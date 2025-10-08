„Ha megvan benned az éleslátás és az elhivatottság, köztünk a helyed!” – ezzel a felhívással keresi munkatársait az Információs Hivatal a Facebookon.

Kiderült, mennyit lehet keresni a magyar hírszerzésnél – nem mindenki kaphat lehetőséget / Fotó: Shutterstock

A hivatal a kormány irányítása alatt működik, a miniszterelnök felügyelete alá tartozik, tevékenységét a nemzetbiztonsági bizottság ellenőrzi. Az Információs Hivatal az ország titkosszolgálata, amely információkat szerez és értékel a világ más országaiból.

„Jelentkezz a hírszerzéshez, ahol havi bruttó 900.000 Ft induló fizetés vár!” – írja az Információs Hivatal, amely jelenleg több pozícióban keres munkatársakat:

hírszerzés

elemzés

nemzetközi kapcsolatok

informatika

nyelvtudomány

pénzügy

egészségügy

emberi erőforrás

háttértámogatás

szakmunka

mérnöki területen.

Az Információs Hivatal megfogalmazása szerint „nem pusztán munkalehetőséget kínálnak, hanem presztízst és hivatást” is. „Velünk dolgozni azt jelenti, hogy nap mint nap a magyar állampolgárok védelméért, az ország érdekeinek érvényesítéséért munkálkodsz, és a hazádat szolgálod” – fogalmaz a hivatal.

Versenyképes bérezést ígérnek mind tiszthelyettesi, mind tiszti beosztásokban. Az illetmény megállapításánál minden esetben figyelembe veszik a képzettséget, a szakmai tapasztalatot és a nyelvtudást.

A kezdő fizetés:

felsőfokú végzettség esetében (tiszti beosztás) minimum havi bruttó 900 ezer forint,

középfokú végzettségnél (altiszti, zászlósi) minimum havi bruttó 600 ezer forint.

Az illetmény tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának jogállásáról szóló 2024. évi LXX. törvény rendelkezései az irányadóak.

További lehetséges juttatásnak kínálnak például: cafeteriát, ruházati költségtérítést, lakhatási támogatást, kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsönt, 50 százalékos utazási kedvezményt (a belföldi menetrend szerinti közforgalmú közlekedésben) is.

Magyarországon jelenleg négy polgári nemzetbiztonsági szolgálat működik. Az Információs Hivatal az a nemzetbiztonsági szolgálat, amely a polgári hírszerzéssel foglalkozik.

A hivatal nem létesít szolgálati jogviszonyt olyan jelentkezővel, aki a magyar mellett más állampolgársággal is rendelkezik. Követelmény a büntetlen előélet, az egészségi és pszichológiai alkalmasság, a titoktartási kötelezettség vállalása, a poligráfos vizsgálat vállalása, az egyes alapvető jogok törvény szerinti korlátozásának, valamint a nemzetbiztonsági szolgálattal járó kötelezettségeknek az elfogadása.