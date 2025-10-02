Deviza
Szaldó
Szaldó
hitel
MBH
Otthon Start Program
lakás
építkezés
ingatlan

Kezdetben a használtpiacot pörgeti az Otthon Start, hamarosan berobbannak az építkezések

Jelentősen felpörgött a használt lakások iránti kereslet. Az Otthon Start indulásával az ingatlanpiaci tranzakciók kilőttek, természetesen először a gyorsan megvásárolható használt ingatlanokra csaptak le az érdeklődők. Az építési engedélyek száma viszont nagymértékben nőtt. A következő években több tízezer lakás kerül a piacra.
A podcast vendége: Horti Flóra, Az MBH Bank Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője
Szerkesztő: P. A. R.
2025.10.02, 19:50

A tranzakciós számok erőteljes növekedésére kell számítani a következő hónapokban az ingatlanpiacon – erről az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője, Horti Flóra beszélt. A szakértő hozzátette, hogy ezt természetesen az Otthon Start programmal magyarázható. A kedvezményes, fix 3 százalékos hitel ugyan felhatja az árakat, de a drágulás még így is elmarad az év elején tapasztalt ütemtől.

A Szaldó friss epizódját itt hallgathatják meg.

 

Az Otthon Start hatására kezdetben a használt ingatlanok piaca pörög a legjobban. Ezeket a lakásokat lehet a leggyorsabban megszerezni, így az induló lendület is ezekre koncentrál. Emellett már az is látszik, hogy jelentős mértékben nő az építési engedélyeztetések száma. Nagyjából 30 ezer új lakás építésére kértek már engedélyt, és ez a szám még nőhet.

A kormány a lakásvásárlás mellett az építkezéseket is támogatja, hiszen a keresletet kínálattal is ki kell elégíteni. Ennek egy fontos eleme a legalább 250 lakást magába foglaló építkezések nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekté nyilvánítása, ha az ingatlanok legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek. Ez a döntés nagymértékben egyszerűsítheti a bürokráciát, ezzel gyorsítva az építkezéseket. Az első lakások 2026 végén, 2027 elején kerülhetnek a piacra.

További részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Általános ingatlanpiaci trendek (01:00)
  • Az Otthon Start hatása az ingatlanárakra (02:00)
  • Így alakultak az ingatlanpiacon a tranzakciós számok (02:45)
  • Fel kell pörgetni az építkezéseket, erre itt van a megoldás (04:00)
  • Nemzetgazdasági szempontból kiemelt építkezések (06:14)
  • Drágulhatnak az építőanyagok (07:20)
  • Hitel vagy bérlés? (09:20)
  • Így alakulhat az Otthon Start a következő hónapokban (10:30)

Korábbi műsorainkat ide kattintva hallgathatják meg.

 

