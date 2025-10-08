Ausztriát az ág is húzza, folynak az elbocsátások és most még a külkereskedelme is összeomlott

Összeomlott az osztrák külkereskedelem, a szerdán napvilágot látott adatok alapján nem túlzás ezt állítani. Politikai földrengésként írta le pár hete a Kronen Zeitung, ahogy – ilyen ebben az évszázadban még nem történt – az osztrák kormánykoalíció hat hónap alatt elvesztette többségét. Christian Stocker kancellár kabinetjére záporoznak a rossz gazdasági hírek. A legutóbbiban a magyar Mol régiós riválisa is érintett lehet, és szinte bizonyosan szélesebb európai probléma ausztriai visszatükröződése. Az osztrák gazdaság nem hasít.

Osztrák gazdaság: egyelőre nem tudni, a Mol régiós riválisa-e a(z egyik) ludas a durva külkereskedelmi visszaesésben / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az osztrákokat nagyon megviselte ez az évtized, az energiaválság az ő költségeiket is az égbe repítette, és a számukra nem volt olyan védőpajzs, amilyet a magyar kormány tartott a háztartások fölé.

Az év közepén már az egymást követő kilencedik negyedévben regisztráltak éves visszaesést a GDP-ben, az infláció pedig magasan az euróövezeti átlag fölé szökött. Abba a régióba, ahol a megszokottan gyorsabban dráguló keleti EU-tagok rátái vannak, egy vonalba Magyarországgal.

Nem csoda, ha a többéves visszaesés után a fogyasztás nem verdesi az egeket. A szűk esztendők után a háztartások idén kicsit azért többet vásároltak, egy ideig, de aztán a kiugró júniusi 4,1 százalék után augusztusra alig észrevehető 0,1 százalékra esett vissza a kiskereskedelmi forgalom éves növekedése.

Ennyitől, gondolhatnánk, nem áll fejre az osztrák külkereskedelem, ha valamelyest növelné is az importot. De fejreállt.

Osztrák gazdaság: a külkereskedelmi mérleg megint olyan, mintha még mindig az energiaválság idejét élnénk

Dörzsölgethették a szemüket, akik szerdán arról olvastak, milyen mérleget produkált Ausztria külkereskedelme az osztrák statisztikai hivatal júliusi jelentése szerint. A nyár derekán az osztrák külkereskedelemben

1,886 milliárd euró hiányt mutattak ki,

ami majdnem kétszerese a júniusi 1,02 milliárdnak

és több mint kétszerese Trading Economics elemzői előrejelzésének-

Ha hosszabb távra nyitjuk vissza az adatokat, azt látjuk, hogy az energiaválság okozta hatalmas kilengést követően az osztrák deficit visszatért az energiaválság idején látott mélységekbe.