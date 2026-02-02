Az ág is sújtja a németeket, Merznek nagyon is van miért aggódnia: a bivalyerős euró a hetedik csapás

Az elmúlt héten az euró már 1,2 dollár felett is járt, hétfőn délután pedig 1,18-on van a devizapár. Utoljára 5 évvel ezelőtt volt ilyen erős az európai fizetőeszköz a zöldhasúhoz mérten. Mindez nem jön jól a német gazdaságnak.

A bivalyerős euró hiányzott még a német gazdaságnak /Fotó: AFP

Most kell váltani a nyaraláshoz

A bivalyerős euró ugyanis nem véletlenül kelt aggodalmat Friedrich Merz német kancellárban, hiszen fékezheti az amúgy is számos nehézséggel küzdő német vállalatok exporttevékenységét. Az Európai Központi Bank (EKB) elvileg beavatkozhatna az euró gyengítése érdekében, ám a Focus Online gazdasági portál által megkérdezett szakértők szerint az euróövezeti jegybank nemigen tüsténkedik ezen téren.

Persze nem mindenki számára rossz hír a szárnyaló árfolyam. Bárki, aki az eurózóna polgáraként nyári vakációt tervez, ünnepelhet.

Az euró az elmúlt hónapokban számos népszerű nyaralóhely devizájával szemben erősödött.

Török lírában minden euró körülbelül 40 százalékkal többet ér, mint egy évvel ezelőtt, a japán jennel szemben 13 százalékkal, az angolt fonttal szemben pedig körülbelül négy százalékkal. Még az amerikai nyaralások is egyre megfizethetőbbek. Ezen a héten az euró 2021 júniusa óta először haladta meg az 1,20-as amerikai dolláros álomhatárt. Egy éven belül ez körülbelül 17 százalékos izmosodást jelent.

A német gazdaságban nem ilyen felhőtlen az öröm

A német vállalatokat ugyanakkor valóban roppant kedvezőtlenül érinti az eurókurzus felfutása, kiváltképp a dollár ellenében.

Először is, az Egyesült Államok a német vállalatok kiemelt export terepe, 2024-ben Németország több árut vitt Amerikába, mint bármely más országba a világon, nem mellesleg 161 milliárd eurós bevételt generálva az exportőrök számára. Ettől jelentősen elmaradt az Amerikából érkező import értéke, amely tavalyelőtt mindössze 92 milliárd euróra rúgott.

Ezzel a teljesítménnyel az Egyesült Államok a harmadik helyre szorult Kína és a 18 millió fős Hollandia mögött(!).

Ezen túlmenően az Amerikán kívüli kereskedelmi tranzakciók tetemes részét szintén dollárban bonyolítják le. Különösen sok feltörekvő és fejlődő országban szokásos fizetési eszköz a zöldhasú, mivel az adott nemzeti valuták túl gyengék, vagy egyszerűen a dollár használatával le lehet egyszerűsíteni az üzleti tranzakciókat.