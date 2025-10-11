A Márka feltámadása: a Pécskövi fivérek ráéreztek a siker receptjére

„Szerencsések voltunk, mivel volt időnk beleszokni a növekedésbe” – mondta Pécskövi Tibor, a Márka Üdítőgyártó Kft. ügyvezető igazgatója a Kávészünet legújabb adásában. Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban a hazai kkv-szektor meghatározó szereplőivel beszélhetünk.
A Pécskövi testvéreknek kitartó munkával sikerült újjáéleszteniük a legendás Márka üdítőitalt, amely a rendszerváltás előtt Magyarország egyik legkedveltebb italmárkája volt. Egy nagyon pici, 7 fős csapattal vágtak bele a vállalkozásukba, ami egybeesett a 2008–2009-es gazdasági válság időszakával. Ennek ellenére egymásután vették az akadályokat.
Ez olyan sikeresen történt, hogy évről évre nőttünk. 2011-ben még 5-5,5 millió palackkal dolgoztunk, ma már 200 millió darab körül van az éves eladásunk
– mondta Pécskövi Tibor, hozzátéve, 5 év alatt jutottak el oda, hogy olyan volument sikerült elérniük, amit már a bértöltő partnereik nem tudtak teljesíteni. Ezért úgy döntöttek, hogy saját gyártásba kezdenek, így Felsőlajosra esett a választásuk, ahol felépítették az üzemüket. Ám nem volt zökkenőmentes a cég életében ez a lépcsőfok.
Egyszerűen semmi nem akart összejönni, az egy borzalmasan nehéz időszak volt. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy tudtunk rajta átlendülni
– emlékezett vissza Pécskövi Tibor. Amennyire azonban nehézkes volt az indulás, olyan gyorsan lőttek ki az azt követő évben, 2018 nyarán már megrendelték a következő gyártósort.
Az ügyvezető szerint a 2018–2019-es időszak volt az aranykor, a gazdasági környezet is segítségükre volt abban az időben.
Ez viszont nem mondható el 2020 óta. Hogy az elmúlt években is talpon tudtak maradni, az a humánerőnek köszönhető Pécskövi Tibor szerint. Azt vallja, hogy a munka nem feltétlen csak a pénzről szól, legalább olyan fontos az elhivatottság, hogy az ember élvezze, amit csinál.
