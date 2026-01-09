Itt a váratlan bejelentés: a Mercedes máris elindítja Kecskeméten az új modell gyártását, ez a pontos dátum – videón az új autó
A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár elárulta, hogy az új GLB modellnek mikor indul a gyártása. Az első autó 2026. január 19-én gördül le a gyártószalagról, melyet a helyszínen néz meg Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, a termelési és ellátási lánc vezetője valamint Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter is.
Kulcsszerepet szán a Mercedes a kecskeméti gyárnak
A kecskeméti Mercedes-gyár szerepe a következő években sem csökken, hanem érdemben felértékelődik a vállalat globális termelési stratégiájában – írta január elején a Világgazdaság megkeresésére az autógyártó. Kérdésünkre akkor a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary megerősítette: 2026-tól több új modell gyártása indul el Kecskeméten, miközben a gyár egyre fontosabb tehermentesítő szerepet kap a németországi üzemek számára. A vállalat szerint
a kecskeméti telephely a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része, és ennek megfelelően több, stratégiai jelentőségű modell gyártását koncentrálják ide a következő években.
A háttérben a németországi gyárak átalakítása, az elektromos átállás felgyorsítása és a kapacitások felszabadítása áll.
Elektromos és új platformos modellek érkeznek
A Mercedes megerősítette: 2026-ban Kecskeméten megkezdődik
- az MMA
- és az MB.EA
platformokra épülő új modellek gyártása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyár egyszerre válik a hagyományos kompakt szegmens és az új generációs elektromos modellek egyik központjává.
A folyamat már elindult: 2025 decemberében megkezdődött az új, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása Kecskeméten. Ezt 2026 második negyedévében követi az EQ technológiájú C-osztály gyártásának elindítása, amely már az elektromos prémiumkategória irányába tolja el a gyár termékportfólióját.
A vállalat válasza alapján ez nem átmeneti megoldás, hanem tudatos, több évre előre tervezett modellallokáció, amely Kecskemétet az elektromos átállás egyik stabil európai pillérévé teszi.
Óriási bejelentést tett a Mercedes Magyarországról, vastagon érinti a kecskeméti gyárat: elveszik a németektől az egyik legnépszerűbb modellt és ideköltöztetik
Az ikonikus német autógyártó Magyarországra helyezi át ismert modelljének gyártását. A Mercedes többek között azért teszi meg ezt a lépést, mert a költségek hazánkban alacsonyabbak Németországhoz képest.
Ezt kell tudni a Mercedes GLB-modelljéről
A Mercedes-Benz GLB egy sokoldalú, kompakt SUV, amely ötvözi a prémium dizájnt, a tágas belső teret (akár 7 üléssel) és a fejlett technológiát, elérhető hagyományos belső égésű motorokkal és friss, tisztán elektromos változattal is. A GLB egy igazi családi autó, amely ötvözi az SUV-ok vonzerejét a Mercedes-Benz luxusával és technológiájával, rendkívül sokoldalú és praktikus választás a kompaktabb méretben is tágas autóra vágyóknak.
Főbb Jellemzők:
- Kompakt SUV terepjáró karakterrel: Robusztus, mégis elegáns megjelenés, sportos arányokkal.
- Helykínálat: Nagylelkűen tágas belső, lehetőség 7 üléses kivitelre, USB-csatlakozókkal és pohártartókkal a hátsó sorban.
- Technológia: Modern, csúcstechnológiás, a legújabb MBUX infotainment rendszerrel és vezetéstámogató funkciókkal (bár a részletek a friss modellben pontosabbak).
- Motorok: Elérhető benzines, dízel, valamint plug-in hibrid változatokban (a korábbi generációkban), és 2025-től már tisztán elektromos (EQB-vel azonos) hajtáslánccal is kapható.
- Praktikum: A csomagtartó mérete jelentős (alapból 560 liter), bővíthető, rugalmasan alakítható családi használatra.