  • és milyen célra továbbítja.

Lakásvásárlás esetén ez általában nem probléma, hiszen rendelkezésre állnak az adásvételi szerződések, a hitel- és támogatási dokumentumok.

A gond inkább az, hogy erről sok ügyfél csak az utalás pillanatában értesül – és ekkor már a határidők, a foglaló, az önerő vagy az ügyvédi letét menetrendje miatt kevés a mozgástér.

Állami támogatásoknál még szigorúbb a szűrő

A fiatal lakásvásárlók gyakran több forrásból rakják össze a vételárat:

Babaváró hitel, CSOK vagy CSOK Plusz, Otthon Start, lakáshitel és saját megtakarítás. Ezek az összegek sokszor rövid időn belül érkeznek meg a számlára, majd egyetlen nagy tranzakcióval tovább is mennek az eladóhoz. Banki szemmel ez tipikus „fokozott figyelmet igénylő” helyzet, még akkor is, ha minden teljesen legális.

Nem ritka, hogy a bank ilyenkor telefonon keresztül is megerősítést kér az ügyféltől, vagy további iratokat kér be.

Miért nem figyelmeztetnek erre előre?

A szabályok benne vannak a banki üzletszabályzatokban, de a gyakorlatban ritkán hívják fel rájuk külön a figyelmet. A hitelügyintézés során a fókusz érthetően a jóváhagyáson és a folyósításon van, az utolsó lépés – az utalás – sokszor „magától értetődőnek” tűnik. Pedig éppen ez az a pont, ahol a legtöbb meglepetés érheti az ügyfelet. A másik gyakori vakfolt az átutalás költsége: nagy összegű tranzakciónál sokan csak akkor szembesülnek a díjakkal, amikor az utalás indításakor a bank már megjeleníti a terhelést.

Mennyibe kerül egy átutalás, és miért tud elszállni nagy összegnél?

A lakásvásárlási utalásnál a biztonsági szűrők mellett a költségek is könnyen „meglepetést” okozhatnak.

Az átutalási díj a legtöbb lakossági számlacsomagban két alapösszetevőből áll: egy fix díjból, amelyet tranzakciónként számol fel a bank, és egy százalékos díjból, amely az átutalt összeg arányában fizetendő. A bankok ehhez gyakran minimum- és/vagy maximumdíjat is meghatároznak – és lakásvásárlásnál éppen az a döntő kérdés, hogy nagy összegnél van-e plafon, vagy „elszabadul” a százalékos díjrész.

A díjmechanika logikáját egy egyszerű példa jól megmutatja: ha az utalás díja 450 forint plusz 0,6 százalék, de minimum 600 forint, akkor kisebb összegeknél a minimumdíj érvényesül, nagyobb összegnél viszont a százalékos rész gyorsan felhúzza a költséget. A maximumdíj ennek az ellenkezője: ha van felső plafon, akkor egy bizonyos összeg felett a fizetendő díj már nem nő tovább – nagy értékű lakásvásárlásnál ez érdemi különbséget jelenthet.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy sok bank a saját díján felül külön soron, „illeték jellegű” tételként tünteti fel a pénzügyi tranzakciós illetékhez igazított díjelemet. Ennek gyakorlati tanulsága, hogy a banki díj és az illeték jellegű költség nem feltétlenül azonos szabályok szerint számolódik, így a minimum- és maximumdíjak sem automatikusan vonatkoznak mindkettőre.

Vagyis egy első pillantásra kedvezőnek tűnő díjplafon nem biztos, hogy minden költségelemre egyszerre érvényes.

Tranzakciós illeték: lakosságnál van egy fontos határ

Lakossági átutalásoknál fontos szabály, hogy tranzakciónként az első 50 ezer forintig általában nem jelenik meg a pénzügyi tranzakciós illeték a lakossági ügyfeleknél, és ezt a kedvezményt sok bank a díjaiban is érvényesíti. Ettől függetlenül az illeték költsége hosszabb távon nem tűnik el:

a bankok jellemzően beépítik az árazásba, csak nem mindenhol ugyanolyan átlátható módon. A különbség inkább abban van, hogy az ügyfél mennyire egyértelműen látja, mit és miért fizet meg egy adott számlacsomagban.

Nemzetközi utalás: SEPA-val olcsó lehet, egyébként gyorsan drágul

Lakásvásárlásnál a fő tranzakció tipikusan belföldi, de előfordulhat külföldi ügylet, külföldi tulajdonos vagy akár külföldi számla. Ilyenkor a legfontosabb választóvonal, hogy SEPA euróátutalásról van-e szó az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül. SEPA esetén a díjazás sok banknál a belföldihez igazodik. Minden más – nem euró, sürgősség, díjmegosztás, EGT-n kívüli cél – jellemzően jóval költségesebb, és a teljesülés ideje is elnyúlhat. Ezért nem ritka, hogy az ügyfelek alternatív pénzküldési megoldásokat keresnek, ha a tranzakció nem illeszkedik a SEPA-keretekbe.

Céges utalás: miért más, mint a lakossági?

A lakásvásárlók többsége magánszemély, de a piacon gyakori, hogy a tranzakció egyik szereplője vállalkozás (például beruházó-, értékesítőcég). Ilyen esetekben érdemes tudni, hogy a vállalati átutalások költsége tipikusan magasabb:

egyrészt a tranzakciós illeték logikája és kezelése eltérhet, másrészt a banki árazás is más, kevesebb a lakosságnál megszokott kedvezmény, és sok csomag magasabb egységköltséggel számol.

Mit érdemes megkérdezni a banknál még az utalás előtt?

Nagy összegű lakásvásárlási utalás előtt érdemes aktívan érdeklődni, akár bankfiókban, akár telefonon, prémium- vagy privát bankárnál. Különösen fontos rákérdezni arra,

  • szükséges-e előzetes ügyfélnyilatkozat,
  • kérnek-e dokumentumokat az utalás céljáról,
  • van-e összeghatárhoz kötött extra ellenőrzési küszöb,
  • mekkora összegű utalás felett kell vagyonforrás-igazolás.

Ez néhány perces egyeztetés, ami napokkal vagy hetekkel rövidítheti le az ügyintézést.

Egy rövid checklist nagy összegű utalás előtt:

  1. a napi átutalási limit időben megemelése,
  2. az adásvételi, hitel- és támogatási dokumentumok előkészítése,
  3. előzetes egyeztetés a bankkal a biztonsági ellenőrzésekről.

Az utolsó lépésre is készülni kell

A lakásvásárlás pénzügyi része nem ér véget a hitel folyósításával. A bankok egyre szigorúbb biztonsági szűrői miatt a nagy összegű átutalás önálló „projekt” lett, külön szabályokkal és kockázatokkal. Aki erre nem készül fel előre, könnyen azzal szembesülhet, hogy hiába van meg a pénz, mégsem tud időben fizetni. Egy rövid előzetes egyeztetés a bankkal viszont sokszor elég ahhoz, hogy a lakásvásárlás utolsó lépése ne váljon a legidegőrlőbbé.

