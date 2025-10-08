Deviza
Totális lebukás: tízezrével küldi a zsoldosokat Putyinnak egy ország, Ukrajna elkezdte megölni őket – Észak-Korea a múlt, új csatlósa van az oroszoknak

Oroszország szövetségesek révén próbálja pótolni veszteségeit, miközben a külföldi harcosok a modern háború tanulóterepeire tehetik be a lábukat. Moszkva saját hadseregét az észak-koreai katonák után kubai zsoldosokkal is kiegészíti, nem egy elemző számára szovjetuniós déja vu-t okozva.
VG
2025.10.08., 19:53

Oroszország a frontvonalakat egyre inkább külföldi katonákkal tölti fel, és a legújabb jelentések szerint a kubai zsoldosok hamarosan a legnagyobb külföldi kontingensé válhatnak. A háttérben azonban nem csupán anyagi kényszer és az emberhiány áll, mivel Moszkva ezzel saját befolyását is képes fenntartani.

Mobile fire team of 3rd Separate Assault Brigade defends sky over Kharkiv sector kubai zsoldos kubai katonaák
Az ukrán fronton harcoló kubai zsoldosok rengeteg modern háborús tapasztalattal fognak hazatérni, így bevetésük elsősorban nem Moszkva kétségbeesését, hanem politikai befolyásának kiterjesztését jelzi / Fotó: NurPhoto via AFP

Oroszország Ukrajnában az elmúlt három évben súlyos veszteségeket szenvedett, a hazai toborzás pedig egyre kevésbé tudja pótolni az állományt. A Kreml így egyre inkább külföldi katonákat hív be a frontokra – Afrikából, Közép-Ázsiából, Latin-Amerikából. A háború, amely 2022-ben regionális konfliktusnak indult, mára egy multinacionális kísérleti tereppé vált.

Kubai zsoldosok az ukrán fronton

Az ukrán hírszerzés szerint akár 25 ezer kubai katona is harcolhat hamarosan Oroszország oldalán, így a kubaiak a legnagyobb külföldi kontingensé válhatnak, megelőzve az észak-koreaiakat.

„Putyin rezsimjének előnyös a kubai zsoldosok bevonása” – mondta Andriy Yusov ukrán hírszerzési szakértő a szeptember 19-i amerikai kongresszusi meghallgatáson.

Ha egy külföldi meghal, nincs társadalmi kárpótlás, nincs háborút ellenző rokon, és kevesebb orosz élet vész kárba.

A kubai katonák nagy részét a pénzügyi ígéret vonzza: havonta körülbelül kétezer dollárt kapnak, szemben a hazai 20 dolláros otthoni átlagbérekkel.

„A gazdasági különbségeknek köszönhetően a magas pénzjutalom már önmagában óriási motiváció” – mondta Cristina Lopez-Gottardi, a Virginiai Egyetem kutatója a Reutersnek. Másokat megtévesztéssel csábítottak Oroszországba, állítólagos építőipari munkát ígérve, majd a frontvonalba küldve őket.

Havana hivatalosan tagadja a részvételt, de elemzők szerint a toborzás nagyságrendje csak a kubai hatóságok hallgatólagos jóváhagyásával lehetséges. A cél azonban nem csupán gazdasági: Kuba jelenléte politikai üzenet is. „A kubai és az észak-koreai küldetések politikai gesztusok, nem a hiány jelei” – mondta Oleksandra Ustinova ukrán parlamenti képviselő. „A Kreml megbízható partnereket mutat fel a világ felé.”

Oroszország külföldi katonákra való támaszkodása nem csupán a frontvonalak fenntartását szolgálja. Az autoriter államok, köztük Észak-Korea, Irán, Venezuela és most Kuba, technológiát, fegyvereket és harctéri tapasztalatot cserélnek egymással.

Minden külföldi egység, amely Ukrajnában harcol, a modern hadviselést tanulja

– mondta Bill Cole, a Peace Through Strength Institute vezetője a Forbesnak. A drónok és az elektronikai hadviselés elsajátítása hatalmas kockázatot jelent: a megszerzett tudást később más konfliktusokban is felhasználhatják.

A Kreml számára a kubai és észak-koreai katonák kényelmes módját jelentik a háború folytatásának, miközben minimalizálják a hazai ellenállást. Szövetségeseik számára azonban az ukrajnai tapasztalat felbecsülhetetlen katonai tapasztalatokat ad. Oroszország háborúja így nem csak a frontvonalakról szól: új autoriter tengelyek, nemzetközi katonai oktatótáborok és globális hatalmi játszmák színterévé vált.

A kubai rakétaválságot idézik a Karib-tengerre érkező orosz hadihajók

Moszkva megmutatja, hogy képes ő is közel kerülni az Egyesült Államokhoz. Az érkező orosz hadihajók között rakétacirkáló és atom-tengeralattjáró is van.

 

