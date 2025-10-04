Deviza
megállapodás
légi irányítás
Franciaország

Valami baj van a franciákkal, lefújták a sztrájkot a légiirányítók

A megállapodás részleteit nem közölték. A légiirányítók bíznak az új francia kormányfő ígéreteiben.
M. Cs.
2025.10.04, 13:56
Frissítve: 2025.10.04, 14:16

Lefújták a francia légiirányítók a háromnapos sztrájkot, amely a jövő héten azzal fenyegetett, hogy megzavarja az európai légi közlekedést – közölte szombaton az ágazat legnagyobb szakszervezete, az SNCTA, miután egyeztetett a polgári légi forgalmi hatósággal, és „megállapodást ért el” a menedzsmenttel.

légi irányítók
Lefújták a sztrájkot a francia légi irányítók / Fotó: Hans Lucas via AFP

A szakszervezet magasabb fizetést és jobb munkakörülményeket követelt, ennek nyomatékosítására hirdetett sztrájkot október 7–9. között. Az AFP tudósítása szerint a közleményben 

részleteket nem közöltek,

de utaltak az új francia miniszterelnök, Sébastien Lecornu ígéretére, hogy nem fogja szavazás nélkül átnyomni a jövő évi költségvetést a törvényhozáson, ami kulcsfontosságú engedmény az ellenzéknek.

A The Local tudósítása szerint Emmanuel Macron elnök a hét végén kinevezi az új kormány minisztereit, hogy legyen vére kabinet, amelyik megoldja az egyre mélyülő politikai és gazdasági válságot. Már nem Olaszország, hanem Franciaország az eurózóna robbanáspontja, a növekvő államadósság tovább nehezíti az új miniszterelnök dolgát.

Elégedetlenek a légiirányítók

A légiirányítók eredetileg szeptemberben terveztek sztrájkolni, ezt tolták el októberre. A szakszervezet „a műveletek irányításának mélyreható megváltoztatását” szorgalmazta, „bizalmatlanságra, büntetőgyakorlatokra és megalázó vezetési módszerekre” panaszkodik.

A nyári sztrájk hatalmas fennakadásokat okozott egész Európában / Fotó: AFP

Érdekesség, hogy pénteken a Ryanair, amely az utasszám alapján Európa legnagyobb légitársasága, azt közölte, hogy a kontinens legrosszabbul teljesítő légi forgalmi irányítói 

  • a franciák, 
  • a spanyolok, 
  • a németek, 
  • a britek 
  • és a görögök.

Július elején már beszüntették a munkát a francia légi irányítók, amivel hatalmas káoszt okoztak. Azt a sztrájkot kisebb szakszervezetek indították, az SNCTA nem vett részt benne.

 

