Itt a politikai atombomba: egy új felvételen Tarr Zoltán arról beszél, hogy a Tisza kórház- és iskolabezárásokra készülhet

Újabb felvétel került elő Tarr Zoltánról, a Tűzfalcsoport által most közölt videón a Tisza Párt alelnöke arról beszél, hogy hatalomra jutásuk esetén a párt iskolákat és kórházakat zárna be, de a gazdákat sem kímélnék. A felvétel 2025. február 1-jén, Sárospatakon készült, amely a youtube-on is jelenleg elérhető.

Itt a politikai atombomba: egy felvételen Tarr Zoltán nyíltan kórház és iskolabezárásokról beszélt / Fotó: MTI

Tisza megszorítások: a régi recept, iskolabezárás és kórházi ágycsökkentés

Tarr szerint nagyon nehéz az oktatás helyzete, megoldásként arról beszél, hogy vissza kellene térni a 2010 előtti önkormányzati fenntartáshoz.

"Meddig jó az, hogyha van egy általános iskola első kettő három négy osztály, egy településen, aztán a fölsőbb osztályok ugye más település, vagy az sem, mert hogy fontos, hogy a… szóval ezeket végig kell gondolni, biztos, hogy ennek van erős pénzügyi vonzata, de az is biztos, hogy az egészségügyre és az oktatásra is igaz, hogy ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani,

tehát nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban, tehát hogy annyi ágy kell nem tudom neurológián, vagy annyi ágy kell a nem tudom, a fül-orr-gégészeten, nem biztos, hogy olyan általános iskola kell, tehát ezeket mind mind át kell gondolni

– mondja a felvételen, az ominózus rész 1:10:12–1:11:30 között található.

Tarr szavai mögött egy jól ismert, sokak által már korábban átélt forgatókönyv rajzolódik ki: amikor „racionalizálásról” és „struktúraátalakításról” beszél a politika, abból rendszerint bezárások, leépítések és megszorítások következnek.

Aki emlékszik a 2000-es évek baloldali kormányainak intézkedéseire, az pontosan tudja, mit jelent az, amikor egy politikus arról beszél, hogy „nem biztos, hogy minden településen kell iskola”, vagy hogy „át kell gondolni a kórházi ágyak számát”.

2002 és 2010 között hivatalosan mintegy 380 önálló iskola szűnt meg, de az összevonásokkal együtt a bezárások száma reálisan 500 fölé tehető – sok helyen a gyerekeket napi többórás buszoztatással vitték át központibb helyen lévő iskolákba.

Az egészségügyben 2007-ben több mint 16 ezer kórházi ágyat számoltak fel, részben teljes megszüntetéssel, részben „krónikus” vagy „ápolási” osztállyá minősítve őket – ami a betegek számára ugyanúgy ellátáscsökkentést jelentett.