Orbán Viktor nemzetközi csúcstalálkozóra utazott – a béke és a jólét a tét

A magyar kormányfő a Facebookon közölte, hogy hétfőn a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) csúcstalálkozójára utazik.

A kirgizisztáni elnök fogadja Orbán Viktort a Türk Államok Szervezetének tavalyi találkozóján / Fotó: AFP

A szervezet Államfői Tanácsának 12. csúcstalálkozóját október 6–7-én rendezik meg az azerbajdzsáni Gabalában, regionális béke és biztonság témában – olvasható a Türk Államok Szervezete oldalán.

Az oldal közlése szerint a csúcstalálkozón a szervezet tagállamainak és megfigyelőinek állam- és kormányfői, valamint delegációik vesznek részt, hogy

megvitassák a regionális és nemzetközi kérdéseket,

fokozzák az együttműködést

és elfogadják azokat a kulcsfontosságú dokumentumokat, amelyek

célja az egység, a béke és a jólét további előmozdítása a türk világban.

A hivatalos program részeként a külügyminiszteri tanács is ülésezik az államfői tanács ülése előtt.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály később közölte, hogy Orbán Viktor kétoldalú tárgyalást folytat Ilham Alijevvel, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökével is.

Korábban Budapesten tartották a Türk Államok Szervezetének informális csúcstalálkozóját. Magyarország 2018 óta megfigyelői státusszal rendelkezik a szervezetben, ami az európai uniós országok közül a legszorosabb együttműködést jelenti a türk államokkal.

„Még a háború kirobbanása előtt Ukrajna szeretett volna hasonló viszonyba kerülni a türk államokkal a tatár örökség miatt, de végül nem vették be őket a klubba” – mondta Vasa László, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadója a Bruttó korábbi adásában.

A főtanácsadó hozzátette, hogy a türk államok akkor kezdtek el szorosabban együttműködni, megszerveződni, amikor a Szovjetunió felbomlása után önálló államalakulatokként létrejöttek a korábbi szovjet érdekszféra területén.