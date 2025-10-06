Orbán Viktor nemzetközi csúcstalálkozóra utazott – a béke és a jólét a tét

A magyar kormányfő a Facebookon közölte, hogy hétfőn a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) csúcstalálkozójára utazik.
A szervezet Államfői Tanácsának 12. csúcstalálkozóját október 6–7-én rendezik meg az azerbajdzsáni Gabalában, regionális béke és biztonság témában – olvasható a Türk Államok Szervezete oldalán.
Az oldal közlése szerint a csúcstalálkozón a szervezet tagállamainak és megfigyelőinek állam- és kormányfői, valamint delegációik vesznek részt, hogy
célja az egység, a béke és a jólét további előmozdítása a türk világban.
A hivatalos program részeként a külügyminiszteri tanács is ülésezik az államfői tanács ülése előtt.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály később közölte, hogy Orbán Viktor kétoldalú tárgyalást folytat Ilham Alijevvel, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökével is.
Korábban Budapesten tartották a Türk Államok Szervezetének informális csúcstalálkozóját. Magyarország 2018 óta megfigyelői státusszal rendelkezik a szervezetben, ami az európai uniós országok közül a legszorosabb együttműködést jelenti a türk államokkal.
„Még a háború kirobbanása előtt Ukrajna szeretett volna hasonló viszonyba kerülni a türk államokkal a tatár örökség miatt, de végül nem vették be őket a klubba” – mondta Vasa László, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadója a Bruttó korábbi adásában.
A főtanácsadó hozzátette, hogy a türk államok akkor kezdtek el szorosabban együttműködni, megszerveződni, amikor a Szovjetunió felbomlása után önálló államalakulatokként létrejöttek a korábbi szovjet érdekszféra területén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.