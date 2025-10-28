Súlyos álhír terjed Orbán Viktorról, meghamisították, mit mondott Trumpról: megpróbálták összeugrasztani az amerikai elnököt a magyar miniszterelnökkel

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon azt írja, a La Repubblica nevű olasz balliberális napilap, majd nyomában a teljes magyar „független-objektív” sajtó olyasmit adott Orbán Viktor szájába, amit a magyar miniszterelnök soha nem mondott. Az eset iskolapéldája annak, hogyan próbálja a fake news média megosztani azokat, akik a háborús logika helyett a párbeszédet és a békét képviselik – tette hozzá.

Orbán Viktor és Giorgia Meloni / Fotó: Massimo Valicchia

Az olasz újságíró Giorgia Melonival való találkozója előtt az utcán szólította meg Orbán Viktort, és az orosz olajra vonatkozó új amerikai szankciókról kérdezte: „Úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok új orosz olajra vonatkozó szankciói hibát jelentenek Trump részéről? Beszélt erről vele?” – hangzott el a kérdés. A miniszterelnök válaszában egyértelművé tette, hamarosan Washingtonba utazik, ahol többek között a szankciók kérdését is megvitatja az amerikai elnökkel. Hangsúlyozta:

Különösen az érdekel, hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki.

– hangsúlyozta Orbán.

A La Repubblica azonban ezt a kijelentést szándékosan félreértelmezte, és azt a hamis látszatot keltette, mintha a miniszterelnök Trump döntését „hibának” nevezte volna,

sőt, arról beszélt volna, hogy „megpróbálja visszavonatni a szankciókat”. Ez soha nem hangzott el – a lap egyszerűen saját értelmezését adta el idézetként. Ez nem újságírás, hanem tudatos politikai manipuláció: a cél, hogy a békepárti vezetőket egymás ellen fordítsák, és ezzel gyengítsék a háborúval szembeni józan, felelős álláspontot – zárja bejegyzését Orbán Balázs.

Orbán Viktor Washingtonban is a háború mielőbbi lezárását szolgáló erőfeszítéseket fogja képviselni