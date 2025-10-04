Drónok miatt kétszer le kellett zárni a müncheni repülőteret

Szombat reggel 7-kor, az előzetesen tervezettnél két órával később ismét megindult a forgalom a müncheni repülőtéren, miután 24 órán belül másodszor kellett péntek este leállni drónok észlelése miatt. A repülőtér üzemeltetői azonban figyelmeztettek, hogy egész nap késésekre kell számítani.

Kétszer kellett 24 órán belül leállítani a drónok miatt a müncheni repülőteret / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Felhívták az utasok figyelmét, hogy figyeljék a légitársaságok közléseit.

Többtucatnyi járatot kellett átirányítani vagy törölni,

a Reuters tudósítása szerint mintegy 6500 utas rekedt a bajor repülőtéren.

A lezárás éppen az egyik legnagyobb turistaesemény, a vasárnap záruló Oktoberfest alatt történt, amely már egyébként is tömeghisztériával, robbanásokkal, gyújtogatással és lövöldözéssel indult.

A Deutsche Welle beszámolója szerint az első drónokat csütörtök este észlelték, és azonnal leállították a forgalmat. Ez tovább bonyolította a helyzetet, mivel a törölt járatokat is pótolni kellett volna, mikor megjelentek péntek este az újabb drónok.

Drónok veszélyeztetik az európai repülőtereket

A müncheni már a sokadik európai repülőtér, amely drónproblémákkal küszködik, szeptember végén le kellett zárni a dán és a norvég főváros légikikötőjét is. Az Egyesült Királyság ezért bejelentette, hogy drónelhárító, ellenközvetítő technológiát küld Dániába.

Több ezer utas rekedt a földön / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Oroszországot sejtik az akciók mögött, Moszkva azonban tagadja, hogy bármi köze lenne a drónokhoz.

Az észlelések után óvatosságból állították le a légi közlekedést Münchenben. Az egyik Londonba készülő járat kapitánya azt mondta az utasoknak, hogy a drónokat a kifutópályák közelében látták, ezért zárták le azokat.

A kapitány rendőrségi helikoptereket is látott a helyszínen.

Alexander Dobrindt német belügyminiszer azt ígérte, hogy benyújtanak majd a parlamentnek egy törvényjavaslatot, amely megkönnyíti, hogy a rendőrség felkérhesse a hadsereget a drónok lelövésére.