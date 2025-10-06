Ukrajna megsorozta az ellenség olajlétesítményeit, fogy a benzin Oroszországban

Hétfő hajnalban az ukrán drónok csapást mértek az orosz megszállás alatt álló Krímre, eltalálva a feodoszijai olajterminált – számolt be a Kyiv Independent az ukránpárti Crimean Wind Telegram-csatornára hivatkozva.
A terminál a legnagyobb üzemanyagraktár a Krímben és 250 kilométerre található az ukrán ellenőrzés alatt álló területtől. A létesítmény akár 250 ezer tonna üzemanyagot is képes tárolni az orosz erők ellátására.
A Crimean Wind szerint a robbanás tüzet okozott, amely több tíz kilométerről is látható volt.
Ukrajna legutóbb 2024 októberében támadta a feodoszijai olajraktárt, aminek hatására az oroszok által kinevezett helyi megszálló hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek.
Ukrajna szombat hajnalban is támadott orosz energetikai létesítményt, akkor az oroszországi Leningrád megyében található kirisi olajfinomítót, a Kinefet. „Az ukrán védelmi erők csapást mértek a finomítóra, ami robbanásokat és tüzet okozott” – idézte az ukrán vezérkar közlését a Bloomberg.
A Surgutnyeftyegaz tulajdonában álló finomító Oroszország egyik legnagyobbja, éves feldolgozási kapacitása meghaladja a 20 millió tonnát. A létesítmény Szentpétervártól mintegy 100 kilométerre délkeletre, az ukrán határtól pedig több mint 800 kilométerre északra található.
A régió kormányzója, Alekszandr Drozdenko szerint Kirisi városát az éjszaka folyamán hét drón támadta meg. Telegramon közölte, hogy egy ipari övezetben tűz ütött ki, de nem pontosította, hogy mit ért találat.
Kinefet legutóbb szeptember 14-én támadták meg, akkor le kellett állítani egy napi 150 ezer hordó kapacitású elsődleges feldolgozóegységet. Akkor arról tájékoztatta, hogy a javítás körülbelül egy hónapot vesz igénybe.
A Kinef nemcsak a belföldi piacot látja el, hanem Oroszország egyik kulcsfontosságú exportőre is. Az ország nyersolajának világpiacra történő átirányítási képessége ugyanakkor szintén csökken.
Ukrajna augusztus óta fokozta támadásait az orosz olajfinomítók ellen, hogy csökkentse a Kreml háborús gépezetét finanszírozó energia-bevételeket, és korlátozza az üzemanyag-ellátást a frontvonalak számára.
A Financial Times adatai szerint
augusztus óta Oroszország 38 olajfinomítójából 16-ot ért támadás, ami az orosz dízelexportot 2020 óta nem látott mélypontra szorította vissza.
Az elmúlt két hónapban Ukrajna legalább 15 finomítót vett célba Oroszország európai területén. A sikeres dróntámadások miatt az orosz finomítói feldolgozás napi 5 millió hordó alá esett a JPMorgan Chase & Co. becslései szerint. Ez azt jelenti, hogy napi 500 ezer hordó feldolgozása kiesett.
Az üzemanyaghiány egyre súlyosbodik a megszállt Krímben és Szevasztopolban, szeptember végére a benzinkutak körülbelül fele felfüggesztette a benzinárusítást. A támadásokkal pont ez a célja Ukrajnának.
Csakhogy a katonai járművek élveznek elsőbbséget, így főképp a lakosság szenvedi el a benzin hiányát.
Moszkva válaszul betiltotta a gázolaj-exportot viszonteladók számára az év végéig, a benzin teljes körű kivitelére vonatkozó tilalmat pedig meghosszabbították az év végéig.
Kész, ennyi volt: elfogyott a benzin Oroszország kulcsfontosságú területén, amit Ukrajnától vettek el – az emberek elkezdtek haragudni Putyinra
A Krímben szeptember 24. óta minden üzemanyag, még a legdrágább A100-as benzin is teljesen eltűnt a kutakról. Az üzemanyaghiány súlyosan érinti a lakosságot és a vállalkozásokat, miközben a helyi közlekedés gyakorlatilag megbénult.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.