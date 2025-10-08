Deviza
Rejtély a hagymák között: Hollandia olyat talált a zöldségek mellett, amivel csak Belgium bír el

A holland hatóságok első világháború korabeli kézigránátokat találtak egy Franciaországból érkezett hagymaszállítmányban. A robbanótesteket Belgiumba szállítják megsemmisítésre.
VG/MTI
2025.10.08, 15:40
Frissítve: 2025.10.08, 15:44

A holland hatóságok két, 1925 előtti kézigránátot találtak egy Franciaországból származó hagymaszállítmányban – jelentette be a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szerdán.

PEZ_4353 hagyma hagymák
Veszélyes fegyverek bukkantak fel a hagymák között Hollandiában / Fotó: Pezzetta Umberto (illusztráció)

A bejelentés szerint a holland hatóságok áprilisban fedezték fel a kézigránátokat a hollandiai Zeeland tartományban található gyárba szállított hagymafejek között.

Az illetékes hatóságok által kért vizsgálatot követően az OPCW közölte: a kézigránátokat azonosították, a katonai eszközök „egyezést mutatnak az 1925 előtti francia és német gyártmányú vegyi fegyverekkel”. Azok vegyi töltetének típusát azonban nem sikerült megállapítani – tájékoztattak.

Noha a gránátok felbukkanása a hagymaszállítmányban továbbra is rejtély, az eszközöket meg fogják semmisíteni – közölték.

Mivel Hollandiának már nincs külön létesítménye az ilyen típusú fegyverek hatástalanítására, és mivel az Európai Unió szabályozásának megfelelően a hagyományos vegyi fegyvereket mérgező hulladéknak tekintik, a gránátokat átszállítják a belgiumi Poelkapelle városában található speciális, vegyipari eszközök semlegesítésére létrehozott üzembe – tájékoztattak.

 

