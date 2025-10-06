Elhullt már megint a francia kormány, ez a garnitúra egy napig se bírta

Lemondott Sébastien Lecornu francia miniszterelnök és kormánya hétfőn, mindössze tizenkét órával azt követően, hogy a kormányfő kinevezte kabinetjének tagjait – közölte Emmanuel Macron francia elnök hivatala egy közleményben.
Az államfő elfogadta Lecornu és a kormány lemondását – írta a Magyar Nemzet.
Percekkel Sébastien Lecornu lemondása után az ellenzéki Nemzeti Tömörülés reakciója is megérkezett. A párt elnöke, Jordan Bardella felszólította Emmanuel Macront, hogy ismét oszlassa fel a nemzetgyűlést, és küldje vissza a franciákat az urnákhoz.
Kijelentette, hogy a Nemzeti Tömörülés készen áll majd arra, hogy vállalja a felelősséget.
A 39 éves Sébastien Lecornu Emmanuel Macron ötödik miniszterelnöke volt azóta, hogy 2022-ben újraválasztották Franciaország államfőjévé.
Lefújták a francia légiirányítók a háromnapos sztrájkot, amely a jövő héten azzal fenyegetett, hogy megzavarja az európai légi közlekedést – közölte szombaton az ágazat legnagyobb szakszervezete, az SNCTA, miután egyeztetett a polgári légi forgalmi hatósággal, és „megállapodást ért el” a menedzsmenttel.
A szakszervezet magasabb fizetést és jobb munkakörülményeket követelt, ennek nyomatékosítására hirdetett sztrájkot október 7–9. között. Az AFP tudósítása szerint a közleményben részleteket nem közöltek, de utaltak az új francia miniszterelnök, Sébastien Lecornu ígéretére, hogy nem fogja szavazás nélkül átnyomni a jövő évi költségvetést a törvényhozáson, ami kulcsfontosságú engedmény az ellenzéknek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.