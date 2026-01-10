Van egy kis gond Grönlanddal: eltűnt egy több megatonna erejű amerikai hidrogénbomba és évtizedek óta senki sem találja – Putyin bosszút állt

Ismét sűrűsödik a háború köde Ukrajnában. Lecsapott az Oresnyik orosz közép-hatótávolságú hipergyors rakétafegyver. A becsapódás előtt Mach 10, azaz tízszeres hangsebességet mértek Lviv-Lemberg térségében, de az ukránok nem adták meg sem a célpontot, sem a károk mértékét. A geopolitika feszültségei ismét éleződnek világszerte.

Zelenszkij, Trump és Putyin – a geopolitika feszültségeinek listájára immár Latin-Amerika is felkerült / Fotó: AFP

Oroszország bejelentette korábban, hogy „megtorlás készül” a novgorodi Putyin-rezidencia elleni ukrán dróntámadásra válaszul. Ez most bekövetkezett. Lvovnál az elemzők valószínűsítik, hogy a közeli hatalmas katonai kiképzőközpontot, Javorivot érhette az orosz támadás, amelynél

az ukrán katonák,

a nemzetközi zsoldosok mellett

a nyugati kiképzőtiszteket is érinthette a rakétatalálat.

Szakértők szerint a fotókon, videókon jól látható fénysávokat a különleges fémből készült, vélhetően nyílhegy formájú – robbanóanyagot nem tartalmazó – rombolórészek körül képződő, 4000 Celsius-fokos forróságú plazmaburok adhatja.

Putyin bosszúja és Zelenszkij öltönye

Ugyanakkor mintegy 10 százalékkal esett vissza Kína és Oroszország külkereskedelme tavaly a 2024-es szinthez mérten. Kérdés, hogy túléli-e Peking és Moszkva bonyolult kapcsolatrendszere ezt (a jelentős részben a nyugati szankcióknak köszönhető) és a nyugati szövetségi rendszerben bekövetkezett – egyelőre megmagyarázhatatlan – hangsúlyváltozást.

Ennek a lényege: az USA és Nyugat-Európa ismét közeledik egymáshoz.

Ukrajna, Zelenszkij szerepe ismét felértékelődik, és újra erősödött az ukrán elnök hite, hogy Európa vezetőjének képzeli magát.

Zelenszkij, mint utazó államfő hiperaktivitása ismét fokozódott, és a Fehér Házban is kedvezőbben fogadják, mint korábban. Trump sem morgolódik az utóbbi időben Zelenszkij rosszul szabott és rendkívül olcsó hatást keltő, sötét civil öltönyén.

Ám Washingtonban valami történhetett, mert ismét a régi hegemónia megőrzése elé helyezték fontosságban Oroszország leválasztását Kínáról, és Moszkva megtörését, ledarálását. Ami, tekintettel Oroszország nukleáris szuperhatalom státusára – az egyetlen „nagyságra”, amit vitathatatlanul megőrzött – nem biztos, hogy optimális hozzáállás.