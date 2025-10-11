Deviza
EUR/HUF392.93 +0.04% USD/HUF338.07 0% GBP/HUF451.47 +0.05% CHF/HUF422.83 0% PLN/HUF92.26 +0.14% RON/HUF77.11 +0.03% CZK/HUF16.16 +0.03% EUR/HUF392.93 +0.04% USD/HUF338.07 0% GBP/HUF451.47 +0.05% CHF/HUF422.83 0% PLN/HUF92.26 +0.14% RON/HUF77.11 +0.03% CZK/HUF16.16 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
autóipar
orosz-ukrán háború
Renault

Elásta magát a Renault Oroszországban

A Kreml malmai lassan, de biztosan őrölnek. A Renault hiába hagyott egy kiskaput magának az orosz piacra való visszatéréshez, Moszkva most leszögezte: nem várják vissza a francia autógyártó óriást.
D. GY.
2025.10.11., 11:53

Az orosz kormány felvette a Renault autóipari óriást a különleges gazdasági intézkedések hatálya alá tartozó jogi személyek listájára. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a francia autógyárnak esélye sincs visszatérni az orosz piacra, hiába adta el annak idején mindössze két rubelért a gyárait a háború utáni visszatérésben reménykedve.

Renault Putyin Lada AvtoVAZ
Putyin elnök a Lada Largus bemutatóján 2012-ben – a Renault azóta elvágta magát Moszkvánál / Fotó: AFP

A katonai-műszaki együttműködés területén működő jogi személyek jegyzékéhez, amelyekkel szemben különleges gazdasági intézkedéseket alkalmaznak, a 75. bekezdést a következőképpen kell kiegészíteni: RENAULT SAS/PEHO SAS (Franciaország) 

– áll a jogszabályok hivatalos portálján közzétett dokumentumban. A vonatkozó rendeletet Mihail Misusztyin miniszterelnök írta alá.

Francia drónokat gyártanának Ukrajnában?

A Franceinfo rádióállomás forrásokra hivatkozva arról számolt be még a nyáron, hogy a francia konszern drónok gyártását tervezi Ukrajnában.  A Ria Novosztyi szerint Denis Manturov miniszterelnök-helyettes viszont közölte, hogy Moszkva figyelembe veszi ezt a tényt a Renault vételi opciójának esetleges lehívása esetén. Megjegyezte, hogy a vállalat megszakította a kooperatív szállításokhoz kapcsolódó összes ellátási láncot.

Az ügy hátteréhez hozzátartozik, hogy 2022 tavaszán a Renault az AvtoVAZ 67,69 százalékát és a Renault Oroszország 100 százalékát átadta az orosz államnak egy szimbolikus „rubelüzlet” keretében. 

Luca de Meo, a Renault akkori vezérigazgatója februárban azt nyilatkozta, hogy a vállalat nem zárja ki, hogy visszatér az orosz piacra.

A Renault mindössze két rubelért vált meg orosz üzletétől és az AvtoVAZban fennálló 68 százalékos tulajdonrészétől, ám egy hatéves opciót is fenntartott a visszavásárlására. A Financial Times szerint, amikor erről kérdezték, De Meo elmondta, hogy inkább a jövő építésére fókuszálna a múlton merengés helyett, és őszintén nem is gondolkozott el a forgatókönyvön, de még él az opció, ezért meglátják, mit hoz a jövő.

  • Az autógyártó bevételeinek egytizede érkezett Oroszországból a háború előtt, és 
  • 45 ezer embert is foglalkoztatott az országban, 
  • mielőtt kivonult, versenytársaival, a Volkswagennel, a Toyotával vagy épp a Hyundaijal együtt. 
  • A Mercedes a Reanult módszerére emlékeztető opciós ügylettel vált meg orosz érdekeltségétől.

Elvágta magát a Renault, nincs esélye a visszatérésre

Eközben Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin arra figyelmeztetett, hogy „valószínűleg nincs esélye” a sikerre, ha ilyen szándékai is lennének.  

Makszim Szokolov, az AvtoVAZ elnöke, kijelentette, hogy az üzem önállóan is hatékonyan fejlődhet, biztosítva az iparág technológiai szuverenitását, és nem számít a volt részvényes visszatérésére.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban szót ejtett a külföldi vállalatok Oroszországba való visszatérésének lehetőségéről, de hangsúlyozta, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel kell megközelíteni ezt a kérdést, hogy megőrizzék a vállalatok feletti ellenőrzést. Manturov kijelentette, hogy a hatóságok csak olyan külföldi vállalatokat engednek be a hazai piacra, amelyekben az államnak érdekeltsége van, minden egyes esetet gondosan mérlegelve.

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12140 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Panyi Miklós

Otthon Start program: bővülnek a kedvezményes hitel nyújtotta lehetőségek

Új lehetőségek nyíltak a fix 3 százalékos hitelprogramban, még rugalmasabbá válik az Otthon Start program.
2 perc
hitelgarancia

Nincs lehetetlen: Brüsszel kitalálta a nagy trükköt, hogyan tud 140 milliárd eurót adni Ukrajnának úgy, hogy senki ne vegye észre

A konstrukciót az orosz befagyasztott vagyonokra alapoznák, de a részletek még kérdésesek – miközben a G7-országok is hasonló megoldáson gondolkodnak.
6 perc
orosz-ukrán háború

Elásta magát a Renault Oroszországban

Moszkva leszögezte: nem várják vissza a francia autógyártó óriást.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu