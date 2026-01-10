Deviza
Van egy kis gond Grönlanddal: eltűnt egy több megatonna erejű amerikai hidrogénbomba és évtizedek óta senki sem találja – Putyin bosszút állt

Putyin bosszúja az Oresnyik újabb alkalmazása volt, Mexikó kétségbeesetten fegyverkezik, elkerülendő egy venezuelai típusú amerikai támadást. A globális geopolitika feszültségei immár Latin-Amerikában is megjelentek, miközben Grönland kapcsán egy óriási kockázat mintha feledésbe merült volna.
Dunai Péter
2026.01.10, 06:53

Ismét sűrűsödik a háború köde Ukrajnában. Lecsapott az Oresnyik orosz közép-hatótávolságú hipergyors rakétafegyver. A becsapódás előtt Mach 10, azaz tízszeres hangsebességet mértek Lviv-Lemberg térségében, de az ukránok nem adták meg sem a célpontot, sem a károk mértékét. A geopolitika feszültségei ismét éleződnek világszerte. 

Zelenszkij Trump Putyin geopolitika
Zelenszkij, Trump és Putyin – a geopolitika feszültségeinek listájára immár Latin-Amerika is felkerült / Fotó: AFP

Oroszország bejelentette korábban, hogy „megtorlás készül” a novgorodi Putyin-rezidencia elleni ukrán dróntámadásra válaszul. Ez most bekövetkezett. Lvovnál az elemzők valószínűsítik, hogy a közeli hatalmas katonai kiképzőközpontot, Javorivot érhette az orosz támadás, amelynél 

  • az ukrán katonák, 
  • a nemzetközi zsoldosok mellett 
  • a nyugati kiképzőtiszteket is érinthette a rakétatalálat. 

Szakértők szerint a fotókon, videókon jól látható fénysávokat a különleges fémből készült, vélhetően nyílhegy formájú – robbanóanyagot nem tartalmazó – rombolórészek körül képződő, 4000 Celsius-fokos forróságú plazmaburok adhatja. 

Putyin bosszúja és Zelenszkij öltönye

Ugyanakkor mintegy 10 százalékkal esett vissza Kína és Oroszország külkereskedelme tavaly a 2024-es szinthez mérten. Kérdés, hogy túléli-e Peking és Moszkva bonyolult kapcsolatrendszere ezt (a jelentős részben a nyugati szankcióknak köszönhető) és a nyugati szövetségi rendszerben bekövetkezett – egyelőre megmagyarázhatatlan – hangsúlyváltozást. 

Ennek a lényege: az USA és Nyugat-Európa ismét közeledik egymáshoz. 

Ukrajna, Zelenszkij szerepe ismét felértékelődik, és újra erősödött az ukrán elnök hite, hogy Európa vezetőjének képzeli magát. 

Zelenszkij, mint utazó államfő hiperaktivitása ismét fokozódott, és a Fehér Házban is kedvezőbben fogadják, mint korábban. Trump sem morgolódik az utóbbi időben Zelenszkij rosszul szabott és rendkívül olcsó hatást keltő, sötét civil öltönyén. 

Ám Washingtonban valami történhetett, mert ismét a régi hegemónia megőrzése elé helyezték fontosságban Oroszország leválasztását Kínáról, és Moszkva megtörését, ledarálását. Ami, tekintettel Oroszország nukleáris szuperhatalom státusára – az egyetlen „nagyságra”, amit vitathatatlanul megőrzött – nem biztos, hogy optimális hozzáállás. 

Talán annak még intenzívebb tudatosodása, hogy az Egyesült Államok legalább három nagy nemzetközi fegyveres konfliktus részese (Ukrajna, Venezuela és a Közel-Kelet Libanontól Jemenig), és nem biztos, hogy meg tud-e felelni a kihívásoknak. 

Igaz, Trump bejelentette, hogy tovább növeli az éves hadikiadásokat, közel az 1,5 ezermilliárd dollárra. Általában a szuperhatalmak hadigépezete is abból indul ki, hogy képesnek kell lennie egyidejűleg legalább két jelentős katonai vállalkozásban való részvételre, annak minden kihívásával együtt. 

Latin-Amerikára figyel a világ

Ami az ukrán–orosz katonai szembenállást illeti, 

  • a Nyugat szinte sohasem említi, hogy Ukrajna a nyugati támogatás nélkül nagyon rövid ideig tudna ellenállni az orosz haderőnek. 
  • Londonban, Washingtonban, Berlinben annál többször emlegetik, hogy Kína (Észak-Korea) logisztikai támogatása nélkül a moszkvai haderő, az ukrajnai harctereken mért oroszországi fölény, túlsúly összeomlana. 

Most a figyelem középpontjában azonban Latin-Amerika van, amelynek vezetői Brazíliában, Argentínában, Mexikóban értetlenül figyelik, mi is történik a világ legnagyobb ismert olajkészleteivel rendelkező Venezuelában. Egyelőre Caracasban 88 politikai foglyot szabadon bocsátottak Brazília, Spanyolország és Katar közreműködésével. 

A 130 millió lakosú Mexikó őrülten fegyverkezik, egy „venezuelai típusú” támadás kivédésére. 

Argentína is képbe került, az egyik legnagyobb lap, a Clarin az USA által lefoglalt orosz tankerről szóló hírrel indít, amit kiegészít a politikai foglyok Caracasban való szabadon bocsátásáról szóló információ, de a nagy Buenos Aires-i médium hozzáállását jelzi a venezuelai kormány meghatározása is, „chavezista rezsi”-ről írnak a cikkekben. 

Geopolitika: sorra jönnek a kínzó kérdések

  • Milyen hatással lesz a világra a se hús, se hal caracasi vezetőrablás, Nicolas Maduro és felesége New Yorkba szállítása, majd Maduro várható életfogytiglanija? 
  • Milyenek az esélyei Grönland amerikai megszállásának? 
  • Eljuthat-e a világ Nyugat-Európa és az USA katonai szembenállásáig? 
  • Mi lesz a sorsa az 1968 óta a grönlandi partok előtt, valahol a tengerfenéken rejtőzködő, több megatonna erejű amerikai hidrogénbombának, amely egy B-52G amerikai nehézbombázó lezuhanásakor ütötte át a jégtakarót, és az USA katonai búvárai azóta sem találják? 

Ismét felszaporodtak a világ sorsát érintő kérdések, amelyekre talán sohasem kapunk választ. 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
Világrend

Világrend
