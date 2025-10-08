Deviza
bejelentés
kormányinfó
Orbán Viktor
Gulyás Gergely

Nonstop melóról posztolt Orbán Viktor, már csütörtök délelőtt érkeznek a bejelentések a kormányinfón

A szerdai kormányülést követően holnap kormányinfót tartanak, a Világgazdaság élőben számol be a bejelentésekről.
Németh Tamás
2025.10.08, 15:29
Frissítve: 2025.10.08, 15:48

„NONSTOP MELÓ” – hosszú kormányülésre számít a miniszterelnök, derül ki Orbán Viktor szerda délutáni Facebook-posztjából. Ha ülésezik a kormány, akkor szinte kivétel nélkül kormányinfót is tartanak, nem lesz ez másként holnap sem, Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő fél tíztől jön az új bejelentésekkel, majd áll a sajtó rendelkezésére a Karmelita kolostorban – írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ sajtómeghívójában. 

Csütörtökön kormányinfó Gulyás Gergellyel és Vitályos Eszterrel - bőven lesz téma
Csütörtökön kormányinfó Gulyás Gergellyel és Vitályos Eszterrel – bőven lesz téma / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az eseményen bőven lesz miről beszélni, hiszen:

Utoljára szeptember 25-én tartottak kormányinfót, akkor többek között a kórházi adósságok, a Tisza Párt megszorítási tervei, az aszálykárok és az új KRESZ is téma volt. Az eseményről a Világgazdaság élőben tudósított. 

