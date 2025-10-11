Orosz csapatok brit és ukrán tiszteket öltek meg a harkivi régióban található Csugujev olajfinomítóban – közölte Szergej Lebegyev, a mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora a RIA Novosztyival.

Ukrán tűzoltó egy orosz csapás után / Fotó: AFP

A sebesültek és halottak között ukrán és brit tisztek is vannak; helikopterrel szállították őket Harkivba

– mondta.

A hírügynökség forrása közölte, hogy az üzemet éjszaka támadták meg. Szerda óta az ukrán fegyveres erők titokban tankokat készítettek elő egy kitörési kísérlethez. A felszerelést a város hangárjaiban gyűjtötték össze.

Tegnap este több robbanás is történt, amelyek célpontjai a tartalékos erők voltak, köztük külföldi drónrajirányító szakemberek és tüzérek

– mondta Lebegyev.

Orosz csapások

A csapásokat követően mintegy 58 súlyosan megsebesült külföldi katonát evakuáltak az olajfinomítóból.

Az ukrán fegyveres erők civil célpontok elleni támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen csapásokat mérnek olyan helyszínekre, ahol személyzet, felszerelés és zsoldosok tartózkodnak, valamint az ukrán infrastruktúrára: energetikai létesítményekre, védelmi ipari létesítményekre, katonai parancsnoki és irányítási létesítményekre, valamint kommunikációs létesítményekre – írja az orosz hírügynökség.