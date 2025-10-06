Elhullt már megint a francia kormány, ez a garnitúra egy napig se bírta

Lemondott Sébastien Lecornu francia miniszterelnök és kormánya hétfőn, mindössze tizenkét órával azt követően, hogy a kormányfő kinevezte kabinetjének tagjait – közölte Emmanuel Macron francia elnök hivatala egy közleményben.

Sébastien Lecornu alig egy napig volt Franciaország miniszterelnöke / Fotó: Alain Jocard / AFP

Az államfő elfogadta Lecornu és a kormány lemondását – írta a Magyar Nemzet.

Percekkel Sébastien Lecornu lemondása után az ellenzéki Nemzeti Tömörülés reakciója is megérkezett. A párt elnöke, Jordan Bardella felszólította Emmanuel Macront, hogy ismét oszlassa fel a nemzetgyűlést, és küldje vissza a franciákat az urnákhoz.

Kijelentette, hogy a Nemzeti Tömörülés készen áll majd arra, hogy vállalja a felelősséget.

A 39 éves Sébastien Lecornu Emmanuel Macron ötödik miniszterelnöke volt azóta, hogy 2022-ben újraválasztották Franciaország államfőjévé.

Valami baj van Franciaországban, lefújták a sztrájkot a légiirányítók

Lefújták a francia légiirányítók a háromnapos sztrájkot, amely a jövő héten azzal fenyegetett, hogy megzavarja az európai légi közlekedést – közölte szombaton az ágazat legnagyobb szakszervezete, az SNCTA, miután egyeztetett a polgári légi forgalmi hatósággal, és „megállapodást ért el” a menedzsmenttel.

A szakszervezet magasabb fizetést és jobb munkakörülményeket követelt, ennek nyomatékosítására hirdetett sztrájkot október 7–9. között. Az AFP tudósítása szerint a közleményben részleteket nem közöltek, de utaltak az új francia miniszterelnök, Sébastien Lecornu ígéretére, hogy nem fogja szavazás nélkül átnyomni a jövő évi költségvetést a törvényhozáson, ami kulcsfontosságú engedmény az ellenzéknek.