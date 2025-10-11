Orosz olajfinomítót támadtak az ukránok – jócskán Moszkva mögött ért célba a találat

Az ukrán erők szombat kora reggel drónokkal támadták meg a Baskíriai Ufában található Basnyeft finomító nyersolaj-feldolgozó egységét – számol be az incidensről a Bloomberg helyi forrásokra hivatkozva.

Ismét orosz olajfinomítót támadtak az ukrán drónok / Fotó: marina.rodrigues / Shutterstock

A Rosznyeft energiaipari csoport részét képező hatalmas komplexum Kijevtől körülbelül 1750 kilométerre, Moszkvától pedig körülbelül 1200 kilométerre keletre található. Idén ez már a harmadik támadás volt ezen a helyen – állítja a lap név nélkül nyilatkozó forrása.

A Rosznyefty basnyefti egysége három olajfeldolgozó létesítményből áll Ufában – a Novoil, az Ufimszkij és az Ufaneftyekim finomító –, amelyek összesen 23,5 millió tonna olaj feldolgozására képesek évente, a vállalat honlapja szerint. A Bloomberg szerint az egyelőre nem világos, hogy a három finomító közül melyiket érte a támadás.

A lap nem tudta független forrásból ellenőrizni a támadásról és annak hatásáról szóló információkat, a Rosznyefty pedig nem válaszolt azonnal a Bloomberg megkeresésére.

A közösségi médiában megjelent bejegyzések szerint a finomító területéről füst gomolygott, Ufa repülőtere pedig szombaton egy időre felfüggesztette működését.

Ukrajna az utóbbi időszakban fokozta az orosz olajipari létesítmények elleni támadásokat, és augusztus eleje óta már legalább 28 támadást indított orosz olajfinomítók ellen – ezek közül több messze van a két ország határától. Ennek eredményeként az orosz üzemanyaggyártás visszaesett, fokozva az ellátás rendelkezésre állásával kapcsolatos aggodalmakat.