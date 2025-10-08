Az első dollármilliárdos focista lett Cristiano Ronaldo

A világ első dollármilliárdos futballistája lett a portugál Cristiano Ronaldo, miután a szaúdi al-Nasszr a nyáron szerződést hosszabbított a focistával. Ezzel Ronaldo az összes sportoló között is szűk elitklubba lép be, ráadásul szemben más dollármilliárdos sportolókkal, ezt az összeget elsősorban sportolói fizetéséből szedte össze.

Fotó: AFP

Azonban a Madeira szigetén született, szerény körülmények közül érkező labdarúgó több jelentős szponzori szerződést is aláírt, melyek jelentős összeget hoztak számára, legyen szó az Armanival vagy épp a Castrollal kötött megállapodásokról.

A legtöbb pénzt nem a reklám, hanem focistaként elért fizetése hozta Ronaldónak

A reklámszerződések a Bloomberg információi szerint mintegy 175 millió dollárral növelték a focista vagyonát, aki szaúdi pályafutása előtt is szépen keresett focistaként, 2002 és 2023 között 550 millió dolláros fizetést kapott csapataitól. Évtizedes együttműködése a Nike-kal tovbábbi évi 18 millió dollárral növelte Ronaldo vagyonát.

Jelenlegi vagyonát mintegy 1,4 milliárd dollárra teszik, miután az al-Nasszr évente 200 millió dollárt fizetett neki, ráadásul ez a jövedelem adómentes az olajmonarchiában, és Ronaldo egyéb juttatásokat – például magánrepülő használata – is kapott. A szaúdi szerződés miatt sokan kritizálták Ronaldót, ám ebben az időszakban vált el fizetése nagy vetélytársától, Lionel Messitől, aki akkoriban az amerikai Inter Miami csapatába szerződött, évi 20 millió dollárért, ami mindössze tizede Ronaldo szaúdi fizetésének.

A két focista vagyona azonban később ismét konvergálhat, ugyanis sajtóhírek szerint Messi visszavonulása után részesedést kaphat az Inter Miamiban.

A nyári szerződéshosszabbítás során Ronaldo a helyi sajtó szerint 400 millió dollárt és az al-Nasszr 15 százalékát kaphatta meg, miközben a focista több befektetéssel és jelentős ingatlanportfólióval is rendelkezik. Ugyanakkor az olyan befektetések és üzletek, mint a CR7 márka, egy hotellánc és mások nem tartoznak a vagyonát lényegi értelemben gyarapító elemek közé. Szaúdi szerződésében szerepet játszhatott az is, hogy Ronaldo rendelkezik a legtöbb követővel az Instagramon, ami feltehetőleg az olajkirályság vezetőinek figyelmét sem kerülte el.