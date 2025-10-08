Újabb megszorítások jönnek Romániában: zöld jelzést adott az alkotmánybíróság, de elhalasztotta a döntést a legfontosabb ügyben

Újabb megszorításokra adta áldását szerdán Romániában az alkotmánybíróság, ám továbbra sem döntött a bírák és az ügyészek kedvezményes nyugdíjazásának eltörlését célzó tervezetről.
Az állami vállalatok irányításáról, valamint a közegészségügyi rendszer reformjáról szóló törvénytervezetek ügyében az ellenzék által beterjesztett óvásokat az alkotmánybíróság egyhangúlag elutasította, miután a kormány úgynevezett kormányzati felelősségvállalást jelentett be öt törvénytervezetre. Ez a mechanizmus lehetővé teszi, hogy a rekordszintű, 9 százalékot is meghaladó költségvetési hiány lefaragását célzó törvénytervezeteket a parlament ne vitassa meg.
Az ily módon beterjesztett javaslatok hatályba lépése tehát csak a kormány megbuktatásával vagy sikeres alkotmányossági óvással akadályozható meg.
A parlamentben azonban nem gyűlt össze elég szavazat az Ilie Bolojan vezette négypárti kormánykoalíció megbuktatására, így az ellenzék alkotmányossági óvást emelt négy tervezet ellen, azon az alapon, hogy a kormány visszaél a hatalmával. A bírák és az ügyészek számára példátlan nyugdíjkedvezményeket biztosító gyakorlat fokozatos eltörlését és a különnyugdíjak összegét csökkentő törvénytervezet ügyében pedig a legfelsőbb bíróság fordult az alkotmánybírósághoz.
A testület megfellebbezhetetlen döntéseinek kiemelt politikai tétje van Romániában, ráadásul az igazságügyi nyugdíjreform ügye azért is kapott kiemelt figyelmet, mert Bolojan korábban a lemondását is kilátásba helyezte, ha az intézkedés által érzékenyen érintett alkotmánybíróság ismét megakadályozza a bírák és ügyészek nyugdíjazási korkedvezményének kivezetését, illetve kiemelt öregkori járandóságuk csökkentését.
A bírák és az ügyészek kiváltságait már többször megpróbálták megnyirbálni Romániában, de az erre vonatkozó törvényjavaslatok mindegyike elbukta az alkotmányossági kontrollt korábban, kérdéses, hogy most hogyan dönt majd a testület, mely október 20-ára halasztotta a döntést az ügyben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.