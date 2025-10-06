Ukrajna megsorozta az ellenség olajlétesítményeit, fogy a benzin Oroszországban

Hétfő hajnalban az ukrán drónok csapást mértek az orosz megszállás alatt álló Krímre, eltalálva a feodoszijai olajterminált – számolt be a Kyiv Independent az ukránpárti Crimean Wind Telegram-csatornára hivatkozva.

Ukrajna célja, hogy csökkentse az orosz hadigépezetet finanszírozó energiaszektor bevételeit / Fotó: Crimean Wind / Telegram

A terminál a legnagyobb üzemanyagraktár a Krímben és 250 kilométerre található az ukrán ellenőrzés alatt álló területtől. A létesítmény akár 250 ezer tonna üzemanyagot is képes tárolni az orosz erők ellátására.

A Crimean Wind szerint a robbanás tüzet okozott, amely több tíz kilométerről is látható volt.

Ukrajna legutóbb 2024 októberében támadta a feodoszijai olajraktárt, aminek hatására az oroszok által kinevezett helyi megszálló hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek.

Ukrajna szombat hajnalban is támadott orosz energetikai létesítményt, akkor az oroszországi Leningrád megyében található kirisi olajfinomítót, a Kinefet. „Az ukrán védelmi erők csapást mértek a finomítóra, ami robbanásokat és tüzet okozott” – idézte az ukrán vezérkar közlését a Bloomberg.

A Surgutnyeftyegaz tulajdonában álló finomító Oroszország egyik legnagyobbja, éves feldolgozási kapacitása meghaladja a 20 millió tonnát. A létesítmény Szentpétervártól mintegy 100 kilométerre délkeletre, az ukrán határtól pedig több mint 800 kilométerre északra található.

A régió kormányzója, Alekszandr Drozdenko szerint Kirisi városát az éjszaka folyamán hét drón támadta meg. Telegramon közölte, hogy egy ipari övezetben tűz ütött ki, de nem pontosította, hogy mit ért találat.

Kinefet legutóbb szeptember 14-én támadták meg, akkor le kellett állítani egy napi 150 ezer hordó kapacitású elsődleges feldolgozóegységet. Akkor arról tájékoztatta, hogy a javítás körülbelül egy hónapot vesz igénybe.

A Kinef nemcsak a belföldi piacot látja el, hanem Oroszország egyik kulcsfontosságú exportőre is. Az ország nyersolajának világpiacra történő átirányítási képessége ugyanakkor szintén csökken.

Ukrajna augusztus óta fokozta támadásait az orosz olajfinomítók ellen, hogy csökkentse a Kreml háborús gépezetét finanszírozó energia-bevételeket, és korlátozza az üzemanyag-ellátást a frontvonalak számára.