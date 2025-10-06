Fico bejelentést tett az F-16-osokról, Szlovákiát most a magyar Gripenek védik: "Az európai drónfal nem létezik"

Az Ukrinform beszámolója szerint az STVR tévécsatorna műsorában Fico hangsúlyozta, hogy nem fogja megengedni, hogy Szlovákia bármilyen katonai „kalandba” keveredjen Oroszország ellen. Megismételte, hogy ellenzi a háborút, bár elismerte, hogy Oroszország katonai erő alkalmazása miatt megsérti a nemzetközi jogot.

Fico: Szlovákia nem akarja legyőzni Oroszországot / Fotó: AFP

Szlovákia külpolitikájának, valamint az általam vezetett szlovák kormánynak sem az a célja, hogy legyőzze az Orosz Föderációt. A célunk az, hogy mielőbb véget vessünk az ukrajnai háborúnak, mert ott szlávok ölik egymást

– mondta Fico.

Hozzátette, hogy ha az Európai Unió annyi erőfeszítést tett volna a béke megteremtésére, mint amennyit az ukrajnai háború támogatására tett, a konfliktusnak már rég vége lehetett volna.

Fico azt is megjegyezte, hogy nem tartja Szlovákiát késznek a kötelező katonai szolgálat visszaállítására, a Nemzetvédelmi Erők projektjét jó kompromisszumnak nevezte. Szlovákiának jelenleg hiányoznak a stratégiai létesítmények, például az atomerőművek védelmét szolgáló rendszerek – tette hozzá a miniszterelnök.

A szlovák kormányfő azt nyilatkozta, hogy

Szlovákiának még időre van szüksége, mielőtt az F-16-os vadászrepülőgép-százada teljesen harcképessé válik.

Légterünket továbbra is elsősorban lengyel, cseh és – úgy hiszem – magyar vadászgépek védik, miközben folyamatban van az előkészület arra, hogy a szlovák század átvegye ezeket a légvédelmi feladatokat

– mondta.

Fico hozzátette, hogy ez volt az oka annak a döntésnek, hogy új vadászgépeket vásároljanak, amelyek lehetővé teszik Szlovákia számára, hogy önállóan kezelje légvédelmét.

Szlovákia drónellenes kezdeményezésben való esetleges részvételével kapcsolatban Fico azt mondta, hogy nem kíván nyilatkozni ebben a kérdésben, mivel véleménye szerint ilyen projekt nem létezik – csak technikai jellegű megbeszélések folynak.

A Honvédelmi Minisztérium egyetért Ficóval

A magyar Gripenek 2025-ben is készen állnak Szlovákia légterének védelmére!

Amíg Szlovákia újjá nem építi vadászgépképességét, Magyarország továbbra is aktívan közreműködik a szomszédos ország légtérrendészeti feladataiban. A Magyar Légierő már korábban is több alkalommal biztosította a szlovák légtér védelmét – erősítette meg a Honvédelmi Minisztérium Facebok-bejegyzésében.